Orbán Viktor és Áder János megkereszteli Ferenc pápát a Balatonban

2021, 80 x 100 cm, akril vásznon

Meghívták a pápát Magyarországra igét hirdetni. A keresztény ország, mely az egyik legkeresztényebb a világon, annyira megörült, mikor a pápa elfogadta a meghívást, hogy titokban abban reménykedett, hogy olyan jól majd érzi magát, hogy a választásokig ittmarad.

De mivel a pápának sok a dolga, meg szeret is otthon lenni a Vatikánban, ezért azt válaszolta a meghívóinak, hogy ő csak egy misére tud eljönni, aztán már rohan is haza, várja a sok munka, meg amúgy is otthon szeret vacsorázni, ne haragudjanak, de inkább nem sütögetne az ország vezetőivel.

Meghívói ekkor nagyon megharagudtak, mert nem tudták mire vélni a barátságtalan szabadkozást. Egy-két hangadó olyannyira begurult, hogy egyenesen keresztényellenesnek nevezte a pápát, amin ő úgy meglepődött, hogy azt nemigen tudta mire vélni.

Amikor látta, hogy a keleties tempójú barátkozás elkerülhetetlen, eszébe jutott Jézus, s engedett a nyomásnak. Azt mondta: legyen meg az ő akaratuk, találkozik a vezetőkkel, ha kell, sőt, akár még egy néptáncbemutatót is megnéz, ha kell.

Ekkor a vendéglátók őt a markukban érezve kitalálták a műsorszámot, amelyre majd az egész világ minden híradása kíváncsi lesz, és őket mindenhol végre a legjobb színben tünteti fel. Elviszik a pápát a Balatonra, ahol az Ákos zenéjére táncoló néptánccsoport fellépése közben csodálatos harcsapörköltet szolgálnak fel neki galuskával a legjobb magyar borok kíséretében, majd megkeresztelik őt az ország vezetői a tóban, hogy elillanjon keresztényellenességének esetleges gyanúja, s a szertartás a magyar tengernek is méltó reklámja legyen.

Ferenc pápa a tervről való értesülése óta folyamatosan imádkozik. Első körben arra próbálja rávenni a meghívóit, hogy legalább az evést, az ivást, a zenét és a táncbemutatót mellőzzék.

A képhez a művész az alábbi mesét osztotta meg:

"Meghívták a pápát Magyarországra igét hirdetni. A keresztény ország, mely az egyik legkeresztényebb a világon, annyira megörült, mikor a pápa elfogadta a meghívást, hogy titokban abban reménykedett, hogy olyan jól majd érzi magát, hogy a választásokig ittmarad.De mivel a pápának sok a dolga, meg szeret is otthon lenni a Vatikánban, ezért azt válaszolta a meghívóinak, hogy ő csak egy misére tud eljönni, aztán már rohan is haza, várja a sok munka, meg amúgy is otthon szeret vacsorázni, ne haragudjanak, de inkább nem sütögetne az ország vezetőivel. Meghívói ekkor nagyon megharagudtak, mert nem tudták mire vélni a barátságtalan szabadkozást. Egy-két hangadó olyannyira begurult, hogy egyenesen keresztényellenesnek nevezte a pápát, amin ő úgy meglepődött, hogy azt nemigen tudta mire vélni. Amikor látta, hogy a keleties tempójú barátkozás elkerülhetetlen, eszébe jutott Jézus, s engedett a nyomásnak. Azt mondta: legyen meg az ő akaratuk, találkozik a vezetőkkel, ha kell, sőt, akár még egy néptáncbemutatót is megnéz, ha kell.Ekkor a vendéglátók őt a markukban érezve kitalálták a műsorszámot, amelyre majd az egész világ minden híradása kíváncsi lesz, és őket mindenhol végre a legjobb színben tünteti fel. Elviszik a pápát a Balatonra, ahol az Ákos zenéjére táncoló néptánccsoport fellépése közben csodálatos harcsapörköltet szolgálnak fel neki galuskával a legjobb magyar borok kíséretében, majd megkeresztelik őt az ország vezetői a tóban, hogy elillanjon keresztényellenességének esetleges gyanúja, s a szertartás a magyar tengernek is méltó reklámja legyen. Ferenc pápa a tervről való értesülése óta folyamatosan imádkozik. Első körben arra próbálja rávenni a meghívóit, hogy legalább az evést, az ivást, a zenét és a táncbemutatót mellőzzék."