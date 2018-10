Hosszú Katinka máris két aranyat nyert a Budapesten zajló FINA Úszó Világkupa nyitónapján, de nem csak ez csalt mosolyt azok arcára, akik kilátogattak a versenyre a Duna Arénába. Most rendezték ugyanis az "Angolna-futamot" is, amelyben a 2000-es sydney-i olimpián híressé vált egyenlítői-guineai úszó, Eric "az angolna" Moussambani is indult. A korábbi úszó a magyar sport neves képviselőivel mérte össze tudását, az all-star versenyen

az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó – gyerekként úszónak készülő – Liu Shaolin Sándor,

az olimpiai és világbajnok tornász Berki Krisztián,

a gátfutó vb-bronzérmes Baji Balázs,

az olimpiai bronzérmes, vb-ezüstérmes párbajtőrvívó Somfai Péter,

a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes birkózó Veréb István

és a labdarúgó-válogatottban 42 mérkőzésen 11 gólt szerző Torghelle Sándor volt az ellenfele.

A futamot nem sikerült ugyan megnyernie Moussambaninak, de nem is ő lett az utolsó.

Győzni Baji Balázs tudott, mögötte Torghelle Sándor, majd Veréb István csapott a célba. A negyedik Somfai Péter lett, őt követte ötödikként az Angolna, majd következett Liu és Berki.

