Meghalt a The Walking Deadből ismert Kelley Mack

33 éves korában meghalt Kelley Mack, a The Walking Dead színésznője. Mack – születési nevén Kelley Lynne Klebenow – augusztus 2-án, a rákkal folytatott hosszú küzdelem után hunyt el – jelentette be a családja kedden az Instagramon – írja a Daily Mail.

A család tájékoztatása szerint a halálát a központi idegrendszer gliómája okozta, amely egy ritka és agresszív agydaganat.

Mélységes szomorúsággal jelentjük be drága Kelleynk halálát. Egy ragyogó, lángoló fény ment át a túlvilágra, ahová végül mindannyiunknak mennie kell – írta a családja az Instagram-oldalán megosztott bejegyzésben, ahol hozzátették: a fiatal az édesanyja és a nagynénje jelenlétében, békésen távozott.

A színésznő idén januárban osztotta meg a követőivel, hogy 2024 szeptemberében kezdte észlelni a betegsége első tüneteit ~ emlékeztet a Blikk.

A színésznő a The Walking Dead mellett szerepelt a 9-1-1, a Schooled és a Chicago Med című sorozatokban, valamint főszerepet kapott az idén megjelent, Universal című független filmben is. Emellett a kamera másik oldalán is dolgozott producerként, valamint szinkronszínészként is, többek között a Pókember: Irány a Pókverzum! című produkción.