Nemi erőszak miatt indított pert a sztár ellen a Trónok harca színésznője; a Los Angeles-i rendőrség most azt vizsgálja, szükség van-e vádemelésre is az ügyben.

A Los Angeles-i rendőrség vizsgálódik Marilyn Manson nemierőszak-ügyében: a TMZ hatósági forrásai szerint hamarosan kiderül, a sztár ellen indított per mellett szükség van-e vádemelésre is.

Marilyn Mansont február legelején vádolta meg lelki és fizikai erőszakkal korábbi partnere, Evan Rachel Wood, aki már évekkel ezelőtt is beszélt arról, hogy kapcsolaton belüli erőszak túlélője, de csak ekkor nevezte meg az elkövetőt.

„Éveken át rettenetesen bántalmazott" - Evan Rachel Wood és több nő is erőszakkal vádolja Marilyn Mansont Evan Rachel Wood színésznő, nőjogi aktivista most először árulta el a nevét annak, akiről már évek óta állítja, hogy kegyetlen módon bántalmazta és fenyegette őt. Marilyn Mansont többen is bántalmazással vádolják.

Néhány nappal később a rockzenész másik expartnere, a Trónok harca – és Manson egyik klipjének – színésznője, Esmé Bianco is megvádolta Mansont: azt állította, kapcsolatuk végén az énekes már egy baltával üldözte őt, késsel vágta meg a testét, és olyan szinten kontrollálta őt, hogy még a családját is egy szekrénybe elbújva hívhatta fel telefonon.

A Trónok harca színésznője is súlyos bántalmazással vádolja Marilyn Mansont Esmé Bianco azt állítja, kapcsolatuk végén az énekes már egy baltával üldözte őt, késsel vágta meg a testét, és olyan szinten kontrollálta őt, hogy még a családját is egy szekrénybe elbújva hívhatta fel telefonon.

Bianco most pert is indított Manson – azaz valódi nevén Brian Warner – ellen. A periratban az állítja, Manson hamis ígéretekkel győzte meg, hogy szerepeljen a klipjében, majd amikor emiatt Los Angelesbe utazott, a klip felvétele alatt is megkorbácsolta és egy elektromos eszközzel bántalmazta őt. Bianco korábbi nyilatkozataiban elmondta: ekkor még meggyőzte magát, hogy Manson mindezt a szerep és a művészi célok kedvéért csinálta. Később konszenzuális kapcsolatba kezdtek, a vád szerint viszont a kapcsolat alatt Manson megerőszakolta, egy késsel megvágta őt, és korlátozta a szabad mozgását is.

Bianco végül akkor tört meg és menekült el Mansontól, amikor a férfi 2011-ben állítása szerint egy baltával kergette végig a házon. A szakítás után pánikrohamai voltak, és olyan mentális állapotba került, hogy képtelen volt munkát találni.

Bianco Manson menedzsere, Tony Ciulla ellen is pert indított, emberkereskedelem vádjával. Bianco azt állítja, a menedzser – és Manson környezetének más tagjai – pontosan tisztában voltak a sztár erőszakos viselkedésével, és támogatták is azt.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: