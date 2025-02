Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","shortLead":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","id":"20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0.jpg","index":0,"item":"086433fd-34b7-4ca1-a949-4948036ad0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 12:58","title":"Trumpra abszolút ráférne az az egymondatos gyorstalpaló, amit egy ukrán lap készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Tesla Model Y 500 kilométeres hatótávú új alapmodellje nem sokkal 19 millió forint alatt nyit hazánkban.","shortLead":"A felfrissített Tesla Model Y 500 kilométeres hatótávú új alapmodellje nem sokkal 19 millió forint alatt nyit hazánkban.","id":"20250221_olcsobb-uj-tesla-model-y-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf.jpg","index":0,"item":"34cb7d41-b4be-400c-9dba-dd249f1052c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_olcsobb-uj-tesla-model-y-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 21. 07:28","title":"Olcsóbb új Teslák érkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55baaf8-76a5-4e10-947d-94b925c01f8b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"II. Thotmesz a 18. dinasztia uralkodója volt, sírjának felkutatását az utóbbi évek egyik legfontosabb feltárásaként kezelik. ","shortLead":"II. Thotmesz a 18. dinasztia uralkodója volt, sírjának felkutatását az utóbbi évek egyik legfontosabb feltárásaként...","id":"20250220_II-Thotmesz-farao-Egyiptom-sir-Luxor-Kiralyok-volgye-megtalaltak-regeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55baaf8-76a5-4e10-947d-94b925c01f8b.jpg","index":0,"item":"d7bdf835-9971-411a-957e-621ef74f9c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20250220_II-Thotmesz-farao-Egyiptom-sir-Luxor-Kiralyok-volgye-megtalaltak-regeszet","timestamp":"2025. február. 20. 13:23","title":"Száz év után újabb fáraósírt tártak fel Luxorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik pillanatban meghalhatnak” – mondta a HVG-nek Olekszandra Matvijcsuk, 2022 Nobel-békedíjasa, aki így nem érti a magyar „háborús fáradtságot”. A háborús bűnöket dokumentáló ukrajnai Polgári Szabadságjogokért Központ vezetője szerint naiv, aki azt hiszi, hogy Putyin megáll Ukrajnánál, amikor az orosz tévében nyíltan beszélnek arról, melyik országot fogják legközelebb megtámadni.","shortLead":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik...","id":"20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558.jpg","index":0,"item":"56d630dc-d0e5-4ccb-93a7-edf588a072bd","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","timestamp":"2025. február. 20. 09:09","title":"Olekszandra Matvijcsuk Nobel-békedíjas: Vörös rúzzsal ünneplek majd, amikor Putyin először áll a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac5a3d8-7610-4462-b81a-aa94e950178c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakrendelő arról ír, hogy nyolc éve nem változtak a NEAK által a vizsgálatok után fizetett összegek, miközben az orvosbérek, fogyóanyagok, energiadíjak két-háromszorosára nőttek.","shortLead":"A szakrendelő arról ír, hogy nyolc éve nem változtak a NEAK által a vizsgálatok után fizetett összegek, miközben...","id":"20250220_Ha-ismernek-olyan-orvost-aki-1500-2000-forintert-ellatja-a-betegeket-mar-holnap-beinditjak-vele-az-ellatast-uzeni-a-XVII-keruleti-szakrendelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ac5a3d8-7610-4462-b81a-aa94e950178c.jpg","index":0,"item":"e1883bb7-e2fc-4ec5-9a29-bdaad8d8d137","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_Ha-ismernek-olyan-orvost-aki-1500-2000-forintert-ellatja-a-betegeket-mar-holnap-beinditjak-vele-az-ellatast-uzeni-a-XVII-keruleti-szakrendelo","timestamp":"2025. február. 20. 15:49","title":"Ha küldenek olyan orvost, aki 1500-2000 forintért ellátja a betegeket, már holnap beindítják vele az ellátást – üzeni a XVII. kerületi szakrendelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a853035e-332b-4566-9b5b-6f908b4695fe","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Zárt pályán autóztunk a Mercedes-AMG legfrissebb modelljeivel, a lágyhibrid CLE 53-mal, a plug-in hibrid E 53-mal és a biturbó V8-as GLE 63 S-sel. Vázoljuk, hogy mire képes feszített tempó mellett a sportos kupé, szedán és SUV.","shortLead":"Zárt pályán autóztunk a Mercedes-AMG legfrissebb modelljeivel, a lágyhibrid CLE 53-mal, a plug-in hibrid E 53-mal és...","id":"20250220_a-jo-a-rossz-es-a-csuf-legujabb-mercedes-amg-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a853035e-332b-4566-9b5b-6f908b4695fe.jpg","index":0,"item":"1bf50521-e469-418d-80eb-5202aaa282ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_a-jo-a-rossz-es-a-csuf-legujabb-mercedes-amg-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 20. 10:07","title":"A jó, a rossz és a csúf: megkínoztuk a legújabb Mercedes-AMG-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7493742f-1aaa-45d7-ad59-cf2c8010d1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek reggel 7 óra után lehetett erős, szúrós szagot érezni az M2 metró Széll Kálmán téri állomásán, ami később átterjedt a levegőben. A BKV közleménye szerint a gázszagnak nincs köze a metróhoz, az M2 vonal biztonságosan üzemel.","shortLead":"Péntek reggel 7 óra után lehetett erős, szúrós szagot érezni az M2 metró Széll Kálmán téri állomásán, ami később...","id":"20250221_Gazszagot-erezni-az-M2-vonalon-de-a-BKV-szerint-biztonsagos-a-metro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7493742f-1aaa-45d7-ad59-cf2c8010d1c0.jpg","index":0,"item":"1d7ca4a0-c8bf-4103-b6d2-5db4f6c419a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Gazszagot-erezni-az-M2-vonalon-de-a-BKV-szerint-biztonsagos-a-metro","timestamp":"2025. február. 21. 10:09","title":"Szúrós gázszag volt az M2 metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b083b9-0eb0-4fd4-8eee-bc05c096b1b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A most kamatfizetési fordulónaphoz érkezett Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) befektetői dönthetnek úgy is, hogy megtakarításukat devizában folytatják. A devizaváltással azonban elveszíthetik a már megtermelt kamataik egy részét. A BiztosDöntés.hu összeszedte, hogy az állampapír-befektetők hogyan tudják a lehető legkedvezőbben átváltani a forintjukat devizára.","shortLead":"A most kamatfizetési fordulónaphoz érkezett Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) befektetői dönthetnek úgy is...","id":"20250221_pmap-devizabefektetes-penzugyek-allampapir-kamat-biztosdontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91b083b9-0eb0-4fd4-8eee-bc05c096b1b3.jpg","index":0,"item":"e85266de-fb48-4432-99f5-7cd29bd14b7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_pmap-devizabefektetes-penzugyek-allampapir-kamat-biztosdontes","timestamp":"2025. február. 21. 11:51","title":"Nagy bukó lehet, ha nem vigyázunk, hogyan csatornázzuk Nagy Márton „pénzesőjét” a devizák felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]