Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a8f1eb0-a440-442b-abd1-b49f6748955d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dubajból szerdán ért vissza az OE-LEM, csütörtökön már ment is Zürichbe.","shortLead":"Dubajból szerdán ért vissza az OE-LEM, csütörtökön már ment is Zürichbe.","id":"20210318_szijj_laszlo_zurich_oelem_magangep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f1eb0-a440-442b-abd1-b49f6748955d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa1c5c4-b646-478f-a57f-145aa47a43b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_szijj_laszlo_zurich_oelem_magangep","timestamp":"2021. március. 18. 18:25","title":"A dubaji hosszú hétvége után Szíjj Lászlót vitte svájci útra a NER magángépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d2e458-1634-4014-874c-5175418ccdfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az EU negyedik állama lett Spanyolország, ahol legális az eutanázia.","shortLead":"Az EU negyedik állama lett Spanyolország, ahol legális az eutanázia.","id":"20210318_Spanyolorszag_eutanazia_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d2e458-1634-4014-874c-5175418ccdfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a058e7-33da-47d3-84c7-c84368cf8f10","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Spanyolorszag_eutanazia_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 18. 15:35","title":"Spanyolországban engedélyezték az eutanáziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók már korábbi tanulmányokban részletes bizonyítékokat mutattak be arról, miként károsítja a szívet a Covid–19.","shortLead":"Kutatók már korábbi tanulmányokban részletes bizonyítékokat mutattak be arról, miként károsítja a szívet a Covid–19.","id":"20210317_kutatas_covid_19_koronavirus_halal_sziv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372b3af3-3de2-4a4a-bb33-4087d9007e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_kutatas_covid_19_koronavirus_halal_sziv","timestamp":"2021. március. 17. 15:03","title":"A Covid–19 miatt meghalt emberek háromnegyedének a szívében is jelen van a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2008 óta nem tettek annyi pénzt az életbiztosításokba a magyarok, mint 2020-ban.","shortLead":"2008 óta nem tettek annyi pénzt az életbiztosításokba a magyarok, mint 2020-ban.","id":"20210317_eletbiztositas_biztositas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45d6e2-be9a-4729-b54b-2784666b6479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_eletbiztositas_biztositas_jarvany","timestamp":"2021. március. 17. 14:45","title":"Évtizedes rekordot döntöttek az életbiztosítások a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1a8558-c5a7-4065-9717-d67ff76c3a4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kívül kicsi, belül nagy a Volkswagen cseh márkájának új szabadidő-autója.","shortLead":"Kívül kicsi, belül nagy a Volkswagen cseh márkájának új szabadidő-autója.","id":"20210319_itt_a_skoda_kushaq_a_csehek_legkisebb_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d1a8558-c5a7-4065-9717-d67ff76c3a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82221884-17b7-4bb2-910c-0bdc5bc2a649","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_itt_a_skoda_kushaq_a_csehek_legkisebb_divatterepjaroja","timestamp":"2021. március. 19. 07:59","title":"Itt a Skoda Kushaq, a csehek legkisebb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint egyelőre semmi nem bizonyítja, hogy a kínai férfi kábítószerfogyasztó lett volna.","shortLead":"A hatóság szerint egyelőre semmi nem bizonyítja, hogy a kínai férfi kábítószerfogyasztó lett volna.","id":"20210318_kinai_ferfi_honvedkorhaz_covid_osztaly_ollo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e7867d-960f-4290-9138-935f0c3bbb7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kinai_ferfi_honvedkorhaz_covid_osztaly_ollo","timestamp":"2021. március. 18. 12:10","title":"Sokkoló részleteket osztott meg a rendőrség a Honvédkórházban megölt nő támadójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványhelyzet miatt csak az a szlovák állampolgár hagyhatja el az országot szombattól, aki nem szabadidős útra indul.","shortLead":"A járványhelyzet miatt csak az a szlovák állampolgár hagyhatja el az országot szombattól, aki nem szabadidős útra indul.","id":"20210318_koronavirus_szlovakia_korlatozas_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44109e04-575c-4f17-9416-def40c6c8be3","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_koronavirus_szlovakia_korlatozas_utazas","timestamp":"2021. március. 18. 20:52","title":"Megtiltja a turistáskodást a szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éve kereskedtek droggal, több milliós bevételre tettek szert. Videón a keddi rajtaütés, hanyagul a kesztyűtartóban tárolt droggal.","shortLead":"Egy éve kereskedtek droggal, több milliós bevételre tettek szert. Videón a keddi rajtaütés, hanyagul a kesztyűtartóban...","id":"20210318_bunugyek_drogkereskedelem_diler_tapioszecso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0147c0-1f33-4af5-bb1b-849854107bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_bunugyek_drogkereskedelem_diler_tapioszecso","timestamp":"2021. március. 18. 08:37","title":"Fürdőszobaépítésre költötték a drogon szerzett pénzt a tápiószecsői dílerek - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]