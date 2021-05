Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f4cb2e7a-5552-41ad-9a14-59d41d727774","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszer akkora lehetett a Khmer Birodalom fővárosa, mint a mai London.","shortLead":"Kétszer akkora lehetett a Khmer Birodalom fővárosa, mint a mai London.","id":"20210507_angkor_kutatas_kambodzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4cb2e7a-5552-41ad-9a14-59d41d727774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dccd37-6029-4b50-bad8-736321bb9182","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_angkor_kutatas_kambodzsa","timestamp":"2021. május. 07. 21:20","title":"Akár 900 ezren is élhettek Angkorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7499c5-4c34-4742-a861-fa59a77d70ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bertone tervezte X1/9 az egyetlen középmotoros hátsókerék-hajtású Fiat, és most ebből a szériából vár gazdára egy alig használt közel 4 évtizedes példány.","shortLead":"A Bertone tervezte X1/9 az egyetlen középmotoros hátsókerék-hajtású Fiat, és most ebből a szériából vár gazdára...","id":"20210508_mint_egy_mini_ferrari_idoutazasra_hiv_ez_az_elado_apro_fiat_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7499c5-4c34-4742-a861-fa59a77d70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f345356-9ac5-459d-ba9d-1f91bd0d3765","keywords":null,"link":"/cegauto/20210508_mint_egy_mini_ferrari_idoutazasra_hiv_ez_az_elado_apro_fiat_sportkocsi","timestamp":"2021. május. 08. 06:41","title":"Mint egy mini Ferrari: időutazásra hív ez az eladó apró Fiat sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi miniszterrel, de a távmunkáról és az egységes európai minimálbér elutasításáról is beszélt.","shortLead":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi...","id":"20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a44a3a6-65ce-425f-9fcb-7fc05a98e898","keywords":null,"link":"/kkv/20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","timestamp":"2021. május. 08. 15:12","title":"Palkovics: A cégvezetőkre és a dolgozókra kell hagyni, mi legyen a home office sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","shortLead":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","id":"20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafce57d-673a-4bf2-a7a1-8e90fcef0276","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","timestamp":"2021. május. 09. 12:58","title":"Videón a nyaklánckitépő, akit órákon belül lekapcsoltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványügyi adatok már második hete azt mutatják, hogy csökken a fertőzés terjedése az országban.","shortLead":"A járványügyi adatok már második hete azt mutatják, hogy csökken a fertőzés terjedése az országban.","id":"20210507_Koronavirus_utazas_tartomany_Spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc815b57-187a-44fd-9abb-5631666af52c","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_Koronavirus_utazas_tartomany_Spanyolorszag","timestamp":"2021. május. 07. 20:55","title":"Vasárnaptól szabadon lehet utazni a tartományok között Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1f4868-f560-4c7f-b80a-04ed75dcab13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre utal a még a jegybank szerint is kissé túlzó hiánycél - mondta Kovács Gábor, a HVG gazdasági újságírója a Fülkében. Kinek jut és ki marad ki a pénzesőből?","shortLead":"Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre...","id":"20210508_Fulke_A_valasztasok_korvonalai_a_koltsegvetesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a1f4868-f560-4c7f-b80a-04ed75dcab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebf525b-e7bb-4882-923d-8df58f687b75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_Fulke_A_valasztasok_korvonalai_a_koltsegvetesben","timestamp":"2021. május. 08. 11:00","title":"Fülke: A választásokra utaló jelek is megjelentek a költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már eddig is szabadult volna tőle, de a közönség mindig hallani akarja. ","shortLead":"Már eddig is szabadult volna tőle, de a közönség mindig hallani akarja. ","id":"20210509_Van_egy_dal_amit_Elton_John_soha_tobbe_nem_akar_elenekelni_a_turneja_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa283aa-80e9-4501-9e49-afdd449f1446","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Van_egy_dal_amit_Elton_John_soha_tobbe_nem_akar_elenekelni_a_turneja_utan","timestamp":"2021. május. 09. 14:37","title":"Van egy dal, amit Elton John soha többé nem akar elénekelni a turnéja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az ausztrálok kihátrálnának több projektből, őket pedig mások is követhetik, napról napra romlik ugyanis a Nyugat és Peking kapcsolata. Közben a kínai hitelek alatt görnyedő államok külső segítséget remélnek.","shortLead":"Az ausztrálok kihátrálnának több projektből, őket pedig mások is követhetik, napról napra romlik ugyanis a Nyugat és...","id":"20210509_kinai_selyemut_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b36ffb-3240-49d5-aca5-dc6bad46ce47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_kinai_selyemut_projekt","timestamp":"2021. május. 09. 14:00","title":"Repedések és kátyúk keletkeztek a kínai Új Selyemúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]