A Rómába érkező gép utasainak poggyászait törték fel.

Ketten közülük szoros kapcsolatban állnak.

Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét – derül ki a birtokunkba került európai rendőrségi határozatból. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.

Három hónapnyi eső várható, a sulikban esőszünet lesz.

Nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda riválisainak a Huawei, miután az Apple és a Samsung is sokmilliós büntetést kapott az olaszoktól a telefonlassításos ügyeik miatt. A beszólás több mint erősre sikeredett.

Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","shortLead":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","id":"20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696636fb-f335-4e17-9ed3-30f3262d7a61","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","timestamp":"2018. október. 29. 17:36","title":"Orbán Lázár cigibetiltó javaslatáról: \"Én a szabadság oldalán állok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI szerint jövőre visszaesik a gazdasági növekedés. A GKI szerint jövőre visszaesik a gazdasági növekedés. Garázsvállalkozásként indultak, és ma már 60 fős céget üzemeltetnek. Ivánka Katalin és András még nincs negyvenéves, de betonnal foglalkozó cégük öt kontinensen van jelen. Nem csupán a munkában, hanem a magánéletben is társai egymásnak.