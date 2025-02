Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c086d0cc-10c7-40bc-a86e-fe3236ad068f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden értelemben a pókok agyára megy a Gibellula attenboroughii nevű parazita gomba, amit még 2021-ben fedeztek fel egy BBC-műsor forgatása közben.","shortLead":"Minden értelemben a pókok agyára megy a Gibellula attenboroughii nevű parazita gomba, amit még 2021-ben fedeztek fel...","id":"20250209_horroparazita-gomba-pokok-fertozese-iranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c086d0cc-10c7-40bc-a86e-fe3236ad068f.jpg","index":0,"item":"2c3ddd2f-46cc-43c7-88e4-471406bfd484","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_horroparazita-gomba-pokok-fertozese-iranyitas","timestamp":"2025. február. 09. 08:03","title":"Horrorparazitát fedeztek fel, átveszi az irányítást a pókok teste felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c517a9-f98d-425a-aed1-3398a662078a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hány példány fog elfogyni, mikor és melyik könyvesboltban? Nagy kérdés ez a kiadóknak, ezért a német Media Control cég immár mesterséges intelligenciával (MI) méri fel, sőt jósolja meg a helyzetet, legalább 85, de esetenként majdnem 100 százalékos pontosságot ígérve.","shortLead":"Hány példány fog elfogyni, mikor és melyik könyvesboltban? Nagy kérdés ez a kiadóknak, ezért a német Media Control cég...","id":"20250208_hvg-konyv-sikeret-megjosolo-mesterseges-intelligencia-bestseller","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82c517a9-f98d-425a-aed1-3398a662078a.jpg","index":0,"item":"8b1845a9-ae1a-4a7e-a86b-54867c4607cb","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-konyv-sikeret-megjosolo-mesterseges-intelligencia-bestseller","timestamp":"2025. február. 08. 15:45","title":"Melyik könyv lesz sikeres? Van már szoftver, amely 85-100 százalékos pontossággal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68bb40f-378a-433d-a2a3-26cb049de2c7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország leszakadt a Nyugatról, és ez eszkalációhoz vezet. A Nyugat nem látja Oroszországot, az oroszok nem látják a Nyugatot – mondja Anasztaszija Trofimova a több helyen, így Magyarországon is vetített és nagy port kavart, Orosz frontkatonák között című film rendezője. Interjú.","shortLead":"Oroszország leszakadt a Nyugatról, és ez eszkalációhoz vezet. A Nyugat nem látja Oroszországot, az oroszok nem látják...","id":"20250209_hvg-nasztaszija-trofimova-orosz-filmrendezo-haboru-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f68bb40f-378a-433d-a2a3-26cb049de2c7.jpg","index":0,"item":"dd90df29-a7c6-4333-a643-6cd59df6c94a","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-nasztaszija-trofimova-orosz-filmrendezo-haboru-propaganda","timestamp":"2025. február. 09. 15:30","title":"„A nyugatiak rengeteg kérdést tesznek fel, és valamiféle logikus válaszra számítanak, ám az oroszság nem a logikáról szól”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f667bf8-16db-432d-8219-f750ecab168f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Namíbia függetlenségének atyja, Sam Nujoma a feketéket sújtó elnyomás ellen harcolt egész életében. ","shortLead":"Namíbia függetlenségének atyja, Sam Nujoma a feketéket sújtó elnyomás ellen harcolt egész életében. ","id":"20250209_sam-nujoma-namibia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f667bf8-16db-432d-8219-f750ecab168f.jpg","index":0,"item":"dd9027dc-83ac-4818-ac01-39786e9c11a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_sam-nujoma-namibia","timestamp":"2025. február. 09. 11:23","title":"Az egymilliárdos német kárpótlási ajánlatot is visszadobta a most elhunyt Sam Nujoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b5ddc6-0add-4597-8b8e-488344644cf3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy japán cég különös mosógéppel áll elő. Nem piszkos zoknikat, pólókat, ruhákat kell tenni bele, hanem a testi-lelki megtisztulásra vágyó embernek kell beleülnie. A fürdő pedig pontosan meg fog felelni az igényeinek.","shortLead":"Egy japán cég különös mosógéppel áll elő. Nem piszkos zoknikat, pólókat, ruhákat kell tenni bele, hanem a testi-lelki...","id":"20250210_ultrahangos-furdokabin-mesterseges-intelligenciaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b5ddc6-0add-4597-8b8e-488344644cf3.jpg","index":0,"item":"88770939-997a-49d8-8ab7-2605769c573e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_ultrahangos-furdokabin-mesterseges-intelligenciaval","timestamp":"2025. február. 10. 10:03","title":"Embereket tisztító mosógépet talált ki egy japán vállalat: bele kell ülni, aztán indulhat a program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók 10 éve dolgoznak azon, hogy megmentsék a sárgafoltos folyami teknőst a kihalástól. Az elmúlt egy évtizedben már több mint 70 ezer fiatal példányt telepítettek a folyókba.","shortLead":"Brazil kutatók 10 éve dolgoznak azon, hogy megmentsék a sárgafoltos folyami teknőst a kihalástól. Az elmúlt...","id":"20250209_sargafoltos-folyami-teknos-brazilia-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7.jpg","index":0,"item":"2d32ac60-7918-4dc8-a536-8cca0a988459","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_sargafoltos-folyami-teknos-brazilia-video","timestamp":"2025. február. 09. 19:24","title":"4900 bébiteknőst engedtek szabadon Brazíliában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A lojalitással átszőtt alkalmatlansághoz csatolt szervilizmussal nem sokra megyünk.”","shortLead":"„A lojalitással átszőtt alkalmatlansághoz csatolt szervilizmussal nem sokra megyünk.”","id":"20250210_kunetz-zsombor-omsz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"9ecc56e2-f273-49fc-be0c-a5d53275ef43","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_kunetz-zsombor-omsz-budapest","timestamp":"2025. február. 10. 11:14","title":"Kunetz Zsombor: A mentőszolgálat az esetek felében nem tudja biztosítani a 25 perces kiérkezési időt sem Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es nagyon korai példány mellé odatettük a 2025-ös legújabb verziót, ami tulajdonképpen egy Volkswagen.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es...","id":"20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e.jpg","index":0,"item":"1d07d502-a75a-44ee-9c42-fe5b238df0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 09. 08:00","title":"56 éves pajtalelettől a legújabb villanyosig: Ford Caprikat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]