Miután Evan Rachel Wood, több más nő, valamint Marilyn Manson több korábbi zenész- és munkatársa is lelki és fizikai bántalmazással és szexuális visszaélésekkel vádolta meg az énekest, a Trónok harca első három évadában játszó Esmé Bianco is nyilvánosságra hozta saját, a sztárral folytatott kapcsolatának megrázó részleteit. Szerinte Manson „egy szörnyeteg, aki csaknem elpusztított engem, és sok más nőt is”, „egy ragadozó”, akinek „élete végéig rácsok mögött lenne a helye”.

Evan Rachel Woodhoz hasonlóan Bianco is több éve beszámolt már arról, hogy párkapcsolati erőszak túlélője, de eddig nem nevezte meg bántalmazóját, most viszont a The Cut magazinnak adott hosszú interjúban elmondta, Marilyn Mansonról van szó.

Bianco elmondta, hogy kamaszként Manson zenéjének rajongója volt; először 2005-ben találkozott a sztárral, aki színészként be akarta válogatni egy akkor forgatandó horrorfilmjébe, végül az I Want to Kill You Like They Do in the Movies című dal klipjének választotta főszereplőjéül. (A dalról egyébként Manson már több mint egy évtizede elmondta, hogy Evan Rachel Woodról írta, hiszen „minden nap fantáziálok arról, hogy szétzúzom a koponyáját egy pöröllyel”, de az elmúlt bő tíz évben nagyjából senkit nem érdekelt ez a nyilatkozata. Sőt a Glamour magazin 2018-ban is felidézte ezt a nyilatkozatot, miután Evan Rachel Wood név nélkül elmondta, egy párkapcsolatában bántalmazták, de ez sem volt elég a mostanihoz hasonló botrányhoz.)

A forgatás alatt elmondása szerint Manson messze túllépett a szakmaiság keretein: kábelekkel kötözte meg, korbáccsal verte, és egy olyan áramütéseket előidéző szexjátékszerrel is bántalmazta, amiről Evan Rachel Wood is beszámolt. Az akkor 26 éves színésznőnek a háromnapos forgatás alatt végig fehérneműben kellett lennie, alig aludhatott, és Manson ételt sem biztosított számára, ehelyett kokaint adott neki. Ekkor azonban meggyőzte magát, hogy Manson mindezt a szerep és a művészi célok kedvéért csinálja.

Bianco később aztán Manson barátnője lett, végül két hónapra hozzá is költözött hollywoodi házába. A színésznő azt állítja, Manson szex közben volt, hogy sebesre harapta anélkül, hogy Bianco ebbe beleegyezett volna, egyszer pedig többször is megvágta késsel. A színésznő azt mondja, Manson mindezt egyszerűen csak perverz játéknak nevezte, ő pedig hinni akart neki, hogy mindez belefér; ahogy a cikk megjegyzi, a bántalmazás rengeteg áldozatára jellemző, hogy megpróbálják meggyőzni magukat arról, hogy ami velük történik, valójában nem is probléma.

Bianco azt állítja, Manson egy idő után már annyira kontrollálni akarta őt, hogy azt is meghatározta, milyen ruhát vehet fel, mikor aludhat, és kivel beszélhet.

Gyakorlatilag a foglya voltam. Még a családomat is csak a szekrénybe bújva hívhattam fel

– mondja Bianco. A The Cut magazinban megszólaltak Bianco barátai is, akik megerősítik, hogy kapcsolatuk alatt látták a nő sebeit, látták rajta, hogy fél, és hogy egyszer Manson egyik szekrényébe bújva kért telefonon segítséget.

A színésznő arról is beszél, hogy Manson ismétlésre állítva játszotta le több barátja előtt az egyik szexjelenetét a Trónok harcából (amelyben Bianco azt a prostituáltat játszotta, aki kémkedett is Királyvárban, és akit a sorozatban Geoffrey végzett ki brutálisan, számszeríjjal), és közben azt mondta nekik: „Ez a barátnőm, egy kurva, nézzétek, kilátszanak a mellei.”

Bianco végül akkor tört meg és menekült el Mansontól, amikor a férfi 2011-ben állítása szerint egy baltával kergette végig a házon. A szakítás után pánikrohamai voltak, és olyan mentális állapotba került, hogy képtelen volt munkát találni.

Manson még több héttel ezelőtt reagált a vádakra. Akkor azt írta: „A művészetem és az életem nyilvánvalóan régóta okoz ellentmondásokat, de a legutóbbi, ellenem felhozott vádak borzasztóan eltorzítják a valóságot. Az párkapcsolatokban a partnereim hozzám hasonlóan gondolkodtak, és a velük folytatott intim kapcsolataim mindig teljes mértékben konszenzuálisak voltak.”

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: