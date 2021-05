Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A díjak növekedése elsősorban a fővárosi személyautókat érinti.","shortLead":"A díjak növekedése elsősorban a fővárosi személyautókat érinti.","id":"20210519_mnb_kgfb_dijak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ac771c-e5eb-44f1-9050-1151a6bf7e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_mnb_kgfb_dijak","timestamp":"2021. május. 19. 12:01","title":"MNB: Egy év alatt 4 százalékot drágultak a kötelező biztosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) újabb nyelvvizsga-amnesztiát javasol.","shortLead":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) újabb nyelvvizsga-amnesztiát javasol.","id":"20210519_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1026b-d365-484d-ad70-20db95963b46","keywords":null,"link":"/elet/20210519_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2021. május. 19. 06:18","title":"Akár 25 ezer diploma is bennragadhat az egyetemeken, ha nem jön újabb könnyítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34368c9-f9ef-4a16-92c2-06b06c267817","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világranglista 419. helyezettjét kell megvernie a magyar teniszezőnek, hogy bejusson a legjobb nyolc közé.","shortLead":"A világranglista 419. helyezettjét kell megvernie a magyar teniszezőnek, hogy bejusson a legjobb nyolc közé.","id":"20210518_fucsovics_marton_genf_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e34368c9-f9ef-4a16-92c2-06b06c267817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5e615-691c-4172-8bab-545ea426f399","keywords":null,"link":"/sport/20210518_fucsovics_marton_genf_tenisz","timestamp":"2021. május. 18. 18:12","title":"Fucsovics nagy küzdelemben továbbjutott Genfben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az EP-képviselők figyelmeztetnek: nem szavazzák meg a Törökország által áhított vámunióreformot, ha az ország nem tartja tiszteletben a jogállamiságot és emberi jogokat.","shortLead":"Az EP-képviselők figyelmeztetnek: nem szavazzák meg a Törökország által áhított vámunióreformot, ha az ország nem...","id":"20210519_ep_torok_jelentes_vamunio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335aa62b-9102-48b4-84a6-a80f03deb1e2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210519_ep_torok_jelentes_vamunio","timestamp":"2021. május. 19. 13:03","title":"Az EP történetének legkeményebb hangvételű Törökország-jelentéséről szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf95c357-2f9a-4b74-b372-9689fd5df874","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportlövő a fegyelmije és egy korábbi versenyből való kizárása miatt keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre. ","shortLead":"A sportlövő a fegyelmije és egy korábbi versenyből való kizárása miatt keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre. ","id":"20210520_sidi_peter_kozlemeny_peni_istvan_fegyelmi_kizaras_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf95c357-2f9a-4b74-b372-9689fd5df874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33e0fa7-7f61-407c-b4e9-c999a50abdea","keywords":null,"link":"/sport/20210520_sidi_peter_kozlemeny_peni_istvan_fegyelmi_kizaras_targyalas","timestamp":"2021. május. 20. 15:05","title":"Sidi Péter szerint szabályellenesen indítottak fegyelmit ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi megszerezte az asszony személyes adatait is, és tévét, telefont vásárolt magának.","shortLead":"A férfi megszerezte az asszony személyes adatait is, és tévét, telefont vásárolt magának.","id":"20210520_Millio_forint_csalt_ki_tarskereso_oldal_janoshalmi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa3e6b0-8bd8-4ed9-a36d-695a61b0d906","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Millio_forint_csalt_ki_tarskereso_oldal_janoshalmi_ferfi","timestamp":"2021. május. 20. 09:45","title":"2 millió forintot csalt ki a társkereső oldalon megismert nőtől egy jánoshalmi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732d0c0b-2283-48b4-bbe9-577b45120a0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 720S típusjelzésű szupersportkocsi egyedi Gulf külsőt kapott. ","shortLead":"A 720S típusjelzésű szupersportkocsi egyedi Gulf külsőt kapott. ","id":"20210519_kezzel_festett_mclaren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732d0c0b-2283-48b4-bbe9-577b45120a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0997e-a6d6-4826-8ba0-af1180289d8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_kezzel_festett_mclaren","timestamp":"2021. május. 19. 09:21","title":"20 nap alatt, kézzel festik készre a legújabb McLarent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68002e5d-4450-4ae6-9210-6c38c8dadad7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy diplomáciai konfliktus miatt Marokkó tulajdonképpen ellenőrzés nélkül engedett át mindenkit az észak-afrikai spanyol exklávéba.","shortLead":"Egy diplomáciai konfliktus miatt Marokkó tulajdonképpen ellenőrzés nélkül engedett át mindenkit az észak-afrikai...","id":"20210518_ceuta_marokko_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68002e5d-4450-4ae6-9210-6c38c8dadad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297571c9-ba5b-4584-9fe9-c37ef22dbba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_ceuta_marokko_hadsereg","timestamp":"2021. május. 18. 19:41","title":"Videó: Ezrével toloncolják vissza a spanyolok a marokkói határsértőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]