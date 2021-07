Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cea9e04e-247b-4576-8ea1-9cc822447712","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkezdődött a találgatás, miért teljesített ennyire alul az Eb-győzelemre legesélyesebbnek kikiáltott csapat.","shortLead":"Elkezdődött a találgatás, miért teljesített ennyire alul az Eb-győzelemre legesélyesebbnek kikiáltott csapat.","id":"20210701_francia_valogatott_budapest_marriott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cea9e04e-247b-4576-8ea1-9cc822447712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b172e6-654f-45f1-90e6-ffba86ea7ba3","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_francia_valogatott_budapest_marriott","timestamp":"2021. július. 01. 16:26","title":"Elégedetlen volt a francia válogatott a budapesti Marriott-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490a6266-bf9f-4534-a76f-5e6c737647cc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1500 euró büntetésre számíthat a néző, aki belógatott egy táblát a Tour de France mezőnye elé, de még az is lehet, hogy a szervezők kártérítést követelnek tőle.","shortLead":"1500 euró büntetésre számíthat a néző, aki belógatott egy táblát a Tour de France mezőnye elé, de még az is lehet...","id":"20210630_tour_de_france_bukas_nezo_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=490a6266-bf9f-4534-a76f-5e6c737647cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132ea137-9d3f-42b3-849b-8b9fc3e0f2cd","keywords":null,"link":"/sport/20210630_tour_de_france_bukas_nezo_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 30. 16:42","title":"Megtalálták és letartóztatták a szurkolót, aki egy táblával felborította a Tour de France mezőnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce905f0a-7472-4d6e-bcc0-5c98db1acb7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves színész kislányát Oonagh Paige-nek hívják. ","shortLead":"A 35 éves színész kislányát Oonagh Paige-nek hívják. ","id":"20210702_Amber_Heard_felfedte_titkat_tavasszal_gyereke_szuletett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce905f0a-7472-4d6e-bcc0-5c98db1acb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c849e2-3ed9-4a28-b608-55efae5e2255","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Amber_Heard_felfedte_titkat_tavasszal_gyereke_szuletett","timestamp":"2021. július. 02. 11:47","title":"Amber Heard felfedte titkát: tavasszal gyereke született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d537e736-f2f4-48fa-9523-c530e1543cf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az új oprendszer hibába is ütközik, biztosan nem a jól ismert kék képernyőt tölti majd be.","shortLead":"Ha az új oprendszer hibába is ütközik, biztosan nem a jól ismert kék képernyőt tölti majd be.","id":"20210702_microsoft_windows_11_kek_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d537e736-f2f4-48fa-9523-c530e1543cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f1352-5410-40bd-b0f0-3f4ba3dddda2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_microsoft_windows_11_kek_halal","timestamp":"2021. július. 02. 09:33","title":"A Windows 11-ben nem lesz kék halál – fekete jön helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szerda esti határozatban létrehozta az új egyetemi alapítványokat a kormány.","shortLead":"Egy szerda esti határozatban létrehozta az új egyetemi alapítványokat a kormány.","id":"20210701_egyetemi_alapitvanyok_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b12a3d-8d36-41c4-b1e3-3b92b03a5793","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_egyetemi_alapitvanyok_magyar_kormany","timestamp":"2021. július. 01. 10:40","title":"Induló vagyonként 6,6 milliárd forintot kaptak az egyetemi alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hogy kinek a szellemi terméke Hatvanpuszta újjáélesztése, azt az építészeti stílusról, illetve a beruházó döntéseit vezető szándékról lehet leolvasni. Amit Alcsútdoboz határában láthatunk, azt nevezhetjük az Orbán-barokk egyik csúcsteljesítményének.","shortLead":"Hogy kinek a szellemi terméke Hatvanpuszta újjáélesztése, azt az építészeti stílusról, illetve a beruházó döntéseit...","id":"202126_az_orbanbarokk_dicso_mult_vasbetonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00536673-7ce3-44fb-9dfa-5906ca52ce19","keywords":null,"link":"/360/202126_az_orbanbarokk_dicso_mult_vasbetonbol","timestamp":"2021. július. 02. 11:00","title":"Orbán-barokk: Múlt épül a múlt eltörlésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae046508-1bf7-4932-ab78-4e79464e8141","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210702_Marabu_Feknyuz_Politikai_szin_vonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae046508-1bf7-4932-ab78-4e79464e8141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e734e5-0e68-4017-85e8-d2fb2b9ce700","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Marabu_Feknyuz_Politikai_szin_vonal","timestamp":"2021. július. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Politikai szín vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","shortLead":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","id":"20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ae431-4951-4170-a82b-fe34c9f3114f","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","timestamp":"2021. július. 01. 17:38","title":"Oroszországban harmadik napja döntött rekordot a koronavírus miatt elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]