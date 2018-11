Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"231240cc-727c-44df-bf81-6ec7b3bd363e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A horvát külügyminiszter nem árulta el, miért változtathatott álláspontján Budapest.","shortLead":"A horvát külügyminiszter nem árulta el, miért változtathatott álláspontján Budapest.","id":"20181117_180_fokos_fordulat_Magyarorszag_most_mar_tamogatja_Horvatorszag_OECDcsatlakozasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231240cc-727c-44df-bf81-6ec7b3bd363e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0ea114-2228-4788-b0a0-c32f6c343d1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181117_180_fokos_fordulat_Magyarorszag_most_mar_tamogatja_Horvatorszag_OECDcsatlakozasat","timestamp":"2018. november. 17. 14:58","title":"180 fokos fordulat: Magyarország most már támogatja Horvátország OECD-csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00086bc1-d08b-461c-aeb8-f97e11958326","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZDSZ volt elnöke szerint nem egy nagy hiba, hanem több kisebb lépés okzta pártja bukását.","shortLead":"Az SZDSZ volt elnöke szerint nem egy nagy hiba, hanem több kisebb lépés okzta pártja bukását.","id":"20181117_Peto_Ivan_Orban_rendkivul_tudatos_erkolcstelen_politikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00086bc1-d08b-461c-aeb8-f97e11958326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74e35f0-b150-4b39-8718-49c3bf8ee5b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Peto_Ivan_Orban_rendkivul_tudatos_erkolcstelen_politikus","timestamp":"2018. november. 17. 12:05","title":"Pető Iván: Orbán \"rendkívül tudatos, erkölcstelen politikus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe2e592-f646-4f98-87b9-c22dfa530a8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szociális tárca a közelgő lehűlés veszélyeire figyelmeztet. \r

","shortLead":"A szociális tárca a közelgő lehűlés veszélyeire figyelmeztet. \r

","id":"20181117_Emmi_minden_hajlektalannak_jut_hely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abe2e592-f646-4f98-87b9-c22dfa530a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4921c69c-0f8e-477d-8b30-497f65943a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Emmi_minden_hajlektalannak_jut_hely","timestamp":"2018. november. 17. 17:25","title":"Emmi: minden hajléktalannak jut hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feb74bc-95d6-4033-b571-1232bbec5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20181116_Kukasautoval_utkozott_a_BKK_egyik_Mercedes_busza__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4feb74bc-95d6-4033-b571-1232bbec5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c42cefa-74ca-4a72-8182-998e1475e58d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181116_Kukasautoval_utkozott_a_BKK_egyik_Mercedes_busza__fotok","timestamp":"2018. november. 16. 09:32","title":"Kukásautóval ütközött a BKK egyik Mercedes busza – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c094e124-a103-4fe7-a81a-471acf01e843","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég meghökkentő látványt nyújtottak.","shortLead":"Elég meghökkentő látványt nyújtottak.","id":"20181116_Nehany_teve_megszokott_egy_nemetorszagi_cirkuszbol_es_elment_a_Lidlbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c094e124-a103-4fe7-a81a-471acf01e843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c002f80-c577-4ee4-a57f-d19965831b75","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Nehany_teve_megszokott_egy_nemetorszagi_cirkuszbol_es_elment_a_Lidlbe","timestamp":"2018. november. 16. 09:17","title":"Néhány teve megszökött egy németországi cirkuszból, és elment a Lidlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó, finnek elleni Nemzetek Ligája-meccsük előtt volt idejük kicsit mókázni is.","shortLead":"Az utolsó, finnek elleni Nemzetek Ligája-meccsük előtt volt idejük kicsit mókázni is.","id":"20181117_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_kleinheisler_laszlo_nagy_adam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d3b19e-837f-4d05-a231-37f232c4bb92","keywords":null,"link":"/sport/20181117_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_kleinheisler_laszlo_nagy_adam","timestamp":"2018. november. 17. 17:33","title":"Kleinheislerék bepörögtek Telkiben - videó így nyitott a Starbucks Olaszországban