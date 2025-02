Ujjongva és tapssal fogadta hétfő este a Corvin Mozi dugig telt nagyterme, amikor egy kis montázs felidézte az előző, 43. Magyar Filmszemle emblematikus filmjeit, hogy a végén kivetítsék: most akkor elindul a 44. Magyar Filmszemle. A taps érthető, hiszen az előző szemlét 13 évvel ezelőtt rendezték és azóta nem volt ilyen széleskörű filmes seregszemle. A még Andy Vajna által gründolt Magyar Filmhét egészen más felfogásban mutatott be néhány alkotást. Erről korábban Muhi András a Magyar Filmművészek Szövetsége elnöke, a szemle főszervezője beszélt lapunknak.

Muhi arról is mesélt az interjúban, és ezt a hétfői nyitóbeszédében is kiemelte, hogy szándékuk szerint a szemlét egyfajta szakmai árokbetemetésnek szánták, meghívták rá a nagy állami támogatással készült filmeket is, ám ezt az igyekezetüket elutasították a Most vagy soha!, a Semmelweis vagy épp a Hadik alkotói.

Így végül láthatóan nem is sikerült az árokbetemetés. A megnyitón a filmes és színészi szakma, mondjuk úgy, a Nemzeti Filmintézet által erősen támogatott része meg sem jelent. És ez azért erősen érződött a hangulaton.

Bár a megnyitó beszédében Liszkai Tamás, a Budapest Film Zrt. igazgatója „tavaszt” emlegetett azzal kapcsolatban, hogy újra összegyűlhetnek a filmesek és a közönség, Karácsony Gergely főpolgármester pedig kijelentette, hogy a magyar független film a legszebb korszakait idézi, de semmiképp nem nevezhető teljes körű filmszemlének egy olyan rendezvény, amelyről látványosan hiányoznak az NFI, az SZFE képviselői, továbbá olyan alkotók, akik érdemtelenül vagy akár megérdemelten, de zsíros adóforintokból készíthették el a filmjeiket.

Karácsony Gergely főpolgármester a 44. Magyar Filmszemle megnyitóján a Corvin moziban 2025. február 3-án Veres Viktor

„A csodálatos Tarr Béla mondta egy interjúban, hogy a világ olyan, amilyen, mi meg azért vagyunk, itt, hogy egy kicsit jobbá tegyük” – vezette fel Karácsony azt a döntését, hogy amikor megkereste a filmművészek szövetsége, azonnal a szemle mellé állt. „Kicsit alkudoztunk az összegeken, de ilyen, amikor két koldus találkozik.”

Bár a főpolgármester is hangsúlyozta, nem az a dolga a filmszemlének, hogy ellenkultúrát hozzon létre, sőt éppen az a cél, hogy lebontsa, kitágítsa a ránk kényszerített buborékokat, ez kevéssé sikerült. „Az nem garancia egy film minőségére, ha sok állami pénzt kap, de nem is zárja ki. Ezért különösen örülök, hogy olyan filmek is vannak a szemle programjában, amelyek a köz adóiból is részesültek” – tette hozzá.

Minden szándék ellenére, a 44. Magyar Filmszemle (amely két év, 2023. és 2024. filmjeit vonultatja fel) nagyjából egy a független (Szimler Bálint szavaival: szamizdat) filmeknek szervezett független (szamizdat) filmszemle.

Muhi András, Pataki Ági és Karácsony Gergely a Filmszemlén Veres Viktor

Egyelőre egy nagyon messzi-messzi galaxisban képzelhető el olyan rendezvény, ahol az egyik teremben Rákay Philip magyarázná a Most vagy soha! érdemeit, a másikban Herendi Gábor a Futni mentem elképesztő sikerét, a harmadikban pedig Káel Csaba vitatkozna Muhi Andrással a filmtámogatás rendszerről.

Most csak Muhi András fejtette ki röviden a véleményét a megnyitóbeszédében a kulturális kormányzat szakmaiatlan, dilettáns, cinikus hozzáállásáról, a filmtámogatási rendszer katasztrofális működéséről. Kijelentette, hogy a normális, igazságos, átlátható támogatás nélkül a (film)kultúra elsorvad, eltűnik. Odaszúrt továbbá az NFI-vezérnek és Rákay Philipnek is, amikor felidézte, hogy Káel Csaba azzal büszkélkedett, hogy a hétmilliárddal támogatott Most vagy soha! című filmért nagy érdeklődés mutatkozik – Kínában.

Muhi András Veres Viktor

A főváros, továbbá szponzorok és a filmes szakma támogatásával, és állami támogatás nélkül megvalósult 44. Magyar Filmszemle mindenesetre vetítésekkel, beszélgetésekkel, szakmai programokkal megtölti a Corvin Mozit a héten. A részletes program itt található.

Schwechtje Mihály Sünvadászat című nyitófilmje után még összesen 381 alkotást nézhet meg a közönség nyolc műfaji kategóriában (a játékfilm mellett, például rövidfilm, dokumentumfilm, animációs film, kísérleti film, televíziós sorozat kategóriában), barátságos, ezer forintos jegyárakért. A kategóriák zsűritagjairól itt írtunk.