Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára lehet a parancsnokjelölt.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára lehet a parancsnokjelölt.","id":"20210528_Megvan_az_uj_honvedfoparancsnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04a30f-58ec-4fe1-bc60-da0d80d56dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Megvan_az_uj_honvedfoparancsnok","timestamp":"2021. május. 28. 08:32","title":"Megvan az új honvédfőparancsnok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jóbarátok-reunionból derült ki a talán legfontosabb pletyka: az első évad forgatása óta végig lehetett volna köztük valami, csak egyiküknek mindig volt kapcsolata.","shortLead":"A Jóbarátok-reunionból derült ki a talán legfontosabb pletyka: az első évad forgatása óta végig lehetett volna köztük...","id":"20210528_Jennifer_Aniston_David_Schwimmer_jobaratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c74a0a-cfe5-4d41-8a09-b6e2479d1694","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Jennifer_Aniston_David_Schwimmer_jobaratok","timestamp":"2021. május. 28. 16:38","title":"Jennifer Aniston és David Schwimmer a valóságban is majdnem összejöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b912f94d-6031-44cf-857f-f56615c326ef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiú mindent elismert a rendőrségnek.","shortLead":"A fiú mindent elismert a rendőrségnek.","id":"20210528_Szexualis_eroszak_gyermekpornografia_abonyi_fiut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b912f94d-6031-44cf-857f-f56615c326ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30453669-5425-4f8a-a520-b1693a407e14","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Szexualis_eroszak_gyermekpornografia_abonyi_fiut","timestamp":"2021. május. 28. 15:29","title":"Szexuális erőszakkal és gyermekpornográfiával gyanúsítanak egy 16 éves abonyi fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08515fcd-e45f-4760-ab8d-a5a37db90ccb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Horizon Forbidden West alaposan rácáfol arra az állításra, mely szerint a konzolos játékok grafikailag a PC-sek nyomába se érnek.","shortLead":"A Horizon Forbidden West alaposan rácáfol arra az állításra, mely szerint a konzolos játékok grafikailag a PC-sek...","id":"20210528_horizon_forbidden_west_gameplay_jatekmenet_ps4_ps5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08515fcd-e45f-4760-ab8d-a5a37db90ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac82f8aa-ef4d-49b2-91a2-9065d533544e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_horizon_forbidden_west_gameplay_jatekmenet_ps4_ps5","timestamp":"2021. május. 28. 16:33","title":"19 percnyi játékmenet: itt a PlayStation újabb sikergyanús játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","shortLead":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","id":"20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289e0505-d657-496d-99a2-63edb927d460","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","timestamp":"2021. május. 28. 11:21","title":"Friss kémfotókon a müncheni utakon tesztelt első kombi M3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43603354-3bb2-4e2a-ad50-da6760133a72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A rendkívüli elnökségi ülésen nem változtattak a tokiói vívóválogatott személyi összetételén.\r

","shortLead":"A rendkívüli elnökségi ülésen nem változtattak a tokiói vívóválogatott személyi összetételén.\r

","id":"20210529_mohamed_aida_torvalogatott_vivas_tokioi_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43603354-3bb2-4e2a-ad50-da6760133a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd3167f-1983-4264-8bf3-59861e88f497","keywords":null,"link":"/sport/20210529_mohamed_aida_torvalogatott_vivas_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. május. 29. 14:04","title":"Csapattársai tiltakozása ellenére Mohamed Aida vehet részt az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","shortLead":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","id":"20210528_2022_ot_csere_focimeccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb096a53-ba5d-47a1-96b1-72220c66c27d","keywords":null,"link":"/sport/20210528_2022_ot_csere_focimeccs","timestamp":"2021. május. 28. 21:51","title":"2022 végéig lehet ötöt cserélni a focimeccseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e856063-e02a-4172-b3f0-d0e9614c9587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy mennyibe kerülnek az 5-ös és X5-ös BMW-k dél-koreai riválisai.","shortLead":"Vázoljuk, hogy mennyibe kerülnek az 5-ös és X5-ös BMW-k dél-koreai riválisai.","id":"20210528_bearaztak_a_nemet_rivalisoknak_europaban_hadat_uzeno_premium_hyundaiokat_genesis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e856063-e02a-4172-b3f0-d0e9614c9587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687e4636-d467-4ce9-8e13-9cd678f6d570","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_bearaztak_a_nemet_rivalisoknak_europaban_hadat_uzeno_premium_hyundaiokat_genesis","timestamp":"2021. május. 28. 06:41","title":"Beárazták a német riválisoknak Európában hadat üzenő prémium Hyundaiokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]