[{"available":true,"c_guid":"ae6c3ccd-7567-4d22-89ca-5aabb4f5079e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rumsfeld hat évet töltött az amerikai védelmi tárca élén, George Bush mellett.","shortLead":"Rumsfeld hat évet töltött az amerikai védelmi tárca élén, George Bush mellett.","id":"20210630_meghalt_donald_rumsfeld","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae6c3ccd-7567-4d22-89ca-5aabb4f5079e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31955b93-f0b3-42b6-9d8e-c3c1dba79ef2","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_meghalt_donald_rumsfeld","timestamp":"2021. június. 30. 21:56","title":"Meghalt Donald Rumsfeld, az iraki háború megtervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88ea51e-d61d-4e6d-8086-4d72be37026d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Megnéztük, hogy a Lego és a Nintendo a gyakorlatban hogyan mossa el az analóg és digitális játéktér közötti határmezsgyét.","shortLead":"Megnéztük, hogy a Lego és a Nintendo a gyakorlatban hogyan mossa el az analóg és digitális játéktér közötti...","id":"20210701_lego_super_mario_luigi_figurak_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f88ea51e-d61d-4e6d-8086-4d72be37026d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305cd39b-615f-4d20-bb86-605a6beaf1c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_lego_super_mario_luigi_figurak_velemeny","timestamp":"2021. július. 01. 19:33","title":"Lego-figurák, amikhez hasonlót még nem látott: kipróbáltuk Super Mariót és Luigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan megsérteni alapvető emberi jogokat. ","shortLead":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall...","id":"20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57a09e3-980d-45f6-937b-24fda8440dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","timestamp":"2021. június. 30. 15:14","title":"Forgatókönyvek Orbánra: Mit tehet az Európai Unió a magyar kormányfővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea9e04e-247b-4576-8ea1-9cc822447712","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkezdődött a találgatás, miért teljesített ennyire alul az Eb-győzelemre legesélyesebbnek kikiáltott csapat.","shortLead":"Elkezdődött a találgatás, miért teljesített ennyire alul az Eb-győzelemre legesélyesebbnek kikiáltott csapat.","id":"20210701_francia_valogatott_budapest_marriott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cea9e04e-247b-4576-8ea1-9cc822447712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b172e6-654f-45f1-90e6-ffba86ea7ba3","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_francia_valogatott_budapest_marriott","timestamp":"2021. július. 01. 16:26","title":"Elégedetlen volt a francia válogatott a budapesti Marriott-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b13ef3-9872-4791-a002-ff3e59f7ec4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségénél forgatott volna videót, de nem várt jármű szakította meg gondolatait.","shortLead":"A Jobbik elnöke Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségénél forgatott volna videót, de nem várt jármű szakította meg...","id":"20210701_jakab_peter_traktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b13ef3-9872-4791-a002-ff3e59f7ec4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e25a7c5-ca5a-4250-aec4-4445875b080f","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_jakab_peter_traktor","timestamp":"2021. július. 01. 17:08","title":"Jakab Péter beszélt volna, de rájuk tolatott egy traktor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d99b545-0038-4689-97e8-bc6568d08cde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brüsszel félelmei nem alaptalanok, Janez Jansa szlovén kormányfő a másfél évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta folyamatosan másolja budapesti példaképe politikáját.","shortLead":"Brüsszel félelmei nem alaptalanok, Janez Jansa szlovén kormányfő a másfél évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta...","id":"20210630_Felo_hogy_Szlovenia_Orban_illiberalizmusat_reklamozza_majd_EUelnoksege_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d99b545-0038-4689-97e8-bc6568d08cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88202c8e-c996-473d-a64b-2ba06ed23892","keywords":null,"link":"/360/20210630_Felo_hogy_Szlovenia_Orban_illiberalizmusat_reklamozza_majd_EUelnoksege_alatt","timestamp":"2021. június. 30. 15:00","title":"Félő, hogy Szlovénia Orbán illiberalizmusát reklámozza majd EU-elnöksége alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy pénzügyi cégre szerette volna bízni a feladatot, de a bíróság az apját sem zárta ki a körből.","shortLead":"Az énekesnő egy pénzügyi cégre szerette volna bízni a feladatot, de a bíróság az apját sem zárta ki a körből.","id":"20210701_britney_spears_kereset_birosag_vagyon_gyamsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2424de16-4ebf-47ba-8617-390c5d9ea2b1","keywords":null,"link":"/elet/20210701_britney_spears_kereset_birosag_vagyon_gyamsag","timestamp":"2021. július. 01. 11:56","title":"Britney Spears apja továbbra is rendelkezhet lánya vagyona felett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus szabályainak szövegét írták. Kötelezettségszegési eljárás azonban indulhat.","shortLead":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus...","id":"20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0756c906-d22a-40e7-94dd-7fee8b2a17d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 18:47","title":"Jourová: Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]