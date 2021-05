Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már februárban bohócos mémmel köszöntötte a német közszolgálati adó érkezését. Adelheid Feilcke, a DW európai programigazgatója szerint nem újdonság számukra, hogy különböző címkézéssel próbálják lejáratni a sajtót, és azzal is találkoztak már, hogy a magyar hatóságok nem válaszolnak a kérdéseikre. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elmondta, miért tartják fontosnak a magyar jelenlétet és partnerségre lépnének-e kormányközeli sajtótermékkel.

hvg.hu: Múlt héten kezdte meg adását a Deutsche Welle (DW) magyar nyelvű YouTube csatornája. A magyar lett a 31. nyelv, amelyen sugároznak. Miért gondolták úgy, hogy szükség van a magyar nyelvű jelenlétre is?

Adelheid Feilcke: Személy szerint – mint az európai adások programigazgatója – mindig is támogattam a magyar nyelvű adást, mert újságírói karrierem szorosan kapcsolódik az idegen nyelvű tudósításokhoz. Mélyen hiszek abban, hogy az emberekhez az anyanyelvükön kell szólni. A másik érvem a társadalmak közötti párbeszéden alapul: Európában gyakran eltérő és bonyolult, ahogy a szomszédságunkról, az európai realitásról és az értékeinkről gondolkozunk. A sokféleség jó, ugyanakkor megosztó is lehet, mert az emberek néha nem érzékelik az európai kulturális identitás összes különböző nézőpontját. Ezért hiszek abban, hogy Európában mindig megéri erősíteni az emberek közti kommunikációt.

hvg.hu: Hogyan segíthet a magyaroknak a Deutsche Welle abban, hogy megértsék ezeket a nézőpontokat?

A.F.: Nagyon fontos, hogy az információkhoz és a különböző nézőpontokhoz annyian férjenek hozzá, amennyien csak lehetséges. Mi is látjuk, hogy a magyar sajtónak egyre nehezebb elérni a közönséget. Ennek nemcsak politikai, gazdasági okai is vannak. Ha hozzájárulhatunk ahhoz, hogy gazdagodjon a különböző európai ügyek nézőpontja, az emberek betekintsenek a sokszor bonyolult valóságba, és a megoldásokhoz is inspirációkat találjanak, már megérte.

hvg.hu: A magyar riportjaikat más nyelvekre is lefordítják majd?

A.F.: Igen, a Deutsche Welle alapvetően így dolgozik. Reggel értekezletet tartunk, és ha van olyan lényeges riport Magyarországról, amit a többi idegen nyelvű adás be akar mutatni, akkor más nyelvekre is adaptáljuk. Adunk és kapunk is, ez egy network.

hvg.hu: Hányan dolgoznak a magyar nyelvű szerkesztőségben?

A.F.: Szerényen kezdtünk. A kezdetekben 10 újságírónk lesz Magyarországon és Németországban, ők most integrálódnak a csapatba.

hvg.hu: Elegendőnek tart a célra egy YouTube-csatornát? A magyarok a televízióhoz és a rádióhoz szoktak hozzá, ez valószínűleg újdonság lesz számukra.

A.F.: Ezzel egyetértek, de jelenleg a fő megjelenéseink a partnereinken keresztül történnek, éppen ezért ilyen fontosak. Ők tartalmat kapnak, mi pedig elérést – ez így fair play. Biztosan beletelik egy időbe, amíg a YouTube-csatornával egyedi közönséget szerzünk, ezt mutatják a más országokból szerzett tapasztalataink is. A fő célunk nem az, hogy folyamatosan napi politikával foglalkozzunk, hanem az, hogy fontos témákról gyártsunk tartalmat, valami különlegeset kínáljunk a magyar nézőinknek, kíváncsivá tegyük őket, és talán még párbeszédet is generáljunk.

hvg.hu: A Deutsche Wellét már azelőtt érték kritikák Magyarországon, hogy elindította volna magyar nyelvű adását, a többi közt a kormányszóvivőtől is. Nem tart attól, hogy már az induláskor ellenzéki csatornaként bélyegzik meg Önöket?

A.F.: Ha egy kormány ennyit foglalkozik azzal, amit csinálunk, az egyszerűen azt bizonyítja, hogy odafigyelnek a műsorunkra. Minden nyelven kiegyensúlyozott és független újságírói tartalmat készítünk a nézőinknek. A különböző címkézéssel a sajtó lejáratására tett kísérletek egyáltalán nem újdonságok, de tapasztalataink szerint az emberek elég okosak ahhoz, hogy ezeken átlássanak.

hvg.hu: Hogyan reagálna a videóik alatt megjelent, önöket propagandának beállító hozzászólásokra?

A.F.: Újságírók vagyunk, betartjuk az újságírás etikai és szakmai szabályait. Néhány riportunk lehet, hogy egy-egy félnek kellemetlen. Egy demokráciában együtt kell élni a kritikával, ami a politikusokra és az újságírókra is vonatkozik. Ha valamire azt mondják, nem igaz, akkor arra lehet válaszolni, de ha csak propagandának hívunk valamit, az nem konstruktív vita.

hvg.hu: Számít arra, hogy nem fognak válaszolni a kérdéseikre a kormány vagy a hatóságok részéről?

A.F.: Folyamatosan ez történik, még a Budai Várról szóló riportunkkal is. A kolléga minden szükséges kérdést feltett a hatóságoknak, de nem kapott rá választ. Én akkor is úgy gondolom, hogy jobb, ha a politikusok és a hatóságok válaszolnak. Ha elutasítják az átláthatóságot, az általában csak újabb kérdéseket szül.

hvg.hu: Peter Limbourg, a DW főigazgatója nemrég úgy nyilatkozott, hogy a csatornára azért volt szükség, mert a független sajtó egyre nagyobb nyomás alatt van. Egy újabb csatorna indítása valóban a megfelelő eszköz a független sajtó támogatására?

A.F.: Az újságírói kínálatunk segíti a magyarországi partnereinket, hogy több tartalomhoz jussanak. Világszerte a partneri együttműködésekkel dolgozunk: segítségükkel a saját csatornánk mellett még több emberhez juttathatjuk el a tartalmainkat, a magyar sajtót pedig olyan helyekről is elláthatjuk újságírói tartalommal, ahol nincs saját tudósítójuk.

hvg.hu: Nyitott lenne a partnerségre a kormányhoz közelebb álló médiával?

A.F.: Miért is ne? Van is rá egy példám egy szomszédos országból, ahol a közmédia neves reggeli műsorával van együttműködésünk. Ez az állami tévé közeli kapcsolatban áll a kormánnyal, de levetíti a tartalmainkat. Ez mindig a szakmai színvonalon múlik.