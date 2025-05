Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0fdd3581-2c65-47f9-b4b7-b17311d9cc2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Természetesen nem jelszavak feltörésére szánja az Nvidia az RTX 5090 videokártyát. A legújabb mérésekből azonban kiderül, hogy az áramkör nem csupán a játékok és a mesterséges intelligencia esetén jeleskedik. Ezek a vizsgálatok egyébként arra is rámutatnak, miért érdemes kombinált (kis- és nagybetűk, számok) jelszavakat használni.","shortLead":"Természetesen nem jelszavak feltörésére szánja az Nvidia az RTX 5090 videokártyát. A legújabb mérésekből azonban...","id":"20250517_jelszofeltores-nvidia-rtx5090-videokartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fdd3581-2c65-47f9-b4b7-b17311d9cc2d.jpg","index":0,"item":"0d27e6c7-4f67-4262-80c3-90f546fb345c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_jelszofeltores-nvidia-rtx5090-videokartya","timestamp":"2025. május. 17. 10:03","title":"8 számjegyű jelszó feltörése? Ennek meg sem kottyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A felek 90 napos szünetben egyeztek meg a múlt hétvégén Svájcban, ennek meghosszabbítását szorgalmazza a lap.","shortLead":"A felek 90 napos szünetben egyeztek meg a múlt hétvégén Svájcban, ennek meghosszabbítását szorgalmazza a lap.","id":"20250516_egyesult-allamok-kina-vamhaboru-vamszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"135c83e9-d15c-4010-932d-a31b5515a342","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_egyesult-allamok-kina-vamhaboru-vamszunet","timestamp":"2025. május. 16. 15:36","title":"„Túl rövid” az amerikaiakkal kötött vámszünet a kínai állami Global Times szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mára már elkerülhetetlen, hogy műanyag kerüljön a szervezetünkbe, de a bevitt mennyiségre még hatással lehetünk. A kulcs az ételek tárolásában és a tudatos vásárlásban rejlik.","shortLead":"Mára már elkerülhetetlen, hogy műanyag kerüljön a szervezetünkbe, de a bevitt mennyiségre még hatással lehetünk...","id":"20250516_mikromuanyag-a-vizben-tea-szennyezes-szures-csokkentes-eves-ivas-doboz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e.jpg","index":0,"item":"f8bdcb71-9e48-42c0-abce-4541d5d8cc7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_mikromuanyag-a-vizben-tea-szennyezes-szures-csokkentes-eves-ivas-doboz","timestamp":"2025. május. 16. 05:31","title":"Így ehet és ihat kevesebb mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77beab77-715a-4d85-8d8f-94cc9d3ed736","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Pert vesztett, emiatt 1,1 milliárd forintot és kamatait kell megfizetnie a végrehajtói karnak, amiért felmondták a súlyos korrupcióval vádolt volt elnök, Schadl György idején kötött szoftverfejlesztési szerződésüket – tudta meg a HVG. Ráadásul a kar mintha szabotálta volna a perben a bizonyítást, vízbetörésre, hálózati hibára, túlmelegedésre hivatkozva.","shortLead":"Pert vesztett, emiatt 1,1 milliárd forintot és kamatait kell megfizetnie a végrehajtói karnak, amiért felmondták...","id":"20250516_Tobb-mint-egymilliard-forint-megfizetesere-koteleztek-a-vegrehajtoi-kart-egy-meg-Schadl-Gyorgy-idejen-felmondott-szerzodes-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77beab77-715a-4d85-8d8f-94cc9d3ed736.jpg","index":0,"item":"f10acea8-8c38-4960-8fee-cbcd0141247d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Tobb-mint-egymilliard-forint-megfizetesere-koteleztek-a-vegrehajtoi-kart-egy-meg-Schadl-Gyorgy-idejen-felmondott-szerzodes-miatt-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 07:01","title":"Több mint egymilliárd forint megfizetésére kötelezték a végrehajtói kart egy Schadl György idején felmondott szerződés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9790444e-458b-430f-a6e3-3c9480604bcb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Hummer EV mostantól egy minden korábbinál erősebb új változatban is kapható.","shortLead":"A Hummer EV mostantól egy minden korábbinál erősebb új változatban is kapható.","id":"20250516_sportkocsikent-katapultal-a-legujabb-4-tonnas-villany-hummer-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9790444e-458b-430f-a6e3-3c9480604bcb.jpg","index":0,"item":"8ac8ba77-82a3-4989-a194-3fc69fbace1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_sportkocsikent-katapultal-a-legujabb-4-tonnas-villany-hummer-ev","timestamp":"2025. május. 16. 07:21","title":"Sportkocsiként katapultál a legújabb 4 tonnás villany-Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2258fa31-afc1-4fea-b95f-e30e8963eb25","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fesztiválközönség állva tapsolva fogadta a 87 éves Oscar-díjas rendezőt.","shortLead":"A fesztiválközönség állva tapsolva fogadta a 87 éves Oscar-díjas rendezőt.","id":"20250517_szabo-istvan-cannes-eletmudij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2258fa31-afc1-4fea-b95f-e30e8963eb25.jpg","index":0,"item":"fada5f0c-0ebb-4650-af24-a7500dfcc588","keywords":null,"link":"/kultura/20250517_szabo-istvan-cannes-eletmudij","timestamp":"2025. május. 17. 08:06","title":"Életműdíjat kapott Szabó István Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5a25c-7623-484f-9ae1-7f4f5720f379","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Pegasus-ügy miatt indított egyik polgári perrel kapcsolatban hozott ítéletet az Alkotmánybíróság.","shortLead":"A Pegasus-ügy miatt indított egyik polgári perrel kapcsolatban hozott ítéletet az Alkotmánybíróság.","id":"20250515_ab-pegasus-ugy-dontes-tajekoztatasi-kerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ae5a25c-7623-484f-9ae1-7f4f5720f379.jpg","index":0,"item":"86c96ed2-4eec-4230-b7d1-630d7b1f59d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_ab-pegasus-ugy-dontes-tajekoztatasi-kerelem","timestamp":"2025. május. 15. 20:23","title":"Nemzetbiztonsági ügyben is csak konkrét indokkal lehet megtagadni a tájékoztatási kérelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértő szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése – Gulyás Gergelyt idézve – lepkefing.","shortLead":"A szakértő szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése – Gulyás Gergelyt idézve – lepkefing.","id":"20250516_racz-andras-lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-bohocok-lepkefing","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081.jpg","index":0,"item":"0080f7e6-1f3d-478a-857c-ae57218cbecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_racz-andras-lanczi-tamas-szuverenitasvedelmi-hivatal-bohocok-lepkefing","timestamp":"2025. május. 16. 10:19","title":"Rácz András Lánczi Tamáséknak: Tőletek, bohócok, nem félek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]