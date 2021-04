Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA az Olumiant alkalmazhatóságát vizsgálja a 10 évesnél idősebbeknél.","shortLead":"Az EMA az Olumiant alkalmazhatóságát vizsgálja a 10 évesnél idősebbeknél.","id":"20210429_Europai_Gyogyszerugynokseg_oxigen_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1077202-9b48-415c-872b-0b436dde0a57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_Europai_Gyogyszerugynokseg_oxigen_koronavirus","timestamp":"2021. április. 29. 21:01","title":"Új lehetséges covid-gyógyszert vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság visszautasította, hogy érdemben vizsgálja a tüntető panaszát.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság visszautasította, hogy érdemben vizsgálja a tüntető panaszát.","id":"20210430_alkotmanyossagi_kerdes_tunteto_fustgyertyahasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0172574a-d6d8-4ab9-a10b-92d6cf86d7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_alkotmanyossagi_kerdes_tunteto_fustgyertyahasznalat","timestamp":"2021. április. 30. 16:27","title":"Az Alkotmánybíróság szerint nem alkotmányossági kérdés, ha egy tüntetőt füstgyertyahasználat miatt megbüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fichtinger Gyula csütörtökön távozik a posztjáról.","shortLead":"Fichtinger Gyula csütörtökön távozik a posztjáról.","id":"20210429_fichtinger_gyula_orszagos_atomenergia_hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8902611-e59c-4888-91b5-76c6156fdf21","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_fichtinger_gyula_orszagos_atomenergia_hivatal","timestamp":"2021. április. 29. 07:45","title":"Lemondott az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvéleményt súlyosan félrevezetőnek, megtévesztőnek és valótlannak nevezte a Fővárosi Főügyészség Czeglédy Csabának az elmúlt napokban a közösségi oldalán és az elektronikus sajtóban megjelent állításait. ","shortLead":"A közvéleményt súlyosan félrevezetőnek, megtévesztőnek és valótlannak nevezte a Fővárosi Főügyészség Czeglédy Csabának...","id":"20210430_czegledy_csaba_fovarosi_fougyeszseg_reagalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecad544-4065-4928-b3b3-838589c03827","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_czegledy_csaba_fovarosi_fougyeszseg_reagalas","timestamp":"2021. április. 30. 14:29","title":"Visszautasítja Czeglédy Csaba állításait a Fővárosi Főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az első három repülést probléma nélkül hajtotta végre a Marson a NASA helikoptere, az Ingenuity, a szakemberek most egy negyedikre is parancsot adnak a gépnek.","shortLead":"Miután az első három repülést probléma nélkül hajtotta végre a Marson a NASA helikoptere, az Ingenuity, a szakemberek...","id":"20210429_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fe9a92-355c-4abf-93ec-c07b98ce1823","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","timestamp":"2021. április. 29. 15:03","title":"Gyorsabban, messzebb, még tovább: három rekordot is felállíthat a NASA marsi helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acee9459-6e5e-4c55-82ee-c961eed5a3ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden még maradt a vakcinából, várják a regisztráltakat.","shortLead":"Szegeden még maradt a vakcinából, várják a regisztráltakat.","id":"20210430_szeged_pfizer_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acee9459-6e5e-4c55-82ee-c961eed5a3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9b248-053b-4423-902c-ca198e1902f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_szeged_pfizer_oltas","timestamp":"2021. április. 30. 20:44","title":"Este 10-ig olthatnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként.","shortLead":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki...","id":"20210429_dk_miniszterelnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10cefd4-26d9-419e-b937-e68442700eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_dk_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Vasárnap mutatja be miniszterelnök-jelöltjét a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi trend mellett az évtized végéig minimálisan 145 millió elektromos autó lesz az utakon, de a számuk hatványozott lehetne, ha kormányzatok betartják a karbonsemlegesség elérésére tett vállalásaikat. ","shortLead":"A jelenlegi trend mellett az évtized végéig minimálisan 145 millió elektromos autó lesz az utakon, de a számuk...","id":"20210430_Idealis_feltetelek_mellett_2030ra_akar_230_millio_elektromos_jarmu_lehet_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffb5086-d29a-43d0-837c-c6b6f78310dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_Idealis_feltetelek_mellett_2030ra_akar_230_millio_elektromos_jarmu_lehet_a_vilagon","timestamp":"2021. április. 30. 14:17","title":"Az évtized végére akár 230 millió elektromos jármű is lehet a világon, de ennek ára van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]