[{"available":true,"c_guid":"b8006f21-b57f-4027-b6e8-1973a6619d8e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Új fejezetet kezdene az EU Indiával, amely hamarosan a világ legnépesebb országa lesz. A portói csúcstalálkozó a kapcsolatok erősítésére vonatkozóan konkrét eredményeket hozott. Közben az EU elfogadott még egy nyilatkozatot, amelyben ismét szerepel az Orbán Viktor által sikertelenül támadott \"nemek közötti egyenlőség\" kifejezés.","shortLead":"Új fejezetet kezdene az EU Indiával, amely hamarosan a világ legnépesebb országa lesz. A portói csúcstalálkozó...","id":"20210508_eu_portoi_csucs_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8006f21-b57f-4027-b6e8-1973a6619d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4b7a3a-b2d7-4a92-ae89-89e1449a7a6e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210508_eu_portoi_csucs_india","timestamp":"2021. május. 08. 17:39","title":"Hiába támadta Orbán, még egy EU-s nyilatkozatba került be a nemek közötti egyenlőtlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebcf6b5-c771-411f-a0ee-192e0278d918","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az uniós biztos akár pert is indíthat a magyar kormánymédiában közzétett korrupciós vádak miatt.","shortLead":"Az uniós biztos akár pert is indíthat a magyar kormánymédiában közzétett korrupciós vádak miatt.","id":"20210507_Visszautasitja_az_Europai_Bizottsag_a_Kiriakidesz_biztosrol_keringo_alhireket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aebcf6b5-c771-411f-a0ee-192e0278d918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ee2d3b-928f-484b-bc41-3225bdf7ddc2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210507_Visszautasitja_az_Europai_Bizottsag_a_Kiriakidesz_biztosrol_keringo_alhireket","timestamp":"2021. május. 07. 17:35","title":"Visszautasítja az Európai Bizottság a ciprusi biztosról a magyar kormánymédiában keringő álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezzel zárul szombaton a Vígszínház ingyenes szülinapi sorozata.\r

\r

","shortLead":"Ezzel zárul szombaton a Vígszínház ingyenes szülinapi sorozata.\r

\r

","id":"20210508_Most_ingyen_megnezheti_A_Padlast_minden_idok_legsikeresebb_magyar_musicaljet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c444aab2-1b68-4a5c-a10a-31aeb0f696cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Most_ingyen_megnezheti_A_Padlast_minden_idok_legsikeresebb_magyar_musicaljet","timestamp":"2021. május. 08. 18:17","title":"Most ingyen megnézheti A Padlást, minden idők legsikeresebb magyar musicaljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d47c721-27c3-49e3-aec8-e9a0d8f63e8e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A reagani gazdaságpolitika felülírásával az 1960-as évek óta nem látott infrastrukturális és jóléti programot hirdetett meg Joe Biden amerikai elnök. A röpködő ezermilliárd dolláros kiadások és agresszív adóemelések dzsungelében azonban még rendet vághat a kongresszus.","shortLead":"A reagani gazdaságpolitika felülírásával az 1960-as évek óta nem látott infrastrukturális és jóléti programot hirdetett...","id":"202118__biden_beindult__joleti_programok__kongresszusi_probatetel__penzeso_es_politikai_ernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d47c721-27c3-49e3-aec8-e9a0d8f63e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492f869-9482-4184-9043-01d22d215305","keywords":null,"link":"/360/202118__biden_beindult__joleti_programok__kongresszusi_probatetel__penzeso_es_politikai_ernyo","timestamp":"2021. május. 07. 17:00","title":"Biden skandináv jóléti államot építene Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","shortLead":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","id":"20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafce57d-673a-4bf2-a7a1-8e90fcef0276","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","timestamp":"2021. május. 09. 12:58","title":"Videón a nyaklánckitépő, akit órákon belül lekapcsoltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7b72c8-0f1e-4b3a-86d0-fcae52b3cad4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország leggazdagabb embere most az agrárbiztosítások területére fókuszál.","shortLead":"Magyarország leggazdagabb embere most az agrárbiztosítások területére fókuszál.","id":"202118_hunagrar_biztositasi_alkusz_meszaros_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae7b72c8-0f1e-4b3a-86d0-fcae52b3cad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6823e56-268c-4892-a24f-6286454489ad","keywords":null,"link":"/360/202118_hunagrar_biztositasi_alkusz_meszaros_arat","timestamp":"2021. május. 08. 11:10","title":"Mészáros arat: ez az, ami biztos biztosítási piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aae8e0-21b7-47ca-a669-82f1de9896cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ketten utaztak a lezuhant kisrepülőgépben, mindketten életben vannak, de beszorultak a roncsba.","shortLead":"Ketten utaztak a lezuhant kisrepülőgépben, mindketten életben vannak, de beszorultak a roncsba.","id":"20210508_Lezuhant_egy_kisrepulogep_Torokszentmiklosnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25aae8e0-21b7-47ca-a669-82f1de9896cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc375f0-26da-4939-8dd4-c7a42d913dce","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_Lezuhant_egy_kisrepulogep_Torokszentmiklosnal","timestamp":"2021. május. 08. 17:09","title":"Lezuhant egy kisrepülőgép Törökszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ae499b-82ac-4432-8f01-fa48e3d791ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először szólalt meg az Oprah Winfreynak adott interjú óta, hogy a nemek közötti és a vakcinaegyenlőség fontosságára hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Először szólalt meg az Oprah Winfreynak adott interjú óta, hogy a nemek közötti és a vakcinaegyenlőség fontosságára...","id":"20210509_Meghan_Markle_ismet_egy_kertbol_szolt_a_nyilvanossaghoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ae499b-82ac-4432-8f01-fa48e3d791ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7a95ef-f640-4a4d-8c52-c8fa7a94527c","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meghan_Markle_ismet_egy_kertbol_szolt_a_nyilvanossaghoz","timestamp":"2021. május. 09. 15:01","title":"Meghan Markle ismét egy kertből szólt a nyilvánossághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]