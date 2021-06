Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némileg értetlenkedtek a szöveget meglátva. ","shortLead":"Némileg értetlenkedtek a szöveget meglátva. ","id":"20210626_Egy_belga_lap_elmeselte_hogyan_kerestek_meg_oket_Orbanek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61a21a3-6f35-4d26-a535-f835c3de87dd","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Egy_belga_lap_elmeselte_hogyan_kerestek_meg_oket_Orbanek","timestamp":"2021. június. 26. 19:05","title":"Egy belga lap elmesélte, hogyan keresték meg őket Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ellentmondásosan alakultak a magyarok fizetési szokásai a pandémia idején. A jegybank elemzése szerint rendkívül megnőtt a nagy címletű bankjegyek iránti kereslet.","shortLead":"Ellentmondásosan alakultak a magyarok fizetési szokásai a pandémia idején. A jegybank elemzése szerint rendkívül...","id":"202125_fizetesi_szokasok_jarvany_elott_es_utan__akeszpenz_orok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b8b00c-dd56-4eda-8ed1-2eb6763ed742","keywords":null,"link":"/360/202125_fizetesi_szokasok_jarvany_elott_es_utan__akeszpenz_orok","timestamp":"2021. június. 28. 15:00","title":"Hordták haza a készpénzt a magyarok a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét még melegebb levegő érkezik.","shortLead":"Ismét még melegebb levegő érkezik.","id":"20210626_Vasarnap_idojaras_jovo_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad04de1-e04f-4bfb-b2bc-ac3e9b3242dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Vasarnap_idojaras_jovo_het","timestamp":"2021. június. 26. 21:50","title":"Vasárnap megint kánikula lesz, de lesz még melegebb a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b71b3d-73dc-44f9-a85e-631985f68834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két palack porral oltót is ráfújtak a lángoló autóra az arra járók segítségével, de hatástalan volt.","shortLead":"Két palack porral oltót is ráfújtak a lángoló autóra az arra járók segítségével, de hatástalan volt.","id":"20210628_Pillanatok_alatt_langba_borult_egy_BMW_Sarvarnal__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b71b3d-73dc-44f9-a85e-631985f68834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d309234-e975-42cd-9228-a15859b3f5bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Pillanatok_alatt_langba_borult_egy_BMW_Sarvarnal__video","timestamp":"2021. június. 28. 09:10","title":"Pillanatok alatt lángba borult egy BMW Sárvárnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188c21fd-3d42-4a0a-8614-f948dfac0caf","c_author":"Dorosz Dávid","category":"360","description":"A hatalomnak az embereket kell szolgálnia, nem pedig az embereknek a hatalmat, írja szerzőnk. Vélemény. ","shortLead":"A hatalomnak az embereket kell szolgálnia, nem pedig az embereknek a hatalmat, írja szerzőnk. Vélemény. ","id":"20210628_Dorosz_David","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=188c21fd-3d42-4a0a-8614-f948dfac0caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546ed806-2fa5-41ea-be59-e9383197e690","keywords":null,"link":"/360/20210628_Dorosz_David","timestamp":"2021. június. 28. 11:00","title":"Dorosz Dávid: A vadászati kiállítás nemcsak Semjén hobbija, hanem az Orbán-rendszer lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06de0367-f091-48bb-84a0-c1fd6f288fd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázatban vállalták a kaput, ezért muszáj volt valamit tenni.","shortLead":"A pályázatban vállalták a kaput, ezért muszáj volt valamit tenni.","id":"20210627_Betonfalra_tettek_kaput_egy_unios_palyazat_miatt_Szolnokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06de0367-f091-48bb-84a0-c1fd6f288fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ff5be7-3416-4aee-b8d2-c1c1c3bde5fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_Betonfalra_tettek_kaput_egy_unios_palyazat_miatt_Szolnokon","timestamp":"2021. június. 27. 19:20","title":"Betonfalra tettek kaput egy uniós pályázat miatt Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében a koronavírusos idők lenyomatát adja az egyik legismertebb kortárs német írónő, Juli Zeh új regénye.","shortLead":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében...","id":"202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b79c4c-360b-4812-8d57-1c2a44ecd173","keywords":null,"link":"/360/202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","timestamp":"2021. június. 28. 13:00","title":"Ez történhet, ha a falu nácija és egy fővárosi toleráns ugyanott élik át a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében megvalósuló kezdeményezésben először harminc operátor dolgozik, a szolgáltatás török nyelven is elérhető. Tervben van a bosnyák, szerb és horvát verzió is.



","shortLead":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében...","id":"20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee5a9e4-7e31-4025-a0a7-ab745296cede","keywords":null,"link":"/elet/20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","timestamp":"2021. június. 28. 11:15","title":"A bécsiek majdnem fele szingli – magányvonalat indítottak számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]