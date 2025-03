Annyira felbosszantotta Donald Trump Rosie O’Donnellt, hogy úgy döntött, elhagyja az Egyesült Államokat, és több ezer kilométerrel távolabb, Írországban kezd új életet. A 62 éves humorista a közösségi médiában számolta be a döntéséről egy kilencperces videóban.

A New York-i születésű színésznő azt mondta, akkor fontolják meg, hogy visszatérnek, ha Amerikában minden állampolgár számára biztosítva lesznek az egyenlő jogok. Elárulta azt is, hogy korábban soha nem fordult meg a fejében, hogy elhagyja az országot, most mégis úgy gondolta, ez lesz a legjobb neki és a 12 éves gyerekének is. Egyúttal a háláját fejezte ki az íreknek azért, mert befogadták.

Rosie O’Donnell 1996 és 2002 között a saját nevét viselő showműsor házigazdája volt, és mindig is kritikusan viszonyult Donald Trumphoz.

Nem O’Donnell az egyetlen híresség, aki az emigrációt választja Trump elnökké választása után. Richard Gere is elhagyta az Egyesült Államokat, hogy a spanyolországi Madridban kezdjen új életet. Trump „erőszakos zsarnok és gonosztevő, az őt körülrajongó milliomos bohócok pedig éretlenek és nárcisztikusak, ami végzetes keverék” – figyelmeztetett a 75 éves philadelphiai születésű színész.

Szintén elköltözött az Egyesült Államokból Ellen DeGeneres többszörös Emmy-díjas műsorvezető és humorista, aki a feleségével, Portia de Rossival Délnyugat-Angliában keresett menedéket.