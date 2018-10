Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezető meghívta a katolikus egyházfőt Phenjanba, hogy a támogatását kérje.","shortLead":"Az észak-koreai vezető meghívta a katolikus egyházfőt Phenjanba, hogy a támogatását kérje.","id":"20181009_Ferenc_papa_segitsegevel_teremtene_beket_a_Koreaifelszigeten_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a415fb79-c9f8-46f6-b76d-d16997797261","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Ferenc_papa_segitsegevel_teremtene_beket_a_Koreaifelszigeten_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. október. 09. 10:07","title":"Ferenc pápa segítségével teremtene békét a Koreai-félszigeten Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02804ab5-74e8-4e6f-8903-da8eadfcce21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis ami a törzskönyvezett kutyákat illeti, a magyar vizsla, a német juhász és az angol bulldog is népszerű volt.","shortLead":"Legalábbis ami a törzskönyvezett kutyákat illeti, a magyar vizsla, a német juhász és az angol bulldog is népszerű volt.","id":"20181008_A_francia_bulldog_volt_a_legnepszerubb_kutyafajta_tavaly_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02804ab5-74e8-4e6f-8903-da8eadfcce21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e36b09b-f5bc-42db-bd6d-00b0c0c76013","keywords":null,"link":"/elet/20181008_A_francia_bulldog_volt_a_legnepszerubb_kutyafajta_tavaly_itthon","timestamp":"2018. október. 08. 08:06","title":"A francia bulldog volt a legnépszerűbb kutyafajta tavaly itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b3385f-e5aa-463a-b6fc-045259afcb26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két épület közé szuszakolták be ezt a varsói lakást.","shortLead":"Két épület közé szuszakolták be ezt a varsói lakást.","id":"20181008_Egy_meter_szeles_a_vilag_legkeskenyebb_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6b3385f-e5aa-463a-b6fc-045259afcb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855fb1d0-14b9-48c5-a89d-54950d5998b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Egy_meter_szeles_a_vilag_legkeskenyebb_haza","timestamp":"2018. október. 08. 14:21","title":"Egy méter széles a világ legkeskenyebb háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül a Voyager–2 is történelmet írhat azzal, hogy ember alkotta eszközként – a Voyager–1-es követve – kilép a csillagközi térbe.","shortLead":"Néhány hónapon belül a Voyager–2 is történelmet írhat azzal, hogy ember alkotta eszközként – a Voyager–1-es követve –...","id":"20181008_voyager_2_urszonda_naprendszer_heliszfera_csillagkozi_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff97ce0f-606a-439d-a072-e54ea3b9220a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_voyager_2_urszonda_naprendszer_heliszfera_csillagkozi_ter","timestamp":"2018. október. 08. 16:02","title":"Izgalomba jött a NASA: fontos dolgot mértek a Voyager–2 műszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9d1a37-880c-4041-9fa4-70d5d0014ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érdemes-e egy műemléket úgy felújítani, hogy közben elveszíti hangulatának és romantikájának lényegét? A Gül baba türbéje síremlék felújítása úgy veti fel ezt a kérdést, hogy meg is válaszolja: nem. Vannak műemlékek, amelyeknek jobban áll, ha egy kicsit kopottabbak, fésületlenebbek. És Gül baba türbéje ilyen.","shortLead":"Érdemes-e egy műemléket úgy felújítani, hogy közben elveszíti hangulatának és romantikájának lényegét? A Gül baba...","id":"20181009_gul_baba_turbe_deszepvolt_derondalett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9d1a37-880c-4041-9fa4-70d5d0014ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8c779-c683-4bf8-817b-8a7f3fcb6961","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_gul_baba_turbe_deszepvolt_derondalett","timestamp":"2018. október. 09. 14:00","title":"Gül baba türbéje: amikor a felújítás kiűzi a hely szellemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0122bddb-25c9-4e1a-a3bf-7702448671f0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hubertus Heil munkaügyi miniszter a Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitungnak nyilatkozott egy friss jelentés kapcsán, melyből kiderül: az új munkahelyek több mint a felét külföldiek töltik be Németországban.","shortLead":"Hubertus Heil munkaügyi miniszter a Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitungnak nyilatkozott egy friss jelentés kapcsán...","id":"20181008_Nemet_munkaugyi_miniszter_kulfoldi_munkavallalok_nelkul_bajban_lennenk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0122bddb-25c9-4e1a-a3bf-7702448671f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff83ed56-d2b5-497e-934a-c6990ee1c6c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Nemet_munkaugyi_miniszter_kulfoldi_munkavallalok_nelkul_bajban_lennenk","timestamp":"2018. október. 08. 13:21","title":"Német munkaügyi miniszter: külföldi munkavállalók nélkül bajban lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e0f67-cdd7-4ca1-a852-1b78d5a0b32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kerül az összes hazai egyetem alapítványi irányítás alá, ahogy az a Corvinusszal történik majd hamarosan, de a hvg.hu információi szerint az intézményeknek ettől függetlenül a saját kezükbe kell venniük a sorsukat, mert az állam fenntartói szerepe megszűnik. Az \"egyetem kft.-kben és egyetem zrt.-kben\" értelemszerűen közalkalmazott oktatók sem lesznek, és most, hogy lassan elült körülöttük a vihar, kancellárok sem. ","shortLead":"Nem kerül az összes hazai egyetem alapítványi irányítás alá, ahogy az a Corvinusszal történik majd hamarosan, de...","id":"20181009_egyetemek_allam_fenntarto_atalakulas_zrt_kft_alapitvany_pakovics_laszlo_corvinus_felsooktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15e0f67-cdd7-4ca1-a852-1b78d5a0b32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34888e2a-f51c-490a-b621-0ca26910e4d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_egyetemek_allam_fenntarto_atalakulas_zrt_kft_alapitvany_pakovics_laszlo_corvinus_felsooktatas","timestamp":"2018. október. 09. 06:30","title":"Jöhet az ELTE Zrt. és a Debreceni Egyetem Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén tavasszal nagy port kavart, hogy több tízmillió Facebook-felhasználó adatai kerültek illetéktelen kezekbe a Cambridge Analytica elemzőcég közvetítésével. Hétfőn este derült ki, hogy hasonló adatbiztonsági rés volt a Google rendszerében is. A vállalat márciusban fedezte fel, de egészen mostanáig nem szólt róla. Most viszont jobbnak látja végleg bezárni közösségi hálózatát.","shortLead":"Idén tavasszal nagy port kavart, hogy több tízmillió Facebook-felhasználó adatai kerültek illetéktelen kezekbe...","id":"20181008_google_plusz_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32143ce0-380d-4e7b-8fab-c13c8bc05fd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_plusz_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. október. 08. 20:03","title":"496 951 Google-felhasználó adatai kerülhettek rossz kezekbe, végleg bezárják a Google+ szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]