[{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","shortLead":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","id":"20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f8b06-302a-4dd3-a4f5-edbd0086f631","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","timestamp":"2021. június. 22. 21:19","title":"40 jet-skivel kavarnák fel a Velencei-tó vizét, hogy oxigénhez jussanak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51c7c15-aa23-4bce-9d2c-e0a8977ef437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten kezdték el gyűjteni a leveleket, amikben a saját történeteiket írták meg a jogszabály ellen tiltakozók.","shortLead":"A múlt héten kezdték el gyűjteni a leveleket, amikben a saját történeteiket írták meg a jogszabály ellen tiltakozók.","id":"20210622_ader_janos_melegelles_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51c7c15-aa23-4bce-9d2c-e0a8977ef437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af8b2c-528e-49ae-bd75-5b8fff35c418","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_ader_janos_melegelles_torveny","timestamp":"2021. június. 22. 19:20","title":"Ezer levelet kapott Áder János a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","shortLead":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","id":"20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c1b606-d29c-44de-9e09-ce71d82b496f","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","timestamp":"2021. június. 22. 14:15","title":"Új hungarikumokról döntöttek, kiemelkedő nemzeti érték lett a teqball és a Rákóczi-túrós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f2f2b6-2e3c-43dc-952a-aeae3f2fb8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ágazat közel 200 ezer dolgozóját érinti a bejelentés.","shortLead":"A két ágazat közel 200 ezer dolgozóját érinti a bejelentés.","id":"20210621_muzeumok_ejszakaja_egeszsegugyi_szocialis_dolgozok_kasler_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04f2f2b6-2e3c-43dc-952a-aeae3f2fb8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c70734-3abf-472d-9d73-85000a2e5061","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_muzeumok_ejszakaja_egeszsegugyi_szocialis_dolgozok_kasler_miklos","timestamp":"2021. június. 21. 20:33","title":"Ingyenes lesz a Múzeumok Éjszakája az egészségügyi és szociális dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","shortLead":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","id":"20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a45176c-e1f6-407a-898c-ca4e5e2ee7f8","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","timestamp":"2021. június. 23. 08:55","title":"Hiába bánik pocsékul a dolgozóival, az Amazon a világ legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós Európa-ügyi miniszterek találkozójára érkezve több politikus is kifejtette nemtetszését a melegeket a pedofilokkal összemosó magyar szabályozásról. Egyre nagyobb a nemzetközi tiltakozás, amit a magyar kormány a liberális mainstream támadásával magyaráz.","shortLead":"Az uniós Európa-ügyi miniszterek találkozójára érkezve több politikus is kifejtette nemtetszését a melegeket...","id":"20210622_A_nemet_kormany_szerint_Magyarorszag_serti_az_EU_ertekeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3896e3-3673-4dcf-bdea-728c97cde351","keywords":null,"link":"/eurologus/20210622_A_nemet_kormany_szerint_Magyarorszag_serti_az_EU_ertekeit","timestamp":"2021. június. 22. 14:11","title":"A német kormány szerint Magyarország sérti az EU értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2c6f58-43d6-4a04-a281-9ffdd06ba8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg kevésnek találják az 585 lóerős alapmodellt. ","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg kevésnek találják az 585 lóerős alapmodellt. ","id":"20210623_900_loerovel_tamad_a_brabusfele_mercedes_gosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2c6f58-43d6-4a04-a281-9ffdd06ba8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1758725-f1b6-438a-a9c3-b78d5f13b227","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_900_loerovel_tamad_a_brabusfele_mercedes_gosztaly","timestamp":"2021. június. 23. 07:59","title":"900 lóerővel támad a Brabus-féle Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","shortLead":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","id":"20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fc5210-a24f-4056-9f26-7cadb5a79756","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 23. 07:36","title":"Az országgal határos régiókban élő külföldiek is jöhetnek hozzánk vakcináért, de nem válogathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]