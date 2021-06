Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A miniszterelnök is beszédet mondott a rajzfilmrendező temetésén. Orbán Viktor: Jankovics Marcell megmutatta, mit kell megvédenünk

Miskolcon is Szombathelyen is alacsony szintet mértek. Már az összes magyar nagyvárosban alacsony a szennyvíz koronavírus-koncentrációja

Legkorábban a párizsi játékokra térhet vissza Szun Jang, aki doppingvétség miatt kapott súlyos eltiltást. Bukja az olimpiát a kínai úszósztár

A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket, ha azt tényleg iPhone 13-nak fogják hívni. Több Apple-rajongó már most frászt kap az iPhone 13 nevétől

A kultúra amatőr és profi művelőiről hozott döntések nyilvánosak és szabadon hozzáférhetők. Nincs soron kívüli elbírálás és nincs bizottsági döntéseket felülíró igazgatói vagy politikusi határozat. Több sebből vérzik, de átlátható a szlovákiai magyar kultúratámogatás

Szerinte a szakmában mindannyian vastagon benne vannak abban, hogy mélypontra jutottak. Alföldi Róbert: A magyar színházi szakma nagyon sokat tehet arról, hogy válságba jutott

Az Európai Bizottság elnökének levele az első lépése lehet a kötelezettségszegési eljárásnak, amelyet a homoszexuálisok védelmében indíthat az Európai Bizottság. Von der Leyen: Szégyenteljes a magyar melegellenes törvény – újabb eljárást indíthat az EU

Négy helyszínen osztanak vizet, az ügyfélközpontokban is bárkinek adnak. A járműveken fokozottan ellenőrzik a klímákat. Hőségriasztás: a BKK 40 hektoliter vizet oszt szét Nincs soron kívüli elbírálás és nincs bizottsági döntéseket felülíró igazgatói vagy politikusi határozat.","shortLead":"A kultúra amatőr és profi művelőiről hozott döntések nyilvánosak és szabadon hozzáférhetők. Nincs soron kívüli...","id":"20210623_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=918651a5-53b4-4e12-8ef6-cd14c6053eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606cb9de-1061-427c-8418-69d6fc255610","keywords":null,"link":"/360/20210623_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. június. 23. 15:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Több sebből vérzik, de átlátható a szlovákiai magyar kultúratámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a szakmában mindannyian vastagon benne vannak abban, hogy mélypontra jutottak. ","shortLead":"Szerinte a szakmában mindannyian vastagon benne vannak abban, hogy mélypontra jutottak. ","id":"20210622_Alfoldi_Robert_Mefiszto_eloadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e101ee0e-5a6b-4d8c-8309-6b519f776b5c","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Alfoldi_Robert_Mefiszto_eloadas","timestamp":"2021. június. 22. 15:48","title":"Alföldi Róbert: A magyar színházi szakma nagyon sokat tehet arról, hogy válságba jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38859747-8528-4797-b2bf-76d70e259a9a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság elnökének levele az első lépése lehet a kötelezettségszegési eljárásnak, amelyet a homoszexuálisok védelmében indíthat az Európai Bizottság. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökének levele az első lépése lehet a kötelezettségszegési eljárásnak, amelyet a homoszexuálisok...","id":"20210623_bizottsag_level_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38859747-8528-4797-b2bf-76d70e259a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b095663-2afe-4008-9d02-d9d8b7bb2995","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_bizottsag_level_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 11:26","title":"Von der Leyen: Szégyenteljes a magyar melegellenes törvény – újabb eljárást indíthat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy helyszínen osztanak vizet, az ügyfélközpontokban is bárkinek adnak. A járműveken fokozottan ellenőrzik a klímákat.","shortLead":"Négy helyszínen osztanak vizet, az ügyfélközpontokban is bárkinek adnak. A járműveken fokozottan ellenőrzik a klímákat.","id":"20210623_Hosegriasztas_a_BKK_40_hektoliter_vizet_oszt_szet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83920af7-9be0-4d4c-a5cb-380304f0569b","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hosegriasztas_a_BKK_40_hektoliter_vizet_oszt_szet","timestamp":"2021. június. 23. 11:26","title":"Hőségriasztás: a BKK 40 hektoliter vizet oszt szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]