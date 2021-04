Frances McDormand egy fehér furgonnal járja a gyönyörűen fényképezett amerikai utakat, miközben szinte észrevétlenül bekúszik a képek közé néhány meditatív, melankolikus dal. A nomádok földje történetét ebben az egyszerű mondatban össze lehetne foglalni, de ha eddig nem kapott volna elég díjat, most már a legjobb film Oscarja is bizonyítja, hogy igazi mesterművel van dolgunk.

Az idei Oscar-gála sok szempontból rendhagyó volt – igen, például a járvány miatt –, de a menetrendben általában utolsóként következő legjobb film díját is előre hozták, amely így beelőzte a legjobb színésznő és színész díját is. Az előbbi szintén a legjobb film fényét emeli, hiszen A nomádok földje főszereplője, Frances McDormand magabiztosan hozta el az Oscar-szobrot (megfosztva ezzel a köszönőbeszéd lehetőségétől az este „magyar érdekeltségét”, Vanessa Kirbyt, aki Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjéban nyújtott alakításáért kapott jelölést.)

A nomádok földje egyébként nagyon erős és tekintélyes versenytársakat szorított ki a legjobb film kategóriában, többek között az Anthony Hopkins főszereplésével készült The Fathert, David Fincher Mankját, vagy a hagyományos, klasszikus, konzervatív történetmesélés iskolapéldáját – és magasiskoláját, a Minarit. (A legjobb filmek kategória összes jelöltjéről ebben a cikkükben olvashat.)

Chloe Zhao © CHRIS PIZZELLO / POOL / AFP

És akkor még mindig A nomádok földje: Chloe Zhao rendezői meneteléséről ugyanis rengeteg cikk és elemzés fog még készülni. A 39 éves Pekingben született, Amerikában élő rendező az Oscar előtt a Golden Globe- és a Bafta-ceremónián is begyűjtötte a legjobb rendezőnek járó díjat. Vasárnap este a tavalyi győztes Élősködők rendezője, Boong Joon-ho adta át neki virtuálisan a szobrot. Az idei Oscaron először fordult elő, hogy két nőt is jelöltek a legjobb rendező díjára, de Chloe Zhao első ázsiai rendezőként is új utakat nyitott meg. (Az eddigi egyetlen Oscar-díjas női rendező Kathryn Bigelow volt.) „Ez itt mindenkié, akinek van hite és bátorsága, hogy ragaszkodjon a benne és a másokban megtalálható jóhoz. Ezt nektek ajánlom, inspiráltok arra, hogy folytassam” – mondta a köszönőbeszédében Chloe Zhao.

A legjobb férfi főszereplő díját is sokan borítékolták már a tavaly elhunyt Chadwick Bosemannek, aki a legutolsó főszerepével a Ma Rainey: A blues nagyasszonyában tényleg nagyot alakított, de végül Anthony Hopkins nevét mondta ki a tavalyi győztes Joaquin Phoenix. Hopkins – aki legnagyobb fájdalmunkra személyesen nem volt jelen a gálán – a The Fatherben nyújtott alakításáért kapott szobrot, és ő is történelmet írt: 83 évesen a legidősebb színész, aki Oscart kapott (az 1991-es A bárányok hallgatnak után a másodikat). Hopkins teljes mértékben kiérdemelte az elismerést: a demenciával küzdő 84 éves férfit megformáló szerepe felejthetetlen. Mivel Hopkins személyesen nem volt jelen, a legjobb, amit tehetünk, hogy felidézzük, hogyan táncol:

Senki nem táncol úgy 83 évesen, mint Anthony Hopkins Teszi mindezt virágos ingben, napszemüvegben, háttérben pálmafás udvarral Elvis Crespo Tu Sonrisa című dalára.

Bár a személyes jelenléttel az idei Oscar-gála már próbált némileg szembemenni a járványvalósággal, azért ez még egy erősen hidbrid este volt, komoly biztonsági előírásokkal és szolídabb vendéglistával, valamint szétszórt helyszínekkel: a Los Angeles-i Dolby Theatre és a Union Station mellett London, Sydnes, Berlin és Párizs is bekapcsolódott. Az pedig lassan már hagyománynak tekinthető, hogy házigazda nélkül, pontosabban több nagy név konferálásával bonyolítják le az estét. Idén többek között Brad Pitthez, Renée Zellwegerhez, Halle Berryhez, Harrison Fordhoz is szerencsénk volt. Mint ahogy hagyomány az is, hogy a fellépők valamiképpen reflektálni próbálni az aktualitásokra – jelen esetben a rasszizmus és a rendőri brutalitás problémájára és a George Floyd halála miatt elítélt rendőr tárgyalására.

A könnyedebb hangulat megteremtéséért Glenn Close vállalt felelősséget, akinek a nyolcadik jelölését kellett volna végre díjra váltania, de ez nem jött össze, cserébe az este egyik legmeghökkentőbb – és mint ilyen, legvirálisabb – pillanatával ajándékozott meg: twerkelt egyet. A képek magukért beszélnek.

És ha már könnyed hangulat, a legjobb férfi mellékszereplő díjával a kezében Daniel Kaluuya is okozott néhány nehezen feledhető pillanatot, amikor a köszönőbeszédében felemlegette, mennyire csodálatos, hogy a szülei találkoztak és lefeküdtek egymással.

A legjobb női mellékszereplő Yuh-Jung Youn lett a Minariból, és ő is történelmet írt, hiszen az első koreai színésznő, aki Oscar-díjat kap – és épp Glenn Close elől hozta el a díjat, amit maga sem akart elhinni.

A dokumentumfilmek kategóriája szokatlanul nagy versenyt hozott: a nagy esélyesnek kikáltott Colectiv című román dokumentumfilmet végül leszorította a dobogó tetejéről a My Octopus Teacher. A legjobb eredeti forgatókönyvnek járó díjat az Ígéretes fiatal nő kapta, míg a legjobb adaptált forgatókönyvért járó elismerést a The Father című produkció nyerte el.

David Fincher tíz jelöléssel kezdte az estét a Mankért, de végül kettőt tudott díjra váltani. A filmek között egyébként is nagy volt a szórás, idén ugyanis a legnagyobb nyertes „mindössze” három Oscart vitt haza: ez volt a Nomádok földje. Két Oscart kapott a The Father, a Mank, a Judas and the Black Messiah, a Ma Rainey: A blues nagyasszonya, A metál csendje és a Lelki ismeretek. Amelyik filmről viszont meglepő, hogy egyetlen díjat sem kapott, A chicagói 7-ek tárgyalása: hat kategóriában is jelölték, némelyikben kifejezetten esélyesnek is számított, de hiába.

Frances McDormand a legjobb női főszereplő díját megköszönve azt mondta, reméli, hogy hamarosan mindannyian beülhetünk szorosan egymás mellé azokra a sötét helyekre, amelyeket mozinak nevezünk, és megnézhetjük az összes filmet, amely ezen a vasárnap estét szóba került; „Nézzétek meg a filmünket a lehető legszélesebb vásznon!” Ennél többet most mi sem kívánhatunk magunknak.

A díjazottak:

Legjobb film: A nomádok földje

A nomádok földje Legjobb rendező: Chloé Zhao. A nomádok földje

A nomádok földje Legjobb férfi főszereplő: Anthony Hopkins. The Father

The Father Legjobb női főszereplő: Frances McDormand. A nomádok földje

A nomádok földje Legjobb férfi mellékszereplő: Daniel Kaluuya. Judas and The Black Messiah

Judas and The Black Messiah Legjobb női mellékszereplő: Yuh-Jung Youn. Minari

Minari Legjobb eredeti forgatókönyv: Ígéretes fiatal nő. Emerald Fennell

Emerald Fennell Legjobb adaptált forgatókönyv: The Father. Christopher Hampton és Florian Zeller

Christopher Hampton és Florian Zeller Legjobb animációs film: Lelki ismeretek. Pete Docter és Dana Murray

Pete Docter és Dana Murray Legjobb nemzetközi film: Még egy kört mindenkinek. Thomas Vinterberg, Dánia

Thomas Vinterberg, Dánia Legjobb dokumentumfilm: My Octopus Teacher. Pippa Ehrlich, James Reed és Craig Foster

Pippa Ehrlich, James Reed és Craig Foster Legjobb rövid dokumentumfilm: Colette. Anthony Giacchino és Alice Doyard

Anthony Giacchino és Alice Doyard Legjobb élőszereplős rövidfilm: Two Distant Strangers. Travon Free és Martin Desmond Roe

Travon Free és Martin Desmond Roe Legjobb animációs rövidfilm: If Anything Happens I Love You. Will McCormack és Michael Govier

Will McCormack és Michael Govier Legjobb eredeti filmzene: Lelki ismeretek. Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste Legjobb eredeti dal: Fight For You. H.E.R. Judas and the Black Messiah

Judas and the Black Messiah Legjobb látványtervezés: Mank. Donald Graham Burt és Jan Pascale

Donald Graham Burt és Jan Pascale Legjobb operatőr: Mank. Erik Messerschmidt

Erik Messerschmidt Legjobb jelmez: Ma Rainey: A blues nagyasszonya. Ann Roth

Ann Roth Legjobb smink: Ma Rainey: A blues nagyasszonya. Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal és Jamika Wilson

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal és Jamika Wilson Legjobb vágás: A metál csendje. Mikkel E. G. Nielsen

Mikkel E. G. Nielsen Legjobb hang: A metál csendje. Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés és Phillip Bladh

Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés és Phillip Bladh Legjobb vizuális effektek: Tenet. Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley és Scott Fisher

