[{"available":true,"c_guid":"c310ff5b-786b-4072-b4b8-fdf56b0e7f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amíg tízezrek estig sorban álltak, az internet népművészei mémként terjedő képekben örökítették meg a pénteki állapotokat.","shortLead":"Amíg tízezrek estig sorban álltak, az internet népművészei mémként terjedő képekben örökítették meg a pénteki...","id":"20210501_sorban_allas_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_2_eeszt_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c310ff5b-786b-4072-b4b8-fdf56b0e7f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cba3600-3fed-466a-97f2-cd7bc7d69eab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_sorban_allas_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_2_eeszt_leallas","timestamp":"2021. május. 01. 09:18","title":"Nem állt le a mémgyár, itt a Pfizer-káosz újabb dózisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","shortLead":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","id":"20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dee6fb-77a4-4a51-b30a-21bac7a9eb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 30. 05:28","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény: egy PS5 témájú cipő.","shortLead":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény...","id":"20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f8ce9c-cdff-48d0-be26-d283e8cb4468","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","timestamp":"2021. április. 30. 15:03","title":"PlayStation 5-ös cipőt ad ki a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","shortLead":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","id":"20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d88082f-b5e3-4b15-bf85-50389c6e5e41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","timestamp":"2021. május. 01. 16:27","title":"Kilencven éves New York ikonikus épülete, az Empire State Building","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e107869-e2de-4a76-99f7-b756b875696a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Összevetettük milyen eltéréseket mutatnak a kannabiszfogyasztási szokások aszerint, hogy az adott uniós országban börtönnel fenyegetik-e a szívást. Adatelemző cikkünk.","shortLead":"Összevetettük milyen eltéréseket mutatnak a kannabiszfogyasztási szokások aszerint, hogy az adott uniós országban...","id":"20210430_Nem_rettenti_el_a_borton_az_europai_kannabisz_szivokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e107869-e2de-4a76-99f7-b756b875696a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60161b70-85a3-44be-ae0d-7e90e1fad2bb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210430_Nem_rettenti_el_a_borton_az_europai_kannabisz_szivokat","timestamp":"2021. április. 30. 17:56","title":"Nem rettenti el a börtön az európai kannabiszfogyasztókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c39f21-8c2e-4e48-956a-dd022d67554e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még tárgyalnak arról, hogy milyen feltételeket kell biztosítani a járványügyi korlátozások betartásához.","shortLead":"Még tárgyalnak arról, hogy milyen feltételeket kell biztosítani a járványügyi korlátozások betartásához.","id":"20210430_csiksomlyoi_bucsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c39f21-8c2e-4e48-956a-dd022d67554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f30d0b5-ecd3-4bf2-a678-7bc8c6729c96","keywords":null,"link":"/elet/20210430_csiksomlyoi_bucsu","timestamp":"2021. április. 30. 19:44","title":"A hagyományos helyszínen lesz az idei csíksomlyói búcsú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f2c9a3-d4c8-4f0c-be1e-be835e505668","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megeshet, hogy nők vagy sötétebb bőrűek nem kerülnek kórházba, pedig veszélyesen kevés az oxigén a vérükben. Ez a pulzoximéter hibája lehet. ","shortLead":"Megeshet, hogy nők vagy sötétebb bőrűek nem kerülnek kórházba, pedig veszélyesen kevés az oxigén a vérükben...","id":"202117_tevedhet_apulzoximeter_sugarszeszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f2c9a3-d4c8-4f0c-be1e-be835e505668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8e377b-61f5-4b70-9526-fe8e9e7f456d","keywords":null,"link":"/360/202117_tevedhet_apulzoximeter_sugarszeszely","timestamp":"2021. május. 01. 08:30","title":"Csúnyán tévedhet a pulzixométer, valójában 15 félére lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen az Orbán Viktor által kitűzött oltási tervet – írta a Népszava. A lap szerint a legjobban az egészségügyi dolgozók voltak meglepve. \r

","shortLead":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen...","id":"20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a9898c-1564-4d88-b28e-7b5b80ecf3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","timestamp":"2021. május. 01. 12:11","title":"Népszava: A félretett Pfizer-adagokhoz is hozzányúltak, hogy teljesüljön a 4 milliós terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]