Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9ad3931a-d23e-4a7d-89c4-2a7dd588909e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony Gergelyt támogató kommentjével szállt be a közügyekben is megnyilvánuló celebritások közé a színésznő, aki elmondta, mostanában sok új dolgot fedez fel magában.","shortLead":"Karácsony Gergelyt támogató kommentjével szállt be a közügyekben is megnyilvánuló celebritások közé a színésznő, aki...","id":"20210424_Osvart_Andrea_karacsony_politika_margitnegyed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ad3931a-d23e-4a7d-89c4-2a7dd588909e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cb04a3-04bb-466a-83ff-e7d74dd00136","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Osvart_Andrea_karacsony_politika_margitnegyed","timestamp":"2021. április. 24. 14:29","title":"Osvárt Andrea: Mind jobb-és baloldalon úgy tekintünk egymásra, mint robotokra, gépekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási gépekkel.","shortLead":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási...","id":"20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e50ed-2764-4630-9d56-875887ea12d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","timestamp":"2021. április. 24. 18:10","title":"Rengeteg nyugdíjas gép van a magyar háztartásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai telefongyártó bejelentette, hogy a munkatársak az irodákban is megkaphatják az oltást.","shortLead":"Az amerikai telefongyártó bejelentette, hogy a munkatársak az irodákban is megkaphatják az oltást.","id":"20210425_Az_Apple_is_programot_indit_a_munkatarsai_beoltasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b771ad5b-fbcb-4df7-84e5-f46879461a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Az_Apple_is_programot_indit_a_munkatarsai_beoltasara","timestamp":"2021. április. 25. 15:03","title":"Az Apple is programot indít a munkatársai beoltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint szabad a sör.","shortLead":"A miniszterelnök szerint szabad a sör.","id":"20210424_Nem_csak_igergetett_Orban_Viktor_megivott_egy_sort_egy_teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a90ff59-84c6-4ab8-9930-7651a18904cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Nem_csak_igergetett_Orban_Viktor_megivott_egy_sort_egy_teraszon","timestamp":"2021. április. 24. 16:15","title":"Nem csak ígérgetett: Orbán Viktor megivott egy sört egy teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","shortLead":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","id":"20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708f2d57-d322-4a1a-89f6-18dd6be187cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","timestamp":"2021. április. 24. 13:55","title":"A rendőrség arra emlékeztet, hogy a terasznyitás után is ellenőrzik a védelmi intézkedések betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kilencvenéves volt a zeneszerző-zenepedagógus. ","shortLead":"Kilencvenéves volt a zeneszerző-zenepedagógus. ","id":"20210424_Elhunyt_Soproni_Jozsef_a_Zeneakademia_volt_rektora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f7c2ca-e597-4205-aeef-60452d18558f","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_Elhunyt_Soproni_Jozsef_a_Zeneakademia_volt_rektora","timestamp":"2021. április. 24. 21:50","title":"Elhunyt Soproni József, a Zeneakadémia volt rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","shortLead":"Szlovéniában a magyarhoz képest nagyon alacsonyak a számok.","id":"20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08ce0b6-65f1-4de3-9067-fef52ec600cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Szloveniaban_hetfon_nyitnak_a_szallodak","timestamp":"2021. április. 25. 09:09","title":"Szlovéniában hétfőn nyitnak a szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20210425_A_kormany_imazsfilmjen_nincs_tomeg_a_teraszoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c655cc-01ad-47ae-9b0d-f0c029e906e3","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_A_kormany_imazsfilmjen_nincs_tomeg_a_teraszoknal","timestamp":"2021. április. 25. 12:33","title":"A kormány imázsfilmjén nincs tömeg a teraszoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]