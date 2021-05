Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bda3a2a3-5327-4683-9b11-521ebf4ba2d8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kedvenc csapatát, az Ipswich Townt szponzorálja az énekes. ","shortLead":"A kedvenc csapatát, az Ipswich Townt szponzorálja az énekes. ","id":"20210507_Ed_Sheeranbol_csapatszponzor_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bda3a2a3-5327-4683-9b11-521ebf4ba2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ac9319-e001-40cb-881c-943041ee9163","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Ed_Sheeranbol_csapatszponzor_lett","timestamp":"2021. május. 07. 10:50","title":"Ed Sheeranből csapatszponzor lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0fd7cb-b944-4f9c-96a7-cd6071eab414","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint erre a rendőrségről szóló törvény idén január 1-jétől hatályos módosítása ad lehetőséget.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint erre a rendőrségről szóló törvény idén január 1-jétől hatályos módosítása ad lehetőséget.","id":"20210507_Hozzajarulas_ellenorzes_egeszsegugyi_dolgozok_NVSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c0fd7cb-b944-4f9c-96a7-cd6071eab414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d1d24c-1343-4059-a6d8-14c5c4050654","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Hozzajarulas_ellenorzes_egeszsegugyi_dolgozok_NVSZ","timestamp":"2021. május. 07. 17:50","title":"Hozzájárulásuk nélkül is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteken és szombaton csapadékra is számítani kell, vasárnap viszont már száraz idő lesz. \r

","shortLead":"Pénteken és szombaton csapadékra is számítani kell, vasárnap viszont már száraz idő lesz. \r

","id":"20210506_Pentek_hidegfront_szombat_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77ffe4b-3da1-411b-a92b-554ad46076fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Pentek_hidegfront_szombat_vasarnap","timestamp":"2021. május. 06. 18:54","title":"Még ránk ijeszt egy hidegfront, de máris jön a nyárias idő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ef735-892a-4b2e-ac12-b51516c398ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán négy éve annak, hogy a Samsung kiadta az akkor vadonatúj formatervezésű Galaxy S8-at. Ennyi idő azonban nagyon soknak számít az okostelefonok világában, így nem véletlen, hogy a Samsung nyugdíjba küldi, pontosabban nem ad már ki hozzá biztonsági frissítéseket.","shortLead":"Csupán négy éve annak, hogy a Samsung kiadta az akkor vadonatúj formatervezésű Galaxy S8-at. Ennyi idő azonban nagyon...","id":"20210507_samsung_galaxy_s8_csalad_tamogatas_megszunese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=004ef735-892a-4b2e-ac12-b51516c398ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df8f9a7-7218-417f-bed2-b5f4ef92335c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_samsung_galaxy_s8_csalad_tamogatas_megszunese","timestamp":"2021. május. 07. 10:03","title":"Leveszi a népszerű S8-as telefonokról a kezét a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria arról döntött, hogy az eredetileg tervezett útvonalán haladhat a Budapest Pride felvonulás, ha a július végi járványügyi szabályok ezt engedik. Hiába próbálkozott az útvonal lefoglalásával a Mi Hazánk.","shortLead":"A Kúria arról döntött, hogy az eredetileg tervezett útvonalán haladhat a Budapest Pride felvonulás, ha a július végi...","id":"20210506_pride_mi_hazank_tuntetes_kuria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449e72ff-1ad5-4ded-b1bd-aa7c1af08df9","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_pride_mi_hazank_tuntetes_kuria","timestamp":"2021. május. 06. 19:05","title":"Tíz másodpercen múlt, de nem tudta a Mi Hazánk lefoglalni a Pride útvonalát tüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győrben élő férfi szerint “a baloldal mérhetetlen gyűlölködést folytat ellenük, jobboldali érzelmű emberek ellen\".","shortLead":"A Győrben élő férfi szerint “a baloldal mérhetetlen gyűlölködést folytat ellenük, jobboldali érzelmű emberek ellen\".","id":"20210507_kalman_olga_fenyegetes_baloldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ae775c-dfeb-4e7e-81f6-b88132195272","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_kalman_olga_fenyegetes_baloldal","timestamp":"2021. május. 07. 08:15","title":"Kálmán Olga fenyegetője: „Minden elképzelést felülmúlóan gyűlölöm a baloldalt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf08884a-16bd-4a3e-9859-0d8034b3799a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrségi nyomozás indult a történtek miatt, a gyermekvédelmi hatóságok is nyomoznak. ","shortLead":"Rendőrségi nyomozás indult a történtek miatt, a gyermekvédelmi hatóságok is nyomoznak. ","id":"20210507_Az_edesanya_titokban_felvette_ahogy_a_hateves_gyereket_veri_az_igazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf08884a-16bd-4a3e-9859-0d8034b3799a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ebd4f6-ba75-41fa-899b-2a3a9eccc875","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Az_edesanya_titokban_felvette_ahogy_a_hateves_gyereket_veri_az_igazgato","timestamp":"2021. május. 07. 10:04","title":"Az édesanya titokban felvette, ahogy a hatéves gyerekét veri az igazgató egy floridai iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az újabb átcsoportosítás legfontosabb kedvezményezettje a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a hadsereg.","shortLead":"Az újabb átcsoportosítás legfontosabb kedvezményezettje a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a hadsereg.","id":"20210506_kormanyhatarozat_koltsegvetes_atcsoportositas_vedooltas_kampany_hadsereg_kultura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81692a5-3295-48fe-a611-e889eec33d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_kormanyhatarozat_koltsegvetes_atcsoportositas_vedooltas_kampany_hadsereg_kultura","timestamp":"2021. május. 06. 11:01","title":"Művészetek, bölcsődék, honvédség – a kormány ismét átírta a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]