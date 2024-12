Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69d983a2-7159-4142-8667-0cd79cb1285e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nyugatiak meg szélviharra.","shortLead":"A nyugatiak meg szélviharra.","id":"20241224_A-deli-es-delkeleti-megyek-feher-karacsonyra-keszulhetnek-idojaras-elorejelzes-szel-ho-havas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d983a2-7159-4142-8667-0cd79cb1285e.jpg","index":0,"item":"df22e50a-5a9f-47ef-ae8c-a89f75853cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_A-deli-es-delkeleti-megyek-feher-karacsonyra-keszulhetnek-idojaras-elorejelzes-szel-ho-havas-eso","timestamp":"2024. december. 24. 07:20","title":"A déli és délkeleti megyék fehér karácsonyra készülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Munkalátogatásra Moszkvába érkezett Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.","shortLead":"Munkalátogatásra Moszkvába érkezett Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap – közölte Dmitrij Peszkov...","id":"20241222_Moszkvaba-erkezett-a-szlovak-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3.jpg","index":0,"item":"7192d71d-c450-4394-ab8d-2de77cce927c","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Moszkvaba-erkezett-a-szlovak-miniszterelnok","timestamp":"2024. december. 22. 19:25","title":"Moszkvába érkezett a szlovák miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca6c565-1215-4061-97fd-d51ef3d954af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven évvel ezelőtt Bob Geldofnak volt egy ötlete, amely nemcsak életeket mentett, hanem nyomot hagyott a világban és a zenében is. Az ötlet egyszerűségében volt a nagyszerűsége: hozd össze a lehető legtöbb híres zenészt, és énekeltesd őket annak érdekében, hogy megnyíljon az emberek pénztárcája egy jó ügy érdekében. A Band Aid, és a közreműködésükkel megszületett Do They Know It’s Christmas?, vagyis Tudják, hogy karácsony van? című sláger idén 40 éves, de az évforduló komoly vitákat hozott a felszínre. ","shortLead":"Negyven évvel ezelőtt Bob Geldofnak volt egy ötlete, amely nemcsak életeket mentett, hanem nyomot hagyott a világban és...","id":"20241224_band-aid-40-bob-geldof-etiopia-afrika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca6c565-1215-4061-97fd-d51ef3d954af.jpg","index":0,"item":"f8458632-ac73-4889-8e63-baa8780608f4","keywords":null,"link":"/elet/20241224_band-aid-40-bob-geldof-etiopia-afrika-ebx","timestamp":"2024. december. 24. 15:00","title":"Miért kell belekötni abba, ha karácsonykor valaki adni akar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77372645-1e8b-4729-86e3-716b4de498af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagyjából nyolcszoros áron kínálják, mint amennyiért vette. ","shortLead":"Nagyjából nyolcszoros áron kínálják, mint amennyiért vette. ","id":"20241223_Komoly-felarral-elado-Erling-Haaland-Mercedes-AMG-je","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77372645-1e8b-4729-86e3-716b4de498af.jpg","index":0,"item":"898a5da7-b843-4abb-8147-99bf290d550c","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_Komoly-felarral-elado-Erling-Haaland-Mercedes-AMG-je","timestamp":"2024. december. 23. 08:25","title":"Komoly felárral eladó Erling Haaland Mercedes-AMG-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c605f3-05dc-40c5-a65a-d9b2d1f4f396","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármester szerint a főváros bizonyos feltételek teljesülése esetén joggal támogatja az olimpia megrendezését, hasonló taktikát folytattak annak idején az Expo esetében is.","shortLead":"A volt főpolgármester szerint a főváros bizonyos feltételek teljesülése esetén joggal támogatja az olimpia...","id":"20241223_Demszky-Gabor-Egy-uralmon-levo-csalad-tulajdonolja-az-orszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00c605f3-05dc-40c5-a65a-d9b2d1f4f396.jpg","index":0,"item":"d89aef64-f17d-4a27-aa23-fb26cbe7e8f7","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Demszky-Gabor-Egy-uralmon-levo-csalad-tulajdonolja-az-orszagot","timestamp":"2024. december. 23. 13:08","title":"Demszky Gábor: Egy uralmon lévő család tulajdonolja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1538f826-f5b0-4f2a-9391-3170683875fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Radio Frequency Directed Energy Weapon, azaz RFDEW. Egy kilométeren belül egész drónrajokat tud hatástalanítani, legalábbis ezt állítja a brit védelmi minisztérium. ","shortLead":"Radio Frequency Directed Energy Weapon, azaz RFDEW. Egy kilométeren belül egész drónrajokat tud hatástalanítani...","id":"20241223_A-brit-hadsereg-uj-radiohullammal-mukodo-energiafegyvere-lovesenkent-50-forintert-szedi-le-az-ellenseges-dronokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1538f826-f5b0-4f2a-9391-3170683875fa.jpg","index":0,"item":"13b6793b-c7eb-4c8a-a7e2-f13985493c62","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_A-brit-hadsereg-uj-radiohullammal-mukodo-energiafegyvere-lovesenkent-50-forintert-szedi-le-az-ellenseges-dronokat","timestamp":"2024. december. 23. 16:13","title":"A brit hadsereg új, rádióhullámmal működő energiafegyvere lövésenként 50 forintért szedi le az ellenséges drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f521ac-5e9d-495b-8ed4-cece317b5ec9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Suzuki Swift előző generációjának legsportosabb változatából egy limitált szériás búcsúzó változat tűnt fel a színen.","shortLead":"A Suzuki Swift előző generációjának legsportosabb változatából egy limitált szériás búcsúzó változat tűnt fel a színen.","id":"20241223_stilusos-formaban-bucsuzik-a-kis-meregzsak-suzuki-swift-sport-zc22s-final-edition","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f521ac-5e9d-495b-8ed4-cece317b5ec9.jpg","index":0,"item":"570024cd-18cf-4cf2-b557-c4afbca1fdb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_stilusos-formaban-bucsuzik-a-kis-meregzsak-suzuki-swift-sport-zc22s-final-edition","timestamp":"2024. december. 23. 06:41","title":"Stílusos formában búcsúzik a kis méregzsák Suzuki Swift Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280ae6ec-e681-49ef-b997-60ebe1e1d92c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Sztár volt a szocializmus idején, akire politikusok hallgattak. Az ország leggazdagabb embere lett a rendszerváltás után, ám szép lassan elvesztette politikai befolyását. Demján Sándor életútja.","shortLead":"Sztár volt a szocializmus idején, akire politikusok hallgattak. Az ország leggazdagabb embere lett a rendszerváltás...","id":"20241223_Demjan-Sandor-nyultenyesztes-Skala-MHB-Polus-Westend-takarekszovetkezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280ae6ec-e681-49ef-b997-60ebe1e1d92c.jpg","index":0,"item":"8e1df10a-218b-45b5-bdda-18c6e07704f3","keywords":null,"link":"/360/20241223_Demjan-Sandor-nyultenyesztes-Skala-MHB-Polus-Westend-takarekszovetkezetek","timestamp":"2024. december. 23. 06:40","title":"A nyúltenyésztéstől a Westendig: hogyan lett az ország legismertebb üzletembere Demján Sándor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]