[{"available":true,"c_guid":"50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b","c_author":"","category":"vilag","description":"A levegőben lógott a kamion","shortLead":"A levegőben lógott a kamion","id":"20210418_Nem_sokon_mult_hogy_nem_zuhant_a_melybe_a_kamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165a6d58-f00f-4e36-9110-a19e3f3de027","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Nem_sokon_mult_hogy_nem_zuhant_a_melybe_a_kamion","timestamp":"2021. április. 18. 19:28","title":"Nem sokon múlt, hogy nem zuhant a mélybe a kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a válasz arra, hogy Prága szombaton 18 orosz diplomatát utasított ki, egy fegyverraktár felrobbantásával összefüggésben.","shortLead":"Ez a válasz arra, hogy Prága szombaton 18 orosz diplomatát utasított ki, egy fegyverraktár felrobbantásával...","id":"20210419_oroszorszag_kiutasitott_20_cseh_diplomatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4cd65-9a13-4ac9-bab8-491e7a6f48da","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_oroszorszag_kiutasitott_20_cseh_diplomatat","timestamp":"2021. április. 19. 07:29","title":"20 cseh diplomatát utasított ki Moszkva, többet, mint ahány oroszt Csehország hazaküldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió csak olyan vakcinagyártókkal szerződik, amelyek a vállalt időben teljesítik a megrendeléseket - indokolta vasárnap Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos, hogy miért is nem újíthatja meg szerződését az Európai Bizottság az AstraZenecával.","shortLead":"Az Európai Unió csak olyan vakcinagyártókkal szerződik, amelyek a vállalt időben teljesítik a megrendeléseket...","id":"20210418_Nem_ujithatja_meg_szerzodeset_az_Europai_Bizottsag_az_AstraZenecaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea86218-3c2a-45dc-9806-82a0ca853ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_Nem_ujithatja_meg_szerzodeset_az_Europai_Bizottsag_az_AstraZenecaval","timestamp":"2021. április. 18. 15:26","title":"Elképzelhető, hogy nem újítja meg szerződését az Európai Bizottság az AstraZenecával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tízezer koronavírus-tesztet osztott szét a főváros a kerületek között a hétfői iskola- és óvodakezdés előtt - közölte Karácsony Gergely főpolgármester.","shortLead":"Tízezer koronavírus-tesztet osztott szét a főváros a kerületek között a hétfői iskola- és óvodakezdés előtt - közölte...","id":"20210418_Tizezer_tesztet_osztott_szet_a_fovaros_a_keruletek_kozott_az_iskolanyitas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca670d87-2ae2-4a6b-9cde-ed621fb0a960","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Tizezer_tesztet_osztott_szet_a_fovaros_a_keruletek_kozott_az_iskolanyitas_elott","timestamp":"2021. április. 18. 18:03","title":"Tízezer tesztet osztott szét a főváros a kerületek között az iskolanyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a738dd5f-0cb1-43de-8988-a27d94e3c976","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"török Netflix\" Magyarországról is elérhető, de egyelőre nem sokan fogják élvezni a sorozatepizódokat, mert a magyar lokalizációnak még híján van a szolgáltatás.","shortLead":"A \"török Netflix\" Magyarországról is elérhető, de egyelőre nem sokan fogják élvezni a sorozatepizódokat, mert a magyar...","id":"20210420_dramax_torok_sorozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a738dd5f-0cb1-43de-8988-a27d94e3c976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9d2e4-862c-463d-b3cd-eca35b3814d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_dramax_torok_sorozatok","timestamp":"2021. április. 20. 08:33","title":"Az HBO GO és a Netflix után itt a Dramax, 5000 órányi török sorozattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92366500-4852-43c7-a553-cb660e713be4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint ha valaki nem kér egy oltóanyagot, később újra sorra kerülhet, amikor érkezik “a számára kedvesebb vakcinából”. Ezzel azonban időt veszít az illető.","shortLead":"Az államtitkár szerint ha valaki nem kér egy oltóanyagot, később újra sorra kerülhet, amikor érkezik “a számára...","id":"20210419_gyorgy_istvan_oltasi_munkacsoport_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92366500-4852-43c7-a553-cb660e713be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef129e7-cefd-4adb-81cc-d5d7721e4f9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_gyorgy_istvan_oltasi_munkacsoport_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. április. 19. 07:52","title":"György István: Most már bármelyik pillanatban csöröghet a regisztráltak telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b065b-53fa-41b8-a6b1-488c3d262ce3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nincs olyan területe a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatoknak, amely ne lenne válságban, s az utóbbi hónapok eseményei alapján szinte teljes mértékben kizárható a javulás esélye. Ukrajna és Oroszország az újabb háború küszöbére jutott, gyorsan romlik a börtönbe zárt legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij állapota, az orosz hatóságok pedig újabb intézkedésekkel lehetetlenítik el a független médiumokat. A szembenálló felek között megszűnt a párbeszéd, tárgyalások helyett diplomaták kiutasításáról, újabb szankciókról, fegyverfejlesztésekről és egyre nyíltabb fenyegetésekről érkeznek hírek.","shortLead":"Nincs olyan területe a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatoknak, amely ne lenne válságban, s az utóbbi hónapok...","id":"20210418_A_teljes_osszeveszes_fele_tart_Oroszorszag_es_a_Nyugat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218b065b-53fa-41b8-a6b1-488c3d262ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fa25b6-bd09-47c7-b215-9754aa8f4547","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_A_teljes_osszeveszes_fele_tart_Oroszorszag_es_a_Nyugat","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A teljes összeveszés felé tart Oroszország és a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e01267e-f44e-438e-b8bb-c9585f762bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyik legolcsóbb elektromos autója hamarosan nyitható tetejű változatban is kapható lesz.","shortLead":"A világ egyik legolcsóbb elektromos autója hamarosan nyitható tetejű változatban is kapható lesz.","id":"20210420_szuperolcso_paranyi_uj_villanykabrio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e01267e-f44e-438e-b8bb-c9585f762bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a86791-fb62-44e3-b616-be951072f4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_szuperolcso_paranyi_uj_villanykabrio","timestamp":"2021. április. 20. 06:41","title":"Szuperolcsó parányi új villanykabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]