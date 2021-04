Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e127ffff-5cde-41e0-8845-f75bf026ebb6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az instabil talajra épült templomot 2000 után újították fel.","shortLead":"Az instabil talajra épült templomot 2000 után újították fel.","id":"20210419_tacs_romania_erdely_refomatus_templom_torony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e127ffff-5cde-41e0-8845-f75bf026ebb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8dbfb0-a1fd-4347-b72c-c5b78f2feafc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210419_tacs_romania_erdely_refomatus_templom_torony","timestamp":"2021. április. 19. 17:15","title":"Leomlott a tacsi református templom tornya – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és Pécs is.","shortLead":"Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és...","id":"20210420_nyaralas_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825c64a9-2306-46b4-b154-b403e7c19948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_nyaralas_kutatas","timestamp":"2021. április. 20. 07:08","title":"A lakosság harmada bízik az idei nyaralásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac32bcb-acac-477f-a5ad-2280cce2a446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New Horizons űrszonda hétvégén 50 csillagászati egységre került a Földtől, ezt az alkalmat pedig egy történelmi fényképpel ünnepelte meg a NASA.","shortLead":"A New Horizons űrszonda hétvégén 50 csillagászati egységre került a Földtől, ezt az alkalmat pedig egy történelmi...","id":"20210421_new_horizons_urszonda_fenykep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ac32bcb-acac-477f-a5ad-2280cce2a446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae6c411-6818-4a6d-8f30-73a839d0d3f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_new_horizons_urszonda_fenykep","timestamp":"2021. április. 21. 09:03","title":"Olyan fotót készített a New Horizons a Naprendszer szélén, amilyenre még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","shortLead":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","id":"20210421_dardai_hertha_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e00067c-f1ab-4dfd-99ee-c63857deb847","keywords":null,"link":"/sport/20210421_dardai_hertha_szerzodes","timestamp":"2021. április. 21. 12:25","title":"Egy német lap szerint a nyáron elküldhetik Dárdai Pált a Herthától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","shortLead":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","id":"20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab280ee-eb4e-4109-a751-7540217a6607","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","timestamp":"2021. április. 21. 11:05","title":"Tíz nap alatt minden 45 év feletti regisztráltat beoltana a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 62 éves nagyapának vesztegetés miatt kell bíróság elé állnia. ","shortLead":"A 62 éves nagyapának vesztegetés miatt kell bíróság elé állnia. ","id":"20210419_15_millio_forint_unoka_felugyeleti_jog_szabolcsi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5757f31-4364-4851-8286-1e8b1357577e","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_15_millio_forint_unoka_felugyeleti_jog_szabolcsi_ferfi","timestamp":"2021. április. 19. 15:55","title":"15 millió forintot kínált menyének, ha lemond a gyerekeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Folyamatban van a paksi atomerőmű-munkások szállásainak előkészítése, az illetékes állami cég rengeteg bútort és műszaki cikket rendelt.","shortLead":"Folyamatban van a paksi atomerőmű-munkások szállásainak előkészítése, az illetékes állami cég rengeteg bútort és...","id":"20210421_paksi_bovites_300_millio_butorok_berendezsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e62fcc-7761-40e4-a939-ec0a4eb58b6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_paksi_bovites_300_millio_butorok_berendezsek","timestamp":"2021. április. 21. 06:00","title":"Indul a paksi bővítés, 300 millióért vettek több kilométer függönyt, több száz WC-kefét és egyéb berendezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érettségihamisításon kapott Szabó Krisztina a polgármester, Végh László élettársa.","shortLead":"Az érettségihamisításon kapott Szabó Krisztina a polgármester, Végh László élettársa.","id":"20210420_hamis_erettsegi_sumegi_fideszes_polgarmester_elettarsa_szabo_krisztina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd4a28-3f17-46ca-8d2d-c2665b3b07fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_hamis_erettsegi_sumegi_fideszes_polgarmester_elettarsa_szabo_krisztina","timestamp":"2021. április. 20. 13:15","title":"Hamis a sümegi szakellátó vezetőjének érettségije, a fideszes polgármester erre megduplázta a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]