Nem volt telitalálatos szelvény a héten

","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény a héten

Íme a hatos lottó nyerőszámai Éppen idén indultak el azonban egy lehetséges gyógyterápia klinikai kísérletei. A RTL Híradónak nyilatkozó szülők szerint most elsősorban nem a pénz, hanem az információk segíthetnek nekik. ","shortLead":"A 9 hónapos kislány szülei eddig úgy tudták, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd a gyerekük, akinek az orvosok...","id":"20210417_Nagyon_ritka_genetikai_betegseggel_kuzd_a_9_honapos_Biborka_a_szulok_sorstarsakat_keresnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24496c70-322c-427a-afff-502d0cf250de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea67c22a-eb9e-4d80-ad23-a7009c3679f6","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Nagyon_ritka_genetikai_betegseggel_kuzd_a_9_honapos_Biborka_a_szulok_sorstarsakat_keresnek","timestamp":"2021. április. 17. 21:59","title":"Nagyon ritka genetikai betegséggel küzd a 9 hónapos Bíborka, a szülők sorstársakat keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a8710e-a43e-4420-9f74-9c7cd5cc15a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár hazánkban is elérhető a típus szerényebb kapacitású akkumulátorral szerelt kivitele.","shortLead":"Immár hazánkban is elérhető a típus szerényebb kapacitású akkumulátorral szerelt kivitele.","id":"20210419_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_iv_villanyauto_legolcsobb_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93a8710e-a43e-4420-9f74-9c7cd5cc15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d215326b-3776-4f89-8343-c1242a28feaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_iv_villanyauto_legolcsobb_valtozata","timestamp":"2021. április. 19. 06:41","title":"Magyarországon a Skoda Enyaq iV villanyautó legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napokon belül kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai; közzétette a kormány, mire költené az EU helyreállítási alapjából ide érkező közel hatezer milliárd forintot; havi kilencvenmillióért tárolják a használaton kívüli lélegeztetőgépeket. Napokon belül kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai; közzétette a kormány, mire költené az EU helyreállítási alapjából ide érkező közel hatezer milliárd forintot; havi kilencvenmillióért tárolják a használaton kívüli lélegeztetőgépeket. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. És akkor a járvány tetőzik, mi pedig teraszozhatunk A baleset éjszaka történt.","shortLead":"A jármű nagy sebességgel haladt egy kanyarban, majd egy fának ütközött. 2680 új fertőzöttet találtak, az aktív fertőzöttek száma pedig 269 595. 197 koronavírusos beteg halt meg