Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek 8 százaléka szerint soha nem tér vissza a koronavírus előtti világ.","shortLead":"A megkérdezettek 8 százaléka szerint soha nem tér vissza a koronavírus előtti világ.","id":"20210415_koronavirus_ipsos_oltas_korlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42133e0c-27c4-4c56-8838-eed46254ac4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_koronavirus_ipsos_oltas_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 15. 08:50","title":"Ipsos: Kevesen hisznek a gyors újranyitásban és egyre többen kérnek oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f371d0-538c-4d4f-9633-13618800c6df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Törőcsik Mari a színész első felesége volt, de válásuk után is jó barátságban maradtak. ","shortLead":"Törőcsik Mari a színész első felesége volt, de válásuk után is jó barátságban maradtak. ","id":"20210416_Bodrogi_Gyula_Torocsik_Mari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9f371d0-538c-4d4f-9633-13618800c6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ade54a-b795-46ee-8785-ae98a30d8302","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Bodrogi_Gyula_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 11:14","title":"Bodrogi Gyula Törőcsik Mari haláláról: Ez a pillanat a gondolkodásra jó, beszédre nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Preprints with Lancet oldalon megjelent tanulmány szerint az antitest-válasznál viszont nincs eltérés a két oltás között. ","shortLead":"A Preprints with Lancet oldalon megjelent tanulmány szerint az antitest-válasznál viszont nincs eltérés a két oltás...","id":"20210416_astrazeneca_pfizer_vedelem_idoseknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23e4b1e-90da-4b3c-b4a4-f8c5be20dfce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_astrazeneca_pfizer_vedelem_idoseknel","timestamp":"2021. április. 16. 16:53","title":"Jobb sejtes immunválaszt alakít ki az időseknél az AstraZeneca vakcinájának első adagja, mint a Pfizeré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag használatát március 11-én függesztették fel, mert az oltás után többen meghaltak. ","shortLead":"Az oltóanyag használatát március 11-én függesztették fel, mert az oltás után többen meghaltak. ","id":"20210416_Norvegia_AstraZeneca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7ecf3a-d1fc-48d9-be4e-e4a5846d8256","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_Norvegia_AstraZeneca","timestamp":"2021. április. 16. 14:58","title":"Norvégia elhalasztja a végső döntést az AstraZeneca-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3667179-38b9-4989-9bb5-e350c0ed42f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tragikus, máskor humoros, vidám, de leginkább tragikomikus történeteket olvashatunk a Ceauşescu-diktatúra működéséről a Zsákutca két irányból - Köszönjük neked Kondukátor! című kötetben.\r

","shortLead":"Tragikus, máskor humoros, vidám, de leginkább tragikomikus történeteket olvashatunk a Ceauşescu-diktatúra működéséről...","id":"202115_konyv__teljes_toredek_korossi_p_jozsef_zsakutca_ket_iranybol_koszonjuk_neked_kondukator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3667179-38b9-4989-9bb5-e350c0ed42f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5571ff1f-fca3-474b-a95b-d587db408b8a","keywords":null,"link":"/360/202115_konyv__teljes_toredek_korossi_p_jozsef_zsakutca_ket_iranybol_koszonjuk_neked_kondukator","timestamp":"2021. április. 16. 10:00","title":"Kőrössi P. József köszönetet mond Ceauşescunak – Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Argentínában három hónapos csúcson a halálos áldozatok száma.\r

","shortLead":"Argentínában három hónapos csúcson a halálos áldozatok száma.\r

","id":"20210415_brazilia_argentina_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf04885d-ea93-4b6c-a007-7b4e5b92a021","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_brazilia_argentina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 15. 06:47","title":"Brazíliában már 360 ezer halottja van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","shortLead":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","id":"20210414_New_York_robotkutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7f5b11-9544-46ac-850f-adda889121ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_New_York_robotkutya","timestamp":"2021. április. 14. 19:10","title":"A Black Mirrort emlegették, amikor a rendőrség robotkutyája felbukkant New York utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fogyasztóvédők azért perelték be a techóriást, mert nem volt elég a Google-fiókban csak egy helyen kikapcsolni a helyadatokat.","shortLead":"A fogyasztóvédők azért perelték be a techóriást, mert nem volt elég a Google-fiókban csak egy helyen kikapcsolni...","id":"20210416_google_fogyasztok_megtevesztese_android_ausztralia_birosag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490fa818-fb80-4d96-83b2-254bbf775835","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_google_fogyasztok_megtevesztese_android_ausztralia_birosag_itelet","timestamp":"2021. április. 16. 13:36","title":"Elítélték a Google-t a felhasználók megtévesztése miatt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]