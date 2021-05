Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökétől Kövér László házelnök ismét megvonta a szót, a teljes Jobbik-frakció állva kiabált ezért vele, majd DK-s és MSZP-s képviselőkkel együtt elhagyták az üléstermet.","shortLead":"A Jobbik elnökétől Kövér László házelnök ismét megvonta a szót, a teljes Jobbik-frakció állva kiabált ezért vele, majd...","id":"20210525_Jakab_vs_Kover_part_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96159395-a63f-4892-8370-d94e8f4abc3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Jakab_vs_Kover_part_2","timestamp":"2021. május. 25. 14:25","title":"„Remélem, az urak még nem ittak!” – Kövér és Jakab ismét összebalhézott a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján beleillünk, meglesz a veszélye, hogy kényszeréletet, látszatéletet fogunk élni.","shortLead":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján...","id":"20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc366953-cca4-466f-8a9a-04040fa24798","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","timestamp":"2021. május. 23. 20:15","title":"Tisza Kata: Így születnek az élethazugságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett volna tüntetni.","shortLead":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett...","id":"20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea8c0e-bec2-4d0d-8df2-05432bac7230","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","timestamp":"2021. május. 24. 15:10","title":"Ungváry Krisztián: Karikó Katalint nem küldték kémkedni Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség közvetlen köztársaságielnök-választást szeretne, vagy legalább azt, hogy 2022-ben már az új országgyűlés válassza meg Áder János utódját, ne az utolsó hónapjait töltő jelenlegi.","shortLead":"A többség közvetlen köztársaságielnök-választást szeretne, vagy legalább azt, hogy 2022-ben már az új országgyűlés...","id":"20210524_A_magyarok_tobbsege_kozvetlenul_szeretne_megvalasztani_Ader_Janos_utodjat_Es_On","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b95012a-92a0-4066-ae1e-6d11620d54cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_A_magyarok_tobbsege_kozvetlenul_szeretne_megvalasztani_Ader_Janos_utodjat_Es_On","timestamp":"2021. május. 24. 12:48","title":"A magyarok többsége közvetlenül szeretné megválasztani Áder János utódját. És Ön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","shortLead":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","id":"20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376a542-959a-49b5-9986-4553a3a88e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","timestamp":"2021. május. 25. 07:32","title":"Összesen tíz katalizátora volt egy megállított autónak, ebből kilenc lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691fe258-17df-47fa-9b3b-23bd44d66782","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lili Budapesten meglátogatta unokáját, Juditot, aki az egykor Magyarországon hagyott lányának, kis Lilinek a gyermeke. Találkozásuk újabb családi traumát elevenített fel. Közben Lili másik lánya, Edit találkozót kér féltestvérétől, hogy rendezni tudják az évek óta megromlott viszonyt. Lili, második rész. ","shortLead":"Lili Budapesten meglátogatta unokáját, Juditot, aki az egykor Magyarországon hagyott lányának, kis Lilinek a gyermeke...","id":"20210525_Doku360_Lili_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=691fe258-17df-47fa-9b3b-23bd44d66782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030a81f8-5b19-4123-b150-8f2f508d088e","keywords":null,"link":"/360/20210525_Doku360_Lili_masodik_resz","timestamp":"2021. május. 25. 19:00","title":"Doku360: Azt mondta, neki véget értek a szülői kötelezettségei, és van egy órám, hogy összepakoljak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a398c3e-0b5e-4cc0-8573-bd6e83a93d89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadás személyesen őt célozta. Pártja szerint korábban több halálos fenyegetést kapott.","shortLead":"A rendőrség szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadás személyesen őt célozta. Pártja szerint korábban több...","id":"20210524_Valsagos_allapotban_van_a_Londonban_fejbe_lott_Black_Lives_Matteraktivista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a398c3e-0b5e-4cc0-8573-bd6e83a93d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d67cc43-ff1e-4ff1-bae8-208c64bd5cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Valsagos_allapotban_van_a_Londonban_fejbe_lott_Black_Lives_Matteraktivista","timestamp":"2021. május. 24. 09:10","title":"Válságos állapotban van a Londonban fejbe lőtt Black Lives Matter-aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae37681-7179-4120-8a9f-ab2a863a75c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a fogyatékkal élőkre is gondol: olyan új kisegítő funkciókat jelentett be okosórája számára, amelyek lehetővé teszik, hogy bárki használhassa viselhető eszközét.","shortLead":"Az Apple a fogyatékkal élőkre is gondol: olyan új kisegítő funkciókat jelentett be okosórája számára, amelyek lehetővé...","id":"20210525_apple_assistive_touch_funkcio_apple_watch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae37681-7179-4120-8a9f-ab2a863a75c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30fcbf-9b09-4748-8ce1-2ced4a293d4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_apple_assistive_touch_funkcio_apple_watch","timestamp":"2021. május. 25. 16:03","title":"Akadálymentesített okosórát fejlesztett az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]