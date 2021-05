Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált nyilvánvalóvá. A BBC-nek most önvizsgálatot kell tartania, hogy mekkora bűnt is követett el – nemcsak Diana hercegnő és a családja, hanem a nyilvánosság ellen is. ","shortLead":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált...","id":"20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2328bd98-6224-4c64-8562-84bb4d7e3ef8","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","timestamp":"2021. május. 21. 20:00","title":"Diana hercegnőt nemcsak lecsupaszították érzelmileg a kamerák előtt, hanem át is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef1cb7d-34b4-4776-888a-36251024a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem jegyezhetik fel az adatokat azok, akik ellenőrzik.","shortLead":"Nem jegyezhetik fel az adatokat azok, akik ellenőrzik.","id":"20210522_vedettsegi_igazolas_eeszt_applikacio_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef1cb7d-34b4-4776-888a-36251024a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bd14cf-bbed-41f9-a32f-90dae31305dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_vedettsegi_igazolas_eeszt_applikacio_rendelet","timestamp":"2021. május. 22. 13:40","title":"Már hivatalosan is helyettesíti az applikáció a védettségi kártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik tartós és néha súlyos neurológiai tünetek. A tudósok már vizsgálják az okokat, és kutatják a lehetséges gyógymódokat.","shortLead":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik...","id":"202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec1a55-5dc3-4a68-a92d-6eb919091028","keywords":null,"link":"/360/202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","timestamp":"2021. május. 23. 11:00","title":"Nem várt idegrendszeri mellékhatások is nehezítik a lábadozó Covid-betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d1e394-4a63-409d-b396-b3b088d25218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak egy hegyi terepfutóversenyen a hirtelen megváltozott időjárási körülmények miatt.","shortLead":"Többen meghaltak egy hegyi terepfutóversenyen a hirtelen megváltozott időjárási körülmények miatt.","id":"20210523_Tragediaba_torkollt_egy_kinai_terepfutoverseny_miutan_vihar_csapott_le_a_resztvevokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d1e394-4a63-409d-b396-b3b088d25218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ee4d1f-8608-42e4-84e0-863641ceece5","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Tragediaba_torkollt_egy_kinai_terepfutoverseny_miutan_vihar_csapott_le_a_resztvevokre","timestamp":"2021. május. 23. 10:08","title":"Tragédiába torkollt egy kínai terepfutóverseny, miután vihar csapott le a résztvevőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0ef344-bebd-4af5-a0e2-c01c31f9aa73","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Tűzzel-vassal visszaállamosítaná a Budapest Airportor Orbán Viktor kormánya, csakhogy ez annyiba kerülne, amennyit még a NER oligarchái sem varázsolhatnak elő. Kapóra jöhet persze egy újabb kínai hitel.","shortLead":"Tűzzel-vassal visszaállamosítaná a Budapest Airportor Orbán Viktor kormánya, csakhogy ez annyiba kerülne, amennyit még...","id":"202120__budapest_airport__nyomasgyakorlas__csuszo_gyorsvasut__repulorajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f0ef344-bebd-4af5-a0e2-c01c31f9aa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f726eecf-289d-4289-bce0-3e8632d7a3dc","keywords":null,"link":"/360/202120__budapest_airport__nyomasgyakorlas__csuszo_gyorsvasut__repulorajt","timestamp":"2021. május. 22. 07:00","title":"Nagyon kell a ferihegyi reptér a kormánynak, Brüsszellel is bajszot akaszt érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","shortLead":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","id":"20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c721a437-5b5f-400e-b71c-ecce0fc4929b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","timestamp":"2021. május. 21. 19:50","title":"Spontán tüntetni tilos – a kormány azért kicsit pontosította az ötmilliomodik oltás beadása utáni jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingügyben első fokon felmentett sportlövő egyebek mellett arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy évek óta támadásoknak van kitéve,","shortLead":"A doppingügyben első fokon felmentett sportlövő egyebek mellett arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy évek óta...","id":"20210521_peni_istvan_interju_sidi_peter_sportloveszet_szabotazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a7b3cf-50ab-490f-8aac-6bc5d99501b0","keywords":null,"link":"/sport/20210521_peni_istvan_interju_sidi_peter_sportloveszet_szabotazs","timestamp":"2021. május. 21. 23:03","title":"Péni István: Eleinte nem akartam elhinni, hogy megmérgeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember meghalt, nyolcan megsérültek a belvárosban.\r

\r

","shortLead":"Két ember meghalt, nyolcan megsérültek a belvárosban.\r

\r

","id":"20210522_lovoldozes_usa_minneapolis_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8fb0ab-dc5c-4a3f-8c0b-4a3a3ceeb950","keywords":null,"link":"/vilag/20210522_lovoldozes_usa_minneapolis_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 22. 13:53","title":"Lövöldözés tört ki az USA-beli Minneapolisban szombat hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]