[{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egyórás, karatéval induló, vallásos prédikációban végződő showműsort csinált Chuck Norris és felesége, Gena Norris a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi jótékonysági rendezvényén, a Cipősdoboz gálán. A hatszoros karate-világbajnok és akciósztár elmesélte, hogy ismerkedett meg annak idején Bruce Lee-vel, a színpadon megmutatta a pusztakezes fojtófogást, és még egy titkot is elárult a magyar közönségnek. Kiderült: Chuck Norris is emberből van.","shortLead":"Egyórás, karatéval induló, vallásos prédikációban végződő showműsort csinált Chuck Norris és felesége, Gena Norris...","id":"20181125_Nincs_okol_Chuck_Norris_szakalla_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce33c4a6-07f6-48bf-858b-e60a35096194","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Nincs_okol_Chuck_Norris_szakalla_mogott","timestamp":"2018. november. 25. 12:30","title":"Chuck Norris is emberből van, de azért megmutatta a fojtófogást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cde8fde-f070-42f5-8272-0a5411f670ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elefántméretű, emlősszerű növényevő állattal éltek együtt a mai Európa területén az első dinoszauruszok nagyjából 205-210 millió évvel ezelőtt a triász időszakban.","shortLead":"Egy elefántméretű, emlősszerű növényevő állattal éltek együtt a mai Európa területén az első dinoszauruszok nagyjából...","id":"20181125_lisowicia_bojani_elefantmeretu_emlosszeru_allat_elso_dinoszauruszok_kortarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cde8fde-f070-42f5-8272-0a5411f670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a27f71c-cff0-4f18-a371-d63e19d4f067","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_lisowicia_bojani_elefantmeretu_emlosszeru_allat_elso_dinoszauruszok_kortarsa","timestamp":"2018. november. 25. 10:03","title":"Ez a most megtalált, 9 tonnás állat lehetett az első dinoszauruszok kortársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46350e40-805a-43f4-81d5-ded510e0e7ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal a charlottesville-i zavargások idején történt gázolás után letartóztatták a gyanúsítottat, a 21 éves férfi most áll a bíróság elé.","shortLead":"Nem sokkal a charlottesville-i zavargások idején történt gázolás után letartóztatták a gyanúsítottat, a 21 éves férfi...","id":"20181126_Birosag_ele_all_a_charlottesvillei_neonaci_gazolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46350e40-805a-43f4-81d5-ded510e0e7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be0a7d8-54a6-440e-a2dc-96daabc11cf8","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Birosag_ele_all_a_charlottesvillei_neonaci_gazolo","timestamp":"2018. november. 26. 12:34","title":"Bíróság elé áll a charlottesville-i neonáci gázoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1f0858-5993-4a2c-a486-560f993d90ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lyukat csak közvetlenül előtte jelezte tábla, holott méterekkel előbb ki kellett volna tenni egy figyelmeztetést. ","shortLead":"A lyukat csak közvetlenül előtte jelezte tábla, holott méterekkel előbb ki kellett volna tenni egy figyelmeztetést. ","id":"20181126_Nem_latta_a_feltort_aszfaltot_a_tablat_is_elvitte_egy_autos_a_Soroksari_uton__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f1f0858-5993-4a2c-a486-560f993d90ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9836e6f-c0db-4717-9ec0-4412c6e1ee41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Nem_latta_a_feltort_aszfaltot_a_tablat_is_elvitte_egy_autos_a_Soroksari_uton__video","timestamp":"2018. november. 26. 19:36","title":"Nem látta a feltört aszfaltot, a táblát is elvitte egy autós a Soroksári úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731b39d5-9b3a-4eaf-aeda-f548e5268838","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","timestamp":"2018. november. 26. 10:12","title":"Rajtunk röhög egész Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök Marozsán Erikát posztolt.","shortLead":"A miniszterelnök Marozsán Erikát posztolt.","id":"20181125_Szomoru_a_vasarnap_Orban_Viktor_Facebookoldalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bad25af-ed75-40dd-9cb4-382672967bf2","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Szomoru_a_vasarnap_Orban_Viktor_Facebookoldalan","timestamp":"2018. november. 25. 08:31","title":"Szomorú a vasárnap Orbán Viktor Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról. A Magyar Helsinki Bizottság rátromfolt a dologra: feltárja a saját fideszes aknamunkáját.","shortLead":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról...","id":"20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c47af-c567-46d2-808c-5705cf4fbd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","timestamp":"2018. november. 26. 10:53","title":"Soros elismerően csettint: a Helsinki Bizottság leleplezte a fideszes kapcsolatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Varju László megkérdezte a Magyar Nemzeti Bank elnökét, van-e neki vagy hozzátartozóinak lakástakarék-pénztári megtakarítása, ha igen, mikor kötötték ezt a szerződést.","shortLead":"A DK-s Varju László megkérdezte a Magyar Nemzeti Bank elnökét, van-e neki vagy hozzátartozóinak lakástakarék-pénztári...","id":"20181126_Matolcsy_nem_valaszolt_arra_a_kerdesre_vane_lakastakarekja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5adc6-cb05-4226-b55e-239df1cd2c08","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Matolcsy_nem_valaszolt_arra_a_kerdesre_vane_lakastakarekja","timestamp":"2018. november. 26. 15:12","title":"Matolcsy nem válaszolt arra a kérdésre, van-e lakástakarékja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]