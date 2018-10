Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a434b7ad-4ca7-4ab4-9762-6ca0ef283453","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerkesztőségünknek egy ott dolgozó erősítette meg a hírt, hogy az Európa Kávéház október 23-án bezárt, a cukrászda működik még néhány napig.","shortLead":"Szerkesztőségünknek egy ott dolgozó erősítette meg a hírt, hogy az Európa Kávéház október 23-án bezárt, a cukrászda...","id":"20181026_Bezar_az_Europa_Kavehaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a434b7ad-4ca7-4ab4-9762-6ca0ef283453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3084c547-6ce9-4d10-956d-a53f61f10c6b","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Bezar_az_Europa_Kavehaz","timestamp":"2018. október. 26. 19:38","title":"Bezárt az Európa Kávéház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f1877d-b9df-4315-92c1-47c55c62e412","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A rajzfilm ihlette sellővállalkozás már több kontinensen is megvetette az uszonyát.","shortLead":"A rajzfilm ihlette sellővállalkozás már több kontinensen is megvetette az uszonyát.","id":"201843_hableanyok_es_hablegenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f1877d-b9df-4315-92c1-47c55c62e412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028f284-0724-4a87-9068-bae610d8e559","keywords":null,"link":"/kkv/201843_hableanyok_es_hablegenyek","timestamp":"2018. október. 27. 09:00","title":"Nem mese ez, hanem szemérmetlen lehúzás. Vagy befektetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A stressz és az álmatlanság kulcsrendszerét fedezték fel az agyban a Magyar Tudományos Akadémia kutatói, eredményük utat nyithat az alvászavarok kezelése és radikálisan új típusú altatók fejlesztése felé.","shortLead":"A stressz és az álmatlanság kulcsrendszerét fedezték fel az agyban a Magyar Tudományos Akadémia kutatói, eredményük...","id":"20181027_agy_idegsejthalozat_agy_erdeklodesi_szintje_eberseg_alvas_stressz_almatlansag_mta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb3220b-e240-4903-9748-808bdb6c903e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_agy_idegsejthalozat_agy_erdeklodesi_szintje_eberseg_alvas_stressz_almatlansag_mta","timestamp":"2018. október. 27. 20:03","title":"Magyar kutatók megtalálták az agyban a stressz és az álmatlanság kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e76270-bb38-4c15-a155-377d1f195ec2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Caroline Wozniacki nyáron kezdte rosszul érezni magát, először nem gyanakodott komolyabb bajra, de most rheumatoid arthritist diagnosztizáltak nála.","shortLead":"Caroline Wozniacki nyáron kezdte rosszul érezni magát, először nem gyanakodott komolyabb bajra, de most rheumatoid...","id":"20181026_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_korabbi_vilagelso_teniszezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e76270-bb38-4c15-a155-377d1f195ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062367f5-66de-4205-8093-d32758023959","keywords":null,"link":"/sport/20181026_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_korabbi_vilagelso_teniszezo","timestamp":"2018. október. 26. 20:50","title":"Súlyos betegséggel küzd a korábbi világelső teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1901030c-495d-4d43-82c6-6fb55b4f8565","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Parkour-találkozót tartottak szombaton, Salgótarjánban. ","shortLead":"Parkour-találkozót tartottak szombaton, Salgótarjánban. ","id":"20181027_Salgotarjan_parkour_talalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1901030c-495d-4d43-82c6-6fb55b4f8565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca627892-8271-48e3-a3c3-29ab6f68112c","keywords":null,"link":"/elet/20181027_Salgotarjan_parkour_talalkozo","timestamp":"2018. október. 27. 19:12","title":"Nem hallucinált, ha ma repkedő fiatalokat látott Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábítószerbirtoklás a gyanú, nem is tudta tagadni, hogy volt nála.","shortLead":"Kábítószerbirtoklás a gyanú, nem is tudta tagadni, hogy volt nála.","id":"20181027_Termesztette_es_fogyasztotta_is_a_drogot_de_lebukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102db27d-4a08-43c8-ae21-95634c3c377f","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Termesztette_es_fogyasztotta_is_a_drogot_de_lebukott","timestamp":"2018. október. 27. 10:12","title":"Termesztette és fogyasztotta is a drogot, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93f0ed3-d39b-4c11-97bc-d715e1f648e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérgében rángatta ki a táblát, gyorsan a nyomára bukkantak.","shortLead":"Mérgében rángatta ki a táblát, gyorsan a nyomára bukkantak.","id":"20181028_Gyorsan_elfogtak_a_tablakitepo_fantomot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c93f0ed3-d39b-4c11-97bc-d715e1f648e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bb3afd-3bf5-49cd-bdd2-3a542810068f","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Gyorsan_elfogtak_a_tablakitepo_fantomot","timestamp":"2018. október. 28. 09:57","title":"Gyorsan elfogták a táblakitépő fantomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06834bb0-f9e0-45cf-889a-d1478a8f79f3","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Elválasztaná a magánegészségügyet a közfinanszírozottól a kormány, miközben még azt sem látni pontosan, mekkora az iparág.","shortLead":"Elválasztaná a magánegészségügyet a közfinanszírozottól a kormány, miközben még azt sem látni pontosan, mekkora...","id":"201843__maganegeszsegugy__szamhaboru__talalgatasok__kezenkozon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06834bb0-f9e0-45cf-889a-d1478a8f79f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0ff573-d299-4041-897a-a55c1b0399a6","keywords":null,"link":"/itthon/201843__maganegeszsegugy__szamhaboru__talalgatasok__kezenkozon","timestamp":"2018. október. 27. 15:00","title":"Vakrepülés lesz, ha Kásler végrehajtja, amit Orbán kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]