[{"available":true,"c_guid":"76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három lengyel diplomatát is kiutasítottak.","shortLead":"Három lengyel diplomatát is kiutasítottak.","id":"20210416_oroszorszag_amerika_szankciok_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5ecfe5-edfd-41b7-9c67-d85480ac7af8","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_oroszorszag_amerika_szankciok_valasz","timestamp":"2021. április. 16. 18:22","title":"Oroszország kiutasított tíz amerikai diplomatát, és hazaküldte a nagykövetet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírus előfordulása csak az idősebbek között csökken, amit a WHO az oltási kampányoknak tulajdonít.","shortLead":"A vírus előfordulása csak az idősebbek között csökken, amit a WHO az oltási kampányoknak tulajdonít.","id":"20210415_who_europa_koronavirus_jarvanyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a60646b-a575-44a3-8ec8-8f936faed19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_who_europa_koronavirus_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 15. 20:18","title":"WHO: Európában percenként 160-an fertőződnek meg a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481be440-3ed4-49b4-9f0f-f326a6309586","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Két és fél éves tárgyalássorozat után egy nagyszabású nemzetközi együttműködés minden részletét letárgyalták az érintettek: az Európai Unió és az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetének (AKCSÁSZ) tagjai. Utóbbi összesen a térségben lévő 79 államot tömöríti, a két szervezet négy kontinens másfél milliárd állampolgárát kéviseli. Az eddigi nyilatkozatok alapján Magyarország nem támogatja ezt a szerződést.","shortLead":"Két és fél éves tárgyalássorozat után egy nagyszabású nemzetközi együttműködés minden részletét letárgyalták...","id":"20210416_Husz_eves_megallapodast_kotne_az_EU_a_fejlodo_vilaggal__Magyarorszag_meg_vetozhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481be440-3ed4-49b4-9f0f-f326a6309586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ca65b-664a-47d5-b6af-68bd7e213081","keywords":null,"link":"/eurologus/20210416_Husz_eves_megallapodast_kotne_az_EU_a_fejlodo_vilaggal__Magyarorszag_meg_vetozhat","timestamp":"2021. április. 16. 12:50","title":"Húsz évre szóló megállapodást kötne az EU a fejlődő világgal – Magyarország még vétózhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1ad78d-6335-4e3b-8462-a686bb89658b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film a jelenlegi tervek szerint 2022 nyarán érkezik a mozikba. ","shortLead":"A film a jelenlegi tervek szerint 2022 nyarán érkezik a mozikba. ","id":"20210416_Mads_Mikkelsen_es_Harrison_Ford_egyutt_viszik_el_a_hatukon_az_Indiana_Jones_5_reszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b1ad78d-6335-4e3b-8462-a686bb89658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df62ab2-a1bf-4d8b-9b13-678f79413121","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Mads_Mikkelsen_es_Harrison_Ford_egyutt_viszik_el_a_hatukon_az_Indiana_Jones_5_reszet","timestamp":"2021. április. 16. 11:59","title":"Mads Mikkelsen és Harrison Ford együtt viszik el a hátukon az Indiana Jones 5. részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f604387-01ea-4095-909d-85937125da3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyűlnek a sárga rózsák, a színésznő kedvenc virágával búcsúznak tőle. ","shortLead":"Gyűlnek a sárga rózsák, a színésznő kedvenc virágával búcsúznak tőle. ","id":"20210416_Torocsik_Mari_Nemzeti_Szinhaz_megemlekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f604387-01ea-4095-909d-85937125da3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26ddfe-5da7-4905-a8e8-5fce953a5c77","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Torocsik_Mari_Nemzeti_Szinhaz_megemlekezes","timestamp":"2021. április. 16. 17:41","title":"Virágokkal emlékeznek Törőcsik Marira a Nemzeti Színháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái szerepeltek.","shortLead":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái...","id":"20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3166b3-e980-4861-b012-2118c647e583","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","timestamp":"2021. április. 15. 21:31","title":"Karácsony bemutatott egy térképet, ami szerint a kínai egyetem mégis a Diákváros területén lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Derek Chauvin azt mondta, nem kíván saját magára nézve terhelőnek minősülő tanúvallomást tenni.","shortLead":"Derek Chauvin azt mondta, nem kíván saját magára nézve terhelőnek minősülő tanúvallomást tenni.","id":"20210415_George_Floyd_gyilkossag_targyalas_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f25e8d-91f7-4b4c-92cc-07a2873f250c","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_George_Floyd_gyilkossag_targyalas_rendor","timestamp":"2021. április. 15. 20:46","title":"Nem tett vallomást a George Floyd meggyilkolásával vádolt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata ellenére megváltoztathatta a labdarúgócsapat címerét.","shortLead":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata...","id":"20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1e49f4-7ef5-4ab3-b7ef-2a4167810bce","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","timestamp":"2021. április. 16. 14:24","title":"Újpesti címervita: az Alkotmánybíróság az UTE-nak adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]