[{"available":true,"c_guid":"4d64d97f-f4ae-4af1-91cb-da3e7c169d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lízingről a legtöbbeknek a céges autók jutnak eszébe, de valójában sokkal szélesebb körben lehet ezt igénybe venni. Mi a lízing pontosan, mikor érdemes ezt a megoldást választani, és miben tér el a hiteltől? Milyen elvárásoknak kell, hogy a lízingbe vevő megfeleljen?","shortLead":"A lízingről a legtöbbeknek a céges autók jutnak eszébe, de valójában sokkal szélesebb körben lehet ezt igénybe venni...","id":"20250519_Mit-kell-tudni-a-lizingrol---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d64d97f-f4ae-4af1-91cb-da3e7c169d52.jpg","index":0,"item":"5c13cd1d-6cda-4b7b-9bca-40c75c0f9b3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Mit-kell-tudni-a-lizingrol---Kasszakulcs","timestamp":"2025. május. 19. 05:50","title":"Mire készüljek, ha lízingelni szeretnék? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"George Simion szavazótáboráról azt mondta, jogosan vannak felháborodva amiatt, ahogyan mostanáig a politika folyt Romániában, ezért akartak forradalmat.","shortLead":"George Simion szavazótáboráról azt mondta, jogosan vannak felháborodva amiatt, ahogyan mostanáig a politika folyt...","id":"20250518_nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d.jpg","index":0,"item":"62616276-0df0-4c50-878f-cec708919c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-valtozas","timestamp":"2025. május. 18. 21:03","title":"Nicusor Dan: A választást az a közösség nyerte meg, mely mély változást akar Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 18. 11:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"31b34bb2-2010-46ee-bd7d-1d3aa1f0e822","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KRÉTA-ra terelnék a befizetéseket, amelyekből 5 százalékot kapna a rendszer üzemeltetője, Palkovics László volt üzlettársának cége.","shortLead":"A KRÉTA-ra terelnék a befizetéseket, amelyekből 5 százalékot kapna a rendszer üzemeltetője, Palkovics László volt...","id":"20250519_hadhazy-ebedpenz-gyermeketkeztetes-kreta-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31b34bb2-2010-46ee-bd7d-1d3aa1f0e822.jpg","index":0,"item":"801df945-65c3-4eea-8d9f-82de632706f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_hadhazy-ebedpenz-gyermeketkeztetes-kreta-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. május. 19. 09:32","title":"Hadházy: Az iskolai menzapénzek egy részét is lenyúlnák egy törvényjavaslattal, amit Palkovics volt üzlettársa kapna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román elnökválasztás előtt.","shortLead":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román...","id":"20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"ece54ac0-b8c0-4ae3-8d40-8f64b0b98de7","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","timestamp":"2025. május. 17. 19:00","title":"Facebook- és TikTok oldalát is felfüggesztette George Simion a román elnökválasztás hajrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e97b84-bc62-4560-8c71-96aedfe7ab38","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az egészségkövető viselhető eszközök egyre népszerűbb képviselői az okosgyűrűk. Úgy tűnik, hogy a világ harmadik legnagyobb számítógépgyártója, az Acer is úgy gondolta, van mit keresnie ezen a piacon.","shortLead":"Az egészségkövető viselhető eszközök egyre népszerűbb képviselői az okosgyűrűk. Úgy tűnik, hogy a világ harmadik...","id":"20250518_computex-2025-acer-okosgyuru-freesense-ring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e97b84-bc62-4560-8c71-96aedfe7ab38.jpg","index":0,"item":"ee501c74-58e5-4dd4-ae44-1e493c8abd9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_computex-2025-acer-okosgyuru-freesense-ring","timestamp":"2025. május. 18. 21:03","title":"Váratlan szereplő jelent meg az okosgyűrűk piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","shortLead":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","id":"20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43.jpg","index":0,"item":"3ee23cfa-b434-4f08-839d-c8d855ccbac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","timestamp":"2025. május. 19. 06:41","title":"Szuperdrága portéka ez a Tesla sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458e45d-53b9-4175-b4c0-4cd4ce63c906","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Dejan Vuk Sztankovicsot a szerbiai intézményekben nem látják szívesen, most szembesülnie kellett vele, hogy a budapesti szerb gimnáziumban sem.","shortLead":"Dejan Vuk Sztankovicsot a szerbiai intézményekben nem látják szívesen, most szembesülnie kellett vele, hogy a budapesti...","id":"20250517_szerbia-budapest-nikola-tesla-szerb-gimnazium-oktatasi-miniszter-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1458e45d-53b9-4175-b4c0-4cd4ce63c906.jpg","index":0,"item":"0f75e1b6-7368-40b6-9b62-10effafdcafd","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_szerbia-budapest-nikola-tesla-szerb-gimnazium-oktatasi-miniszter-tiltakozas","timestamp":"2025. május. 17. 17:38","title":"A budapesti szerb gimisek is megakadályozták a szerb oktatási miniszter látogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]