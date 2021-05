Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról, hogy a Samsung újrázni fog. Egy véletlenül kikerült információ viszont megerősíti ezt.","shortLead":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról...","id":"20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e49b96-32e1-4aa3-8b2a-5eaa6e24f867","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","timestamp":"2021. május. 04. 09:33","title":"Véletlenül kiszivárgott: tényleg lesz a Galaxy S21-nek is rajongói változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során áttörtek egy kordonon és benyomultak az Old Traffordra. A történtek miatt el kellett halasztani a csapat Liverpool elleni bajnokiját.","shortLead":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során...","id":"20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d43f6a0-0147-4da3-8495-1c01fa6ef4aa","keywords":null,"link":"/sport/20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","timestamp":"2021. május. 03. 20:45","title":"Nyomozás indult amiatt, hogy elfoglalták a szurkolók a Manchester United stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","shortLead":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","id":"20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c737c-2933-41e9-9248-b314923c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","timestamp":"2021. május. 05. 10:40","title":"Újabb telefonmárka akar autógyárrá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdba1e7c-c081-4543-99f1-f9a85b980834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodellben egy 194 lóerős dízelmotor, az AMG csúcsváltozatban egy 435 lovas lágyhibird benzines egység található.","shortLead":"Az alapmodellben egy 194 lóerős dízelmotor, az AMG csúcsváltozatban egy 435 lovas lágyhibird benzines egység található.","id":"20210505_magyarorszagon_a_megujult_mercedes_cls","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdba1e7c-c081-4543-99f1-f9a85b980834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a195890-3db5-4d35-a45b-692dd065a1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_magyarorszagon_a_megujult_mercedes_cls","timestamp":"2021. május. 05. 06:41","title":"Magyarországon a megújult Mercedes CLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e52da-93d0-4d2e-9754-35a05bef72f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júniusban 2,2 millió oltóanyag érkezik Magyarországra a Pfizertől.","shortLead":"Júniusban 2,2 millió oltóanyag érkezik Magyarországra a Pfizertől.","id":"20210504_szijjarto_pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e52da-93d0-4d2e-9754-35a05bef72f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96954bd-1dbc-4823-945c-57198c310c40","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_szijjarto_pfizer","timestamp":"2021. május. 04. 12:08","title":"Szijjártó: A második negyedévben 4,6 millió vakcinát hoz a Pfizer Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","shortLead":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","id":"20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb45e624-3dbc-46bb-9bae-221ff5183bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","timestamp":"2021. május. 04. 11:15","title":"A Red Hot Chili Peppers 140 millió dollárért adja el dalainak jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fenyegető üzeneteket a Facebookon kapta a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja.","shortLead":"A fenyegető üzeneteket a Facebookon kapta a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja.","id":"20210504_kalman_olga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d3c0f6-afb0-4d4c-ae3d-afb43e25a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_kalman_olga","timestamp":"2021. május. 04. 16:31","title":"Fejlevágással, a családja kiirtásával fenyegették meg Kálmán Olgát a Facebookon, feljelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A hétfő este megjelent kormányhatározat 22 milliárd forintot vesz ki különböző tartalékokból.","shortLead":"A hétfő este megjelent kormányhatározat 22 milliárd forintot vesz ki különböző tartalékokból.","id":"20210504_egeszsegugy_vizugy_katonai_titkosszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf015df-0625-4193-a476-f48b392f2bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_egeszsegugy_vizugy_katonai_titkosszolgalat","timestamp":"2021. május. 04. 10:18","title":"Az egészségügy, a vízügy és a katonai titkosszolgálatok is kaptak pluszpénzt a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]