Egy öngólon röhög fél Peru - videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827771c9-6115-4e27-8869-e80cf30bafd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sam Neill az egyszer használatos, műanyag használati tárgyak ellen kampányol.","shortLead":"Sam Neill az egyszer használatos, műanyag használati tárgyak ellen kampányol.","id":"20180927_Egy_muanyag_zacskot_tom_a_szajaba_a_Jurassic_Park_szinesze__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827771c9-6115-4e27-8869-e80cf30bafd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f9e703-b15d-4ff1-84f2-3de28c2ae4e8","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Egy_muanyag_zacskot_tom_a_szajaba_a_Jurassic_Park_szinesze__video","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:59","title":"Egy műanyag zacskót töm a szájába a Jurassic Park színésze – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már korábban közzétett fotók mellett egy tizenöt filmkockából álló videofelvételt is küldtek a Ryugu kisbolygó felszínéről a Hajabusza-2 kutatórobotjai.","shortLead":"A már korábban közzétett fotók mellett egy tizenöt filmkockából álló videofelvételt is küldtek a Ryugu kisbolygó...","id":"20180929_jaxa_hajabusza_2_urszonda_ryugu_aszteroida_elso_video_foto_roverek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c0d347-5d92-40d4-a3f9-0e20714ed65d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_jaxa_hajabusza_2_urszonda_ryugu_aszteroida_elso_video_foto_roverek","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:03","title":"Videót küldött haza az aszteroidán tanyázó japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1d9153-abf5-47d7-9bd4-ae19d7cf31e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megcsappant az Apple telefonjai iránt fokozottan érdeklődő vásárlók száma – ez derül ki, ha összevetjük a néhány éves emlékeinket a pénteken szerzett tapasztalatainkkal. A készülékekről azért persze van mit mondani.","shortLead":"Megcsappant az Apple telefonjai iránt fokozottan érdeklődő vásárlók száma – ez derül ki, ha összevetjük a néhány éves...","id":"20180928_iphone_xs_max_magyarorszagi_bemutato_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef1d9153-abf5-47d7-9bd4-ae19d7cf31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47531bec-beae-4e2f-824e-bbe5fa92594a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_iphone_xs_max_magyarorszagi_bemutato_video","timestamp":"2018. szeptember. 28. 13:50","title":"Ebből nem lesz forradalom: az új iPhone-ok budapesti nyitányán jártunk – mintegy 10 másik emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint a vakbélgyulladások többsége antibiotikummal, műtét nélkül gyógyítható.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a vakbélgyulladások többsége antibiotikummal, műtét nélkül gyógyítható.","id":"20180927_Kivettek_a_vakbelet_Lehet_hogy_nem_is_kellett_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74abd4c9-844b-4d8d-b89a-a88a99051fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_Kivettek_a_vakbelet_Lehet_hogy_nem_is_kellett_volna","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:26","title":"Kivették a vakbelét? Lehet, hogy nem is kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Másfél évvel egy futóverseny előtt már elkezdik a szervezést, száz autót akkor is elszállíttatnak, ha időben kikerülnek a megállni tilos táblák, a rajt előtti napokban pedig azt nézik, nehogy a lakók valahol építkezni kezdjenek az útvonal mellett. Elmesélték a szervezők, hogyan készül a budapesti maraton.","shortLead":"Másfél évvel egy futóverseny előtt már elkezdik a szervezést, száz autót akkor is elszállíttatnak, ha időben kikerülnek...","id":"20180927_budapest_maraton_futoverseny_bsi_futas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669b54e3-5ca4-4f02-a151-538bbe611f86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_budapest_maraton_futoverseny_bsi_futas","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:10","title":"Budapesti maratonisták: még a lopós autók is keresnek rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több jel mutat arra, hogy közeledik egy következő gazdasági korrekció, így az olcsó pénz időszakának Európában is vége szakad. Mit tehetnek a kvv-k, ha felkorbácsolódik a kamatemelési hullám?\r

","shortLead":"Egyre több jel mutat arra, hogy közeledik egy következő gazdasági korrekció, így az olcsó pénz időszakának Európában is...","id":"20180928_Eddig_volt_olcso_a_penz__2019tol_uj_vilag_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83017153-3db1-4015-971b-67e78c5c5ced","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Eddig_volt_olcso_a_penz__2019tol_uj_vilag_jon","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:32","title":"Eddig volt olcsó a pénz - 2019-től új világ jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ő irodájában találtak korábban lehallgatókészüléket.","shortLead":"Az ő irodájában találtak korábban lehallgatókészüléket.","id":"20180927_Index_tavozik_az_MTVA_vezerigazgatoja_Vaszily_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cd86fe-a254-4ea7-8ee3-a9a527cabb5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Index_tavozik_az_MTVA_vezerigazgatoja_Vaszily_Miklos","timestamp":"2018. szeptember. 27. 21:37","title":"Index: távozik az MTVA vezérigazgatója, Vaszily Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A FIFA-gála idején Londonban volt az a luxusgép, amellyel korábban Orbán Viktor is utazott. A fideszes kommunikáció szerint a miniszterelnök Garancsi István vendége volt. A MOL-Vidi tulajdonosa nem vett részt a gálán, Mészáros Lőrinc viszont igen. ","shortLead":"A FIFA-gála idején Londonban volt az a luxusgép, amellyel korábban Orbán Viktor is utazott. A fideszes kommunikáció...","id":"20180928_Santit_a_magyarazat_Orban_luxusrepulos_utjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9cdf4a-4c4d-43f9-9ed0-f3aafde452ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Santit_a_magyarazat_Orban_luxusrepulos_utjarol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:50","title":"Egyre jobban sántít a magyarázat Orbán luxusrepülős útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]