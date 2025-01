Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az év első hatoslottó-sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Az év első hatoslottó-sorsolásán nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20250105_hatos-lotto-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"27b00a1b-9a77-44e1-9af1-0443241fbf65","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_hatos-lotto-lottoszamok","timestamp":"2025. január. 05. 18:16","title":"Ezekkel a számokkal lehetett tarolni a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –, amely közül már egy is nagyot lökne a gazdasági teljesítményen, hát még a három egyszerre. Az MNB kiszámolta, hogy ez mennyivel dobja meg a magyar gazdaságot az új évben, és azt is, hogy mennyire fogja a három üzem növelni a GDP-t és a foglalkoztatottságot egészen 2030-ig.","shortLead":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –...","id":"20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde.jpg","index":0,"item":"0069c501-333b-426f-abfa-ae86fb81fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 14:00","title":"MNB: Három óriási gyár 2025-ös beindulása lökhet a gazdaságon nagyot, de a profitot és a bérek egy részét ki is viszik az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Vajon melyik identitása az őszintébb az Aszad-rezsim ellen lázadók vezérének, Ahmed al-Saraanak, az egykori dzsihádista hite vagy országmentő elszántsága?","shortLead":"Vajon melyik identitása az őszintébb az Aszad-rezsim ellen lázadók vezérének, Ahmed al-Saraanak, az egykori dzsihádista...","id":"20250105_hvg-ahmed-alsaraa-sziria-hts-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0.jpg","index":0,"item":"57b48ec9-8270-4bad-b80b-cd236dc3e557","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-ahmed-alsaraa-sziria-hts-kontur","timestamp":"2025. január. 05. 13:30","title":"A dzsihádból jön, de még nem tudni, hova tart Szíria új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök megpróbálták újraéleszteni, közben mentőt hívtak hozzá, de a helyszínen meghalt.","shortLead":"A rendőrök megpróbálták újraéleszteni, közben mentőt hívtak hozzá, de a helyszínen meghalt.","id":"20250105_Bilincseles-kozben-meghalt-egy-ferfi-Zagyvarekason","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"1d20806e-81c5-44d5-aef5-0d1fb9c0c568","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Bilincseles-kozben-meghalt-egy-ferfi-Zagyvarekason","timestamp":"2025. január. 05. 16:52","title":"Bilincselés közben meghalt egy férfi Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ca2d34-2c64-49e2-a2d2-4876bad09f22","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Állítólag ez is egy TikTok-kihívás.","shortLead":"Állítólag ez is egy TikTok-kihívás.","id":"20250104_Auto-utan-kotott-koporsoval-drifteltek-egy-korfogalomban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76ca2d34-2c64-49e2-a2d2-4876bad09f22.jpg","index":0,"item":"bd9c0851-6324-402a-ae20-eea183130884","keywords":null,"link":"/cegauto/20250104_Auto-utan-kotott-koporsoval-drifteltek-egy-korfogalomban-video","timestamp":"2025. január. 04. 16:35","title":"Autó után kötött koporsóval drifteltek egy körfogalomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5bbea4-df27-4073-9711-fd25ace58b85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az autó megpróbált elszökni a rendőrök elől, végül egy másik autóval ütközött.","shortLead":"Az autó megpróbált elszökni a rendőrök elől, végül egy másik autóval ütközött.","id":"20250105_Autos-uldozes-volt-hajnalban-Budapesten-het-ember-kerult-korhazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b5bbea4-df27-4073-9711-fd25ace58b85.jpg","index":0,"item":"9c9c6f50-d5f3-46c9-a424-0e32ae0bd20b","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Autos-uldozes-volt-hajnalban-Budapesten-het-ember-kerult-korhazba","timestamp":"2025. január. 05. 08:16","title":"Autós üldözés volt hajnalban Budapesten, hét ember került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno a Kínai Népköztársaságot. Ami igaz. Csakhogy 1949-ben, amikor ez történt, az ország vezetőjét Rákosi Mátyásnak hívták. Neki pedig ritkán szokott bárki történelmi távlatban főt hajtani, végképp a Fidesz közeléből.","shortLead":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno...","id":"20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671.jpg","index":0,"item":"81fc1552-5ce1-4331-94c4-950afb2a86a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","timestamp":"2025. január. 06. 12:34","title":"A Kínai Kommunista Párt múzeumát méltatta a Századvég politikai elemzési igazgatója Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0172f39-88b6-4d25-b795-6205c999419c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált Bayer Zsolt Fábry Sándor szavaira azután, hogy utóbbi szerint a Fidesz-kormánytól már semmit nem vár, pláne nem Kossuth-díjat.","shortLead":"Reagált Bayer Zsolt Fábry Sándor szavaira azután, hogy utóbbi szerint a Fidesz-kormánytól már semmit nem vár, pláne nem...","id":"20250105_fabry-sandor-kossuth-dij-bayer-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0172f39-88b6-4d25-b795-6205c999419c.jpg","index":0,"item":"c19cde99-cfa0-4c64-a427-a90279c0bb95","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_fabry-sandor-kossuth-dij-bayer-zsolt","timestamp":"2025. január. 05. 21:57","title":"Bayer Zsolt szerint Fábry Sándor \"szarember\", ne is reméljen Kossuth-díjat, legfeljebb \"azoktól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]