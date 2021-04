Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","shortLead":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","id":"20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81839816-d745-4e34-80c6-4c31c0740753","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","timestamp":"2021. április. 25. 20:27","title":"Infosztrájkot tartottak az egyetemi átalakítás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd947355-3ad4-4d88-85e1-a8c102b9628e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Máris elfogták a férfit, aki több késszúrással ölte meg a feleségét szombaton Zuglóban.","shortLead":"Máris elfogták a férfit, aki több késszúrással ölte meg a feleségét szombaton Zuglóban.","id":"20210424_A_ferje_szurt_le_egy_not_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd947355-3ad4-4d88-85e1-a8c102b9628e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12472f6c-b01f-4fce-9f46-7ae3efce0a04","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_A_ferje_szurt_le_egy_not_Budapesten","timestamp":"2021. április. 24. 16:45","title":"A férje szúrt le egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2106eaed-ba09-4bf2-8707-7ab4b0bed98c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kokainalkaloidot 1855-ben izolálta egy német vegyész, a nyugati orvosok pedig buzgón igyekeztek kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Köztük volt az akkor még alig ismert Sigmund Freud is, aki épp a kokain segítségével igyekezett nevet és pénzt szerezni magának. Részlet A Freud - Az ember a pszichoanalízis mögött című könyvből.","shortLead":"A kokainalkaloidot 1855-ben izolálta egy német vegyész, a nyugati orvosok pedig buzgón igyekeztek kihasználni a benne...","id":"20210425_A_kokaineset__Amikor_meg_Sigmund_Freud_is_buzgon_ajanlgatta_a_szert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2106eaed-ba09-4bf2-8707-7ab4b0bed98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b82c338-09b0-4322-9c21-002a27132c59","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210425_A_kokaineset__Amikor_meg_Sigmund_Freud_is_buzgon_ajanlgatta_a_szert","timestamp":"2021. április. 25. 19:15","title":"A kokaineset - Amikor még Sigmund Freud is buzgón ajánlgatta a szert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0a7756-9471-4066-a036-9d69903e325e","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja, hogy egy-egy ötlet megvalósulhasson. A filmet most három részben láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Gellér Varga-Zsuzsanna filmje 2011-től követi végig egy vállalkozó életét, aki pénzét és idejét kockáztatja...","id":"202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad0a7756-9471-4066-a036-9d69903e325e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be07c822-ed73-4c03-b09c-3ad73c447842","keywords":null,"link":"/kultura/202116_film__izgalmas_ujrakezdes_angyali_uzlet","timestamp":"2021. április. 26. 10:10","title":"Dokumentumfilm mutatja meg, hogyan kezdődött a magyar startup-láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad69cfb-5b68-410f-8c06-0e252dc1653c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megérti a budapestiek szabadságvágyát, de óvatosságot kért.","shortLead":"Megérti a budapestiek szabadságvágyát, de óvatosságot kért.","id":"20210425_Karacsony_a_terasznyitasrol_Aggodalommal_tolt_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad69cfb-5b68-410f-8c06-0e252dc1653c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfaa4f0-b447-42e0-a8d5-90235a6b9848","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Karacsony_a_terasznyitasrol_Aggodalommal_tolt_el","timestamp":"2021. április. 25. 18:18","title":"Karácsony a terasznyitásról: \"Aggodalommal tölt el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207ecdc7-11da-4aa4-b229-878c9ee82213","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A Fertő tavi gigaberuházás gőzerővel fejlődik: állami pénzből már épülnek a kikötők, bontják a cölöpházakat, közműveket fektetnek, terepet rendeznek. Közben a környezetvédelmi engedélyt is módosították, hogy egész évben lehessen a tavat kotorni. A helyiek tiltakoznak, a beruházó hajthatatlan. Mutatjuk a területet földön, vízen, levegőben. ","shortLead":"A Fertő tavi gigaberuházás gőzerővel fejlődik: állami pénzből már épülnek a kikötők, bontják a cölöpházakat, közműveket...","id":"20210426_ferto_to_gigaprojekt_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=207ecdc7-11da-4aa4-b229-878c9ee82213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428731f5-ef61-4f45-9968-bf4b3f813852","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_ferto_to_gigaprojekt_video","timestamp":"2021. április. 26. 06:30","title":"Nem Jesolo, romhalmaz – beeveztünk a Fertő tavi gigaprojekt területére (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed0d2c-2c54-409f-a70b-b58e46f02bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legjobb női főszereplő, a legjobb rendező és a legjobb film díját is elhozta az idei Oscarról. Mit tud Chloe Zhao és Frances McDormand filmje?","shortLead":"A legjobb női főszereplő, a legjobb rendező és a legjobb film díját is elhozta az idei Oscarról. Mit tud Chloe Zhao és...","id":"20210426_Miert_olyan_zsenialis_az_Oscardijas_A_nomadok_foldje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ed0d2c-2c54-409f-a70b-b58e46f02bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a4379f-8ad0-40d4-a811-52568a2250cc","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Miert_olyan_zsenialis_az_Oscardijas_A_nomadok_foldje","timestamp":"2021. április. 26. 07:54","title":"Miért olyan zseniális az Oscar-díjas A nomádok földje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","shortLead":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","id":"20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd60c54c-4770-4a67-a3bb-9abb19fc36a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","timestamp":"2021. április. 24. 17:10","title":"Landolt a Nemzetközi Űrállomáson a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]