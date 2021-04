Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","shortLead":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","id":"20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd60c54c-4770-4a67-a3bb-9abb19fc36a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","timestamp":"2021. április. 24. 17:10","title":"Landolt a Nemzetközi Űrállomáson a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. április. 23. 07:45","title":"Hogyan csökkenthető az építőipar ökológiai lábnyoma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben összehasonlította a két nagy ökoszisztémát, az androidos és az iOS-es világot ebből a szempontból.","shortLead":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben...","id":"20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf0c5b6-58dd-45f1-b54e-cb8043c59aca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","timestamp":"2021. április. 23. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, tárhelyben még jobban áll, mint az androidosok, de már nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","shortLead":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","id":"20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ba3115-67d3-4232-973b-6caef54b8319","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","timestamp":"2021. április. 23. 09:54","title":"Gödöllői bútoráruház parkolójában csaptak le a rendőrök a drogkereskedőre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f499308c-d1d5-424a-9cb6-a504d5366a89","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Időtlen zenéje és azon túli összefüggései miatt is újra és újra megkerülhetetlen a Rolling Stones fél évszázada megjelent albuma, a Sticky Fingers.","shortLead":"Időtlen zenéje és azon túli összefüggései miatt is újra és újra megkerülhetetlen a Rolling Stones fél évszázada...","id":"20210423_Rolling_Stones_Sticky_Fingers_50","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f499308c-d1d5-424a-9cb6-a504d5366a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d73da1-0e4b-4406-8746-01969e89299d","keywords":null,"link":"/360/20210423_Rolling_Stones_Sticky_Fingers_50","timestamp":"2021. április. 23. 17:00","title":"50 éves a Rolling Stones életművének koronaékszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b5aeb2-61d0-4e30-9a38-64f136ba718f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint a döntés nem befolyásolja a júliusra tervezett olimpiát.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a döntés nem befolyásolja a júliusra tervezett olimpiát.","id":"20210423_veszhelyzet_japan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b5aeb2-61d0-4e30-9a38-64f136ba718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a243ab55-2d96-4fab-bbbc-a8c76c36e9ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_veszhelyzet_japan_koronavirus","timestamp":"2021. április. 23. 18:45","title":"Vészhelyzetet rendelnek el a járvány miatt négy japán prefektúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy elértük a számot, ami azzal jár, hogy szombattól nyitnak a teraszok és este 11-kor kezdődik a kijárási tilalom.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy elértük a számot, ami azzal jár, hogy szombattól nyitnak a teraszok...","id":"20210423_Orban_Megvan_a_35_millio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a41e229-a101-4abd-b13a-128fbdf85321","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Orban_Megvan_a_35_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 23. 06:41","title":"Orbán Viktor: Megvan a 3,5 millió beoltott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a változás nemcsak működőképesebbé tenné az intézményeket, de erősítené az európai értékeket is, írja Bert Rörup közgazdász a német lapban.","shortLead":"Ez a változás nemcsak működőképesebbé tenné az intézményeket, de erősítené az európai értékeket is, írja Bert Rörup...","id":"20210423_Tagesspiegel_KozepEuropa_miatt_elkerulhetetlen_a_ketsebesseges_Unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f17f227-c1b9-4f3f-800e-9345af095817","keywords":null,"link":"/360/20210423_Tagesspiegel_KozepEuropa_miatt_elkerulhetetlen_a_ketsebesseges_Unio","timestamp":"2021. április. 23. 07:30","title":"Tagesspiegel: Közép-Európa miatt elkerülhetetlen a kétsebességes Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]