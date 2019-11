Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"468ade2a-9561-43d4-b4bb-a0b472fadde7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset Los Angelestől 56 kilométerre történt, Santa Claritában. A 15 éves elkövetőt elfogták.","shortLead":"Az eset Los Angelestől 56 kilométerre történt, Santa Claritában. A 15 éves elkövetőt elfogták.","id":"20191114_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_iskolaban_sok_a_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468ade2a-9561-43d4-b4bb-a0b472fadde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ae45c5-898e-4b60-ae9d-474d9727f3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_iskolaban_sok_a_serult","timestamp":"2019. november. 14. 18:41","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai iskolában, egy halottról tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy most akkor jogállamnak tekintik-e Finnországot, de a kormány inkább azzal érvelt, hogy nincs is a jogállamiságnak rendes definíciója. ","shortLead":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy most akkor jogállamnak tekintik-e Finnországot, de a kormány inkább azzal érvelt...","id":"20191113_Kormany_A_jogallamisagnak_nincs_altalanosan_elfogadott_definicioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96414f-3eac-410b-9e96-27fdd35ba3b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kormany_A_jogallamisagnak_nincs_altalanosan_elfogadott_definicioja","timestamp":"2019. november. 13. 19:26","title":"Kormány: A jogállamiságnak nincs általánosan elfogadott definíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285363b8-b7f7-4162-bd3d-cec6ab2f612b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kínaiak a nyugati típusú hitelbírálati rendszer helyett sajátot találtak ki. Nem is akármilyet.","shortLead":"A kínaiak a nyugati típusú hitelbírálati rendszer helyett sajátot találtak ki. Nem is akármilyet.","id":"20191114_Hitelosztalyzati_rendszer_lehet_a_tervezett_tarsadalmi_pontrendszer_egyik_prototipusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=285363b8-b7f7-4162-bd3d-cec6ab2f612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874b48d7-25f7-415a-ab37-a902dea83c3e","keywords":null,"link":"/360/20191114_Hitelosztalyzati_rendszer_lehet_a_tervezett_tarsadalmi_pontrendszer_egyik_prototipusa","timestamp":"2019. november. 14. 10:30","title":"Hitelosztályzati rendszer lehet a tervezett kínai társadalmi pontrendszer prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287526b-d55e-424f-bf90-4935f37adac5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüntetők dulakodtak vele, a karja sérült meg.","shortLead":"Tüntetők dulakodtak vele, a karja sérült meg.","id":"20191115_Megtamadtak_Londonban_a_hongkongi_igazsagugyi_minisztert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287526b-d55e-424f-bf90-4935f37adac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e4ed39-39d7-4d0a-851a-21846f535464","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Megtamadtak_Londonban_a_hongkongi_igazsagugyi_minisztert","timestamp":"2019. november. 15. 14:16","title":"Megtámadták Londonban a hongkongi igazságügyi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihátrálnak a valaha egészségesebbnek gondolt dohányzási mód mögül.","shortLead":"Kihátrálnak a valaha egészségesebbnek gondolt dohányzási mód mögül.","id":"20191115_Eltakaritja_az_Apple_az_osszes_ecigis_appot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6c2a9d-4ec4-440a-8ffb-60a496707d4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_Eltakaritja_az_Apple_az_osszes_ecigis_appot","timestamp":"2019. november. 15. 15:33","title":"Eltakarítja az Apple az összes e-cigis appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","shortLead":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","id":"20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7f0acf-b1fa-475b-b3b2-e990ce4b712c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","timestamp":"2019. november. 15. 08:34","title":"Ellenőrizze a téli gumiját, mielőtt a rendőr teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf147126-8dcf-43bf-8eed-e8c57ecd8a2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, hogy Sussexék kihagyják idén a királynő karácsonyi ünnepségét Sandringhamben.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Sussexék kihagyják idén a királynő karácsonyi ünnepségét Sandringhamben.","id":"20191114_Sokkoltak_a_brit_bulvarsajtot_Harry_hercegek_karacsonyi_tervei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf147126-8dcf-43bf-8eed-e8c57ecd8a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811b8ce2-794c-4d50-84f9-5a0190005e14","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Sokkoltak_a_brit_bulvarsajtot_Harry_hercegek_karacsonyi_tervei","timestamp":"2019. november. 14. 10:00","title":"Sokkolták a brit bulvársajtót Harry hercegék karácsonyi tervei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc százalékkal. Az alpolgármester is kevesebbet kap ezentúl.","shortLead":"Harminc százalékkal. Az alpolgármester is kevesebbet kap ezentúl.","id":"20191114_dombovar_tiszteletdij_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3d0816-3024-4b6e-8975-6809e871fb86","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_dombovar_tiszteletdij_kepviselo","timestamp":"2019. november. 14. 06:03","title":"Dombóváron csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]