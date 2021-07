Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország nagy részén legfeljebb gomolyfelhők képződnek a következő napokban, de északkeleten sűrűbb lesz a felhőzet, itt zápor, zivatar, sőt komolyabb eső is jöhet.","shortLead":"Magyarország nagy részén legfeljebb gomolyfelhők képződnek a következő napokban, de északkeleten sűrűbb lesz...","id":"20210703_idojaraselorejelzes_orszagos_meteorologiai_szolgalat_felho_eso_napsutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff63f1cc-0e40-4fcf-9ab4-c2acf726df53","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_idojaraselorejelzes_orszagos_meteorologiai_szolgalat_felho_eso_napsutes","timestamp":"2021. július. 03. 16:10","title":"Napos marad a hétvége, kivéve északkeleten és délnyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa050dc-a33a-42fe-b449-66a22a2bc477","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon simán ment tovább a jóval esélyesebb angol válogatott, Ukrajna ennek ellenére is elégedett lehet a teljesítményével.","shortLead":"Nagyon simán ment tovább a jóval esélyesebb angol válogatott, Ukrajna ennek ellenére is elégedett lehet...","id":"20210703_anglia_ukrajna_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa050dc-a33a-42fe-b449-66a22a2bc477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5073423-d603-4294-a74f-f444dc365ece","keywords":null,"link":"/sport/20210703_anglia_ukrajna_eb","timestamp":"2021. július. 03. 22:57","title":"Öt percig volt izgalmas az Ukrajna-Anglia, sima 4-0 a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába tagadja Orbán, nagyon is tovább viszi azt a kommunista gondolatot, miszerint nem szabad megengedni semmiféle eltérést a hagyományos családmodelltől, mert csak az képes megfelelő fiakat adni a hazának - írta Jean-Yves Camus francia politológus.","shortLead":"Hiába tagadja Orbán, nagyon is tovább viszi azt a kommunista gondolatot, miszerint nem szabad megengedni semmiféle...","id":"20210703_Charlie_Hebdo_Nacionalista_homofobia_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbefda30-bb69-4405-a77a-41522cadd181","keywords":null,"link":"/360/20210703_Charlie_Hebdo_Nacionalista_homofobia_Magyarorszagon","timestamp":"2021. július. 03. 09:00","title":"Charlie Hebdo: Nacionalista homofóbia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ef266-407d-4305-b98e-51c94e400e3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy, de egyelőre homályos változásokat jelentett be a miniszterelnök az építőipar számára; drágább lett árut rendelni Kínából; elindult az EU-s Covid-igazolás. 