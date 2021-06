Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f21e935e-4f71-4cfc-bb0c-dfad63a36393","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Aláírásgyűjtést is indítanak, hogy a borfajtának saját jele legyen a közösségi médiában.","shortLead":"Aláírásgyűjtést is indítanak, hogy a borfajtának saját jele legyen a közösségi médiában.","id":"20210601_Sajat_emojit_kernek_a_rozebornak_az_olaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21e935e-4f71-4cfc-bb0c-dfad63a36393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3e0a9c-0a31-4b89-a0bd-dd730ac97af5","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Sajat_emojit_kernek_a_rozebornak_az_olaszok","timestamp":"2021. június. 01. 15:53","title":"Saját emojit kérnek a rozébornak az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megújul a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása, és interaktív Petőfi-busz fogja járni a Kárpát-medencét.","shortLead":"Megújul a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása, és interaktív Petőfi-busz fogja járni a Kárpát-medencét.","id":"20210601_9_milliard_forinttal_finanszirozza_meg_a_kormany_a_Petofiemlekevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a60ba6c-7e8f-4716-b3d5-57694906c85f","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_9_milliard_forinttal_finanszirozza_meg_a_kormany_a_Petofiemlekevet","timestamp":"2021. június. 01. 11:48","title":"9 milliárd forinttal finanszírozza meg a kormány a Petőfi-emlékévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült, hogy Kína engedélyt adott, hogy Magyarország egy új főkonzulátust létesítsen a Kuangtung tartománybeli Kantonban.","shortLead":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült...","id":"20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf302d91-2cb4-4ba4-af2d-5b020d0b04bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","timestamp":"2021. május. 31. 19:59","title":"Kínai Sinopharmot gyárthatnak majd a Nemzeti Oltóanyaggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Altus Zrt. nem a legjobb éveit éli. ","shortLead":"Az Altus Zrt. nem a legjobb éveit éli. ","id":"20210531_Kilencmillios_veszteseggel_zarta_2020at_az_Altus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6722432-3397-4461-8660-7d7f03d801a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Kilencmillios_veszteseggel_zarta_2020at_az_Altus","timestamp":"2021. május. 31. 13:29","title":"Kilencmilliós veszteséggel zárta 2020-at Gyurcsányék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e0d779-b930-4f6f-8ded-3a468184ece9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Spanyol lapértesülések szerint annyira a katalánokhoz akart szerződni, hogy a fizetése feléről is hajlandó lett volna lemondani.","shortLead":"Spanyol lapértesülések szerint annyira a katalánokhoz akart szerződni, hogy a fizetése feléről is hajlandó lett volna...","id":"20210601_fc_barcelona_sergio_aguero_manchester_city_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e0d779-b930-4f6f-8ded-3a468184ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f10d41-ff3b-407e-b2ac-bf0f66d51ff8","keywords":null,"link":"/sport/20210601_fc_barcelona_sergio_aguero_manchester_city_foci","timestamp":"2021. június. 01. 05:41","title":"A Barcelonában folytatja Agüero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","shortLead":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","id":"20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8dc057-720c-4e4f-983a-f7c635996c60","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2021. június. 01. 06:59","title":"800 milliós támogatással épít borturisztikai élményösvényt Balatonboglár a Légli borászcsalád segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben háztartási gépek készülnek majd abban a vietnámi gyárban, ahol eddig az okostelefonokat szerelték össze.","shortLead":"A jövőben háztartási gépek készülnek majd abban a vietnámi gyárban, ahol eddig az okostelefonokat szerelték össze.","id":"20210531_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_lg_electronics_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=582442d5-9dde-4dd9-bf25-0c7a717066b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb83baa3-dd9f-46e9-90f7-9a8fc490f42e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_lg_electronics_telefon","timestamp":"2021. május. 31. 15:13","title":"Itt a vége: holnaptól nem gyárt többé okostelefont az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának élére került. Az eddig első helyezett Tescót a Spar is megelőzte.","shortLead":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának...","id":"20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280c7c62-f1ef-414c-a69b-f152155fc10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","timestamp":"2021. június. 01. 13:15","title":"Megelőzte a Lidl a Tescót a boltok rangsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]