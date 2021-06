Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé az átlagfelhasználók számára. Számos új funkció érkezik majd, amelyek egyike roppant hasznos lehet, ha nem találjuk egyébként kikapcsolt iPhone-unkat.","shortLead":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé...","id":"20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bb662b-74ff-4498-af2f-053763774ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","timestamp":"2021. június. 15. 11:03","title":"Ha iPhone-ja van, hamarosan akkor is megtalálhatja, ha ki van kapcsolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hegyi Barbara, Márkus Luca, Antóci Dorottya, Kern András és Vörös Róbert mellett az igazgató, Rudolf Péter munkáját is díjjal ismerték el. Az új évadban Kovács Patrícia, Nagy-Kálózy Eszter, Bölkény Balázs, Orosz Ákos és Stohl András szerződik a Vígszínházhoz.\r

\r

","shortLead":"Hegyi Barbara, Márkus Luca, Antóci Dorottya, Kern András és Vörös Róbert mellett az igazgató, Rudolf Péter munkáját is...","id":"20210614_Dijat_kapott_Rudolf_Peter_is_a_Vigszinhaz_evadzarojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a07376-3a31-47a7-8ebd-fa22da0112f5","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Dijat_kapott_Rudolf_Peter_is_a_Vigszinhaz_evadzarojan","timestamp":"2021. június. 14. 10:03","title":"Stohl András újra a Vígszínházhoz szerződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák történetében. Jude Bellinghamnek köszönhetően egy korrekord is megdőlt.","shortLead":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák...","id":"20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89b253d-bda0-485f-81e3-33927afb502f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","timestamp":"2021. június. 13. 17:16","title":"Anglia történelmi győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c","c_author":"Stylers Group","category":"brandcontent","description":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával, Gönczy Gáborral beszélgettünk. ","shortLead":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával...","id":"20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20d91b-a620-4aa8-8387-b90cc166f35b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","timestamp":"2021. június. 15. 11:30","title":"Mikor válnak feleslegessé a boltok, ha a jövő az e-kereskedelemé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","shortLead":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","id":"20210614_szentely_koronavirus_falu_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37734c27-b0a2-4f03-9e96-8f23db69a4d3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210614_szentely_koronavirus_falu_india","timestamp":"2021. június. 14. 07:10","title":"Szentélyt emeltek a koronavírus ellen egy indiai faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Forráshiány miatt.","shortLead":"Forráshiány miatt.","id":"20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72453b6-855f-44f3-96c4-ea6148d4b963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","timestamp":"2021. június. 14. 12:29","title":"35 évre adnák koncesszióba a magyar autópályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyelőre ismeretlen licitáló Jeff Bezossal és öccsével vesz részt egy tízperces úton.","shortLead":"Az egyelőre ismeretlen licitáló Jeff Bezossal és öccsével vesz részt egy tízperces úton.","id":"20210614_urutazas_licit_jeff_bezos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25748637-f941-42e4-babf-1a85aa8da2ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_urutazas_licit_jeff_bezos","timestamp":"2021. június. 14. 05:45","title":"Egy licitáló 8 milliárd forintnyi dollárt fizetett, hogy az űrbe utazhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62f1fa7-8c58-4d97-9916-dd494f75a9d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia és Horvátország mérkőzésével indul az Európa-bajnokság vasárnapi játéknapja.\r

\r

","shortLead":"Anglia és Horvátország mérkőzésével indul az Európa-bajnokság vasárnapi játéknapja.\r

\r

","id":"20210613_On_szerint_ki_nyeri_az_Anglia__Horvatorszag_merkozest_Szavazzon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f62f1fa7-8c58-4d97-9916-dd494f75a9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae02c11e-c4c9-4024-b3cf-f6dcab0ffd06","keywords":null,"link":"/sport/20210613_On_szerint_ki_nyeri_az_Anglia__Horvatorszag_merkozest_Szavazzon","timestamp":"2021. június. 13. 15:03","title":"Ön szerint ki nyeri az Anglia - Horvátország mérkőzést? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]