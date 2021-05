Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Márki-Zayné Vincze Felícia által jogerősen megnyert bírósági ítéletet elmulasztotta végrehajtani az Origo kiadója. A bíróság szerint a kormánypropagandát fújó lap valótlanságokat állított a hódmezővásárhelyi politikus feleségét lejárató cikksorozatában. ","shortLead":"A Márki-Zayné Vincze Felícia által jogerősen megnyert bírósági ítéletet elmulasztotta végrehajtani az Origo kiadója...","id":"20210524_Vegrehajtot_kuldene_az_Origohoz_MarkiZay_Peter_es_felesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b289973-350e-433d-84aa-e6398a9b937a","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Vegrehajtot_kuldene_az_Origohoz_MarkiZay_Peter_es_felesege","timestamp":"2021. május. 24. 20:56","title":"Végrehajtót küldene az Origóhoz Márki-Zay Péter és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Komoly válaszlépésekről döntöttek az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben: a fehérorosz gépek nem repülhetnek az EU-ba, az európai légitársaságokat pedig arra kérik, ne használják a fehérorosz légteret. További szankciók is várhatók.","shortLead":"Komoly válaszlépésekről döntöttek az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben: a fehérorosz gépek nem repülhetnek...","id":"20210524_EUcsucs_kitiltjak_a_belorusz_gepeket_repulesi_tilalom_Feheroroszorszag_folott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2992805a-7343-4969-9478-2c0e7d00732d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210524_EUcsucs_kitiltjak_a_belorusz_gepeket_repulesi_tilalom_Feheroroszorszag_folott","timestamp":"2021. május. 24. 23:40","title":"EU-csúcs: kitiltják a belorusz gépeket az unióból, repülési tilalom Fehéroroszország fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf55ebb-317e-4218-af0f-39b0867de2fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csetlik-botlik, de hangoskodni nagyon tud.","shortLead":"Csetlik-botlik, de hangoskodni nagyon tud.","id":"20210523_farkaskolyok_video_vonyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf55ebb-317e-4218-af0f-39b0867de2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65af0fed-042a-41f0-8298-44c9040ce667","keywords":null,"link":"/elet/20210523_farkaskolyok_video_vonyitas","timestamp":"2021. május. 23. 11:39","title":"Ez az éles hangon vonyító farkaskölyök még a rossz időt is képes feledtetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870bafca-1847-4c7d-a0ac-61c60b69e530","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elindították a világ első műholdas korallzátony-figyelő rendszerét, amely élőben követi nyomon a korallok fehéredését - jelentette be az Arizonai Állami Egyetem.","shortLead":"Elindították a világ első műholdas korallzátony-figyelő rendszerét, amely élőben követi nyomon a korallok fehéredését...","id":"20210523_muholdas_korallzatonyfigyelo_rendszer_allen_coral_atlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870bafca-1847-4c7d-a0ac-61c60b69e530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db0783d-a4ab-47e3-ab88-3d47f8b8a543","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_muholdas_korallzatonyfigyelo_rendszer_allen_coral_atlas","timestamp":"2021. május. 23. 16:03","title":"Elindították a világ első műholdas korallzátony-figyelő rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Biden szerint az incidens és a videó, amit a Minszkben letartóztatott Raman Prataszevicsről készítettek, szégyenletes támadást jelentenek a politikai másként gondolkodással és a sajtószabadsággal szemben.","shortLead":"Biden szerint az incidens és a videó, amit a Minszkben letartóztatott Raman Prataszevicsről készítettek, szégyenletes...","id":"20210525_biden_lukasenka_minszk_gepelterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e3af0-89cc-427e-a263-635f8ccc8f29","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_biden_lukasenka_minszk_gepelterites","timestamp":"2021. május. 25. 05:20","title":"Fehér Ház: Felelősségre fogjuk vonni a Lukasenka rezsimet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök. Tudósítónk a cikkében a honi tévéviszonyokhoz szokottak számára nyújt bepillantást a német közszolgálati újságírás működésébe.","shortLead":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök...","id":"202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29260755-5746-433e-b97d-f02f53424b86","keywords":null,"link":"/360/202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","timestamp":"2021. május. 24. 13:30","title":"Tényleg kormánypártibb a német közmédia, mint a magyar? Orbán meglepődne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján beleillünk, meglesz a veszélye, hogy kényszeréletet, látszatéletet fogunk élni.","shortLead":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján...","id":"20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc366953-cca4-466f-8a9a-04040fa24798","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","timestamp":"2021. május. 23. 20:15","title":"Tisza Kata: Így születnek az élethazugságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eae5168-5e85-4bca-9145-5556dc4eb9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőrség képes volt egy fotó alapján azonosítani a 39 éves Carl Stewart ujjlenyomatát, így sikerült lekapcsolni a kábítószer-kereskedőt.","shortLead":"A rendőrség képes volt egy fotó alapján azonosítani a 39 éves Carl Stewart ujjlenyomatát, így sikerült lekapcsolni...","id":"20210525_sajt_carl_stewart_kabitoszer_kereskedelem_kabitoszer_kereskedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eae5168-5e85-4bca-9145-5556dc4eb9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8a0bff-baca-469a-9e94-50fe06cce724","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_sajt_carl_stewart_kabitoszer_kereskedelem_kabitoszer_kereskedo","timestamp":"2021. május. 25. 09:03","title":"Kezében tartott sajtról posztolt képet a kábítószer-kereskedő, leolvasták róla az ujjlenyomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]